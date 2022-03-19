Giúp xương chắc khỏe hơn chỉ với 6 phương pháp này

Sức khỏe 19/03/2022 17:25

Bên cạnh các vấn đề về tim, phổi, thận... thì xương khớp cũng là vấn đề đáng lưu tâm, không chỉ đối với người lớn tuổi mà cả những người trẻ cũng không nên quên chăm chút cho sức khỏe xương của mình. Theo khoa học, sức khỏe của xương nên được chú trọng vì có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe khác. Dưới đây là các cách đơn giản giúp cải thiện xương khớp của bạn

Không nên xem nhẹ các vấn đề về xương khớp:

Sức khỏe xương không bao giờ được bỏ qua và cho dù bạn ở độ tuổi nào thì bạn cũng luôn có nguy cơ sức khỏe xương kém. Mặc dù xương yếu đi theo tuổi tác nhưng bạn nên biết rằng khôn tốn quá nhiều chi phí để chăm sóc bộ khung cấu trúc của cơ thể ngay từ khi còn nhỏ. Thông thường xương bị thoái hóa sau 40 tuổi và sau đó quá trình thoái hóa diễn ra nhanh hơn. Giảm mức độ estrogen, ít hoạt động thể chất, giảm canxi trong chế độ ăn uống, tiêu thụ thuốc lá và hút thuốc làm suy giảm khối lượng xương. Nội tiết tố cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của xương. Quá nhiều hormone tuyến giáp có thể gây loãng xương. Ở phụ nữ, loãng xương tăng đột ngột ở tuổi mãn kinh do giảm nồng độ estrogen. Tình trạng vắng kinh kéo dài (vô kinh) trước khi mãn kinh cũng làm tăng nguy cơ loãng xương. Ở nam giới, mức testosterone thấp có thể gây ra mất khối lượng xương, các chuyên gia tại MayoClinic cho biết.

Làm thế nào để cải thiện sức khỏe xương?

Một chế độ ăn uống tốt,  cơ thể hoạt động thể chất đầy đủ và kiểm tra sức khỏe thường xuyên là những điều tối thiểu nên áp dụng để cải thiện sức khỏe của xương. Ngoài cách này ra còn có một số cách khác mà người ta có thể làm theo để cải thiện tình trạng tổng thể của xương.

1.Canxi, vitamin D:

Để giữ cho xương khỏe mạnh và khỏe mạnh, hãy đảm bảo cung cấp đủ lượng canxi và vitamin D được khuyến nghị hàng ngày. Lượng khuyến nghị là lượng mà cơ thể bạn cần hấp thụ, vượt quá số lượng thì cơ thể sẽ không hấp thụ và trở nên lãng phí

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Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

2. Sử dụng các nguồn cung cấp tự nhiên:

Ngoài các chất bổ sung, hãy đảm bảo bao gồm canxi trong chế độ ăn uống của bạn từ thực phẩm tự nhiên. Thực phẩm như sữa chua, đậu nành, cá và sữa rất giàu canxi. Đối với Vitamin D, có thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời càng nhiều càng tốt. Đảm bảo đi dạo dưới ánh nắng mặt trời ít nhất một lần một ngày

Giúp xương chắc khỏe hơn chỉ với 6 phương pháp này - Ảnh 2
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

3. Vận động:

Đừng bao giờ ngừng thực hiện bất cứ hoạt động thể chất nào. Nếu bạn có thể, hãy đăng ký cho mình tham gia trong một phòng tập thể dục, nếu không, hãy tận dụng tối đa các công việc gia đình của bạn. Một số hoạt động như vươn người về trước, ngồi lên xuống có thể được thực hiện trong nhà. Bạn nên liên hệ với bác sĩ trước khi lên kế hoạch tập luyện cường độ cao. Bác sĩ có thể hướng dẫn nếu bạn cần hoạt động thể chất cường độ cao hoặc thực hiện chậm tùy theo tình trạng xương

Giúp xương chắc khỏe hơn chỉ với 6 phương pháp này - Ảnh 3
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

3. Nói không với caffeine:

Caffeine có hại cho sức khỏe của xương. Một nghiên cứu cho biết caffeine trong chế độ ăn uống làm tăng đáng kể sự mất canxi trong đường tiết niệu. Các chuyên gia cho biết: "Caffeine là một vấn đề cụ thể khi phụ nữ không nhận đủ canxi mỗi ngày" và nói thêm rằng một người mất khoảng 6 mg canxi cho mỗi 100 mg caffeine tiêu thụ. Cà phê là nguồn cung cấp caffeine chính. Ví dụ, một tách cà phê 16 ounce có thể cung cấp 320 miligam. Nước ngọt có hàm lượng caffeine cao có thể chứa tới 80 miligam mỗi lon hoặc hơn. Mặc dù trà cũng chứa caffeine, nhưng các nghiên cứu cho thấy nó không gây hại và có thể giúp cải thiện mật độ xương ở phụ nữ lớn tuổi, bất kể họ có thêm sữa vào đồ uống hay không. Các nhà nghiên cứu cho rằng trà có chứa các hợp chất thực vật giúp bảo vệ xương, một báo cáo của WebMD cho biết.

Giúp xương chắc khỏe hơn chỉ với 6 phương pháp này - Ảnh 4
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

4. Hạn chế muối:

Các chuyên gia cho biết, tiêu thụ quá nhiều muối sẽ làm suy yếu xương và dẫn đến loãng xương. Các chuyên gia cũng chỉ ra mối liên hệ giữa tăng huyết áp với loãng xương do muối. Muối là một yếu tố chính trong việc kiểm soát lượng canxi trong nước tiểu và mất đi từ xương. Bởi vì canxi rất quan trọng cho sức mạnh của xương, quá nhiều muối có thể dẫn đến yếu xương và do đó loãng xương. Huyết áp cao do chế độ ăn nhiều muối gây ra. cũng có thể làm tăng nguy cơ loãng xương bằng cách tăng tốc độ mất canxi từ xương, một báo cáo cho biết.

Giúp xương chắc khỏe hơn chỉ với 6 phương pháp này - Ảnh 5
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

5.Không hút thuốc:

Hút thuốc được biết là gây mất khối lượng xương. Nicotine cản trở quá trình tái tạo xương thường xuyên, khi tiếp tục trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ loãng xương. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng hút thuốc lá làm tăng nguy cơ gãy xương. Thêm vào đó, do hút thuốc và tác động xấu của nó đối với sức khỏe của xương, xương cũng khó chữa lành sau chấn thương.

Giúp xương chắc khỏe hơn chỉ với 6 phương pháp này - Ảnh 6
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

6. Hạn chế uống đồ uống có cồn:

Uống nhiều rượu ảnh hưởng đến sức khỏe của xương. Uống quá nhiều rượu làm giảm khả năng hấp thụ canxi của cơ thể. Primal Kaur, MD, một chuyên gia về loãng xương tại Đại học Temple University Hệ thống ở Philadelphia cung cấp thêm cho một tạp chí sức khỏe biết: "Rượu can thiệp vào tuyến tụy và sự hấp thụ canxi và vitamin D. Rượu cũng ảnh hưởng đến gan, vốn rất quan trọng để kích hoạt vitamin D"

Giúp xương chắc khỏe hơn chỉ với 6 phương pháp này - Ảnh 7
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

 

Từ khóa:   Bảo vệ xương khớp chống loãng xương cải thiện sức khỏe xương

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