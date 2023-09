Cũng theo Tuổi Trẻ Thủ Đô, BSCK2 Bùi Phi Hùng, phẫu thuật viên chính ca phẫu thuật thông tin: Dị vật đường tiêu hóa là một trong những cấp cứu phổ biến trong quá trình ăn uống chủ yếu gặp ở người cao tuổi và trẻ em.

Tỉ lệ mắc dị vật ống tiêu hóa chung hiện nay là 1 đến 1,2 người/vạn dân. Trong đó, khoảng 20% các dị vật sẽ mắc lại ống tiêu hóa trên (từ hầu họng thực quản, dạ dày, tá tràng góc Treitz) xử trí bằng việc gắp qua nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng.

Các trường hợp còn lại chiếm gần 80% trường hợp là hầu hết các dị vật tự thoát và đào thải an toàn khỏi ruột. Tuy nhiên, khoảng 1% trong số các trường hợp dị vật dù đã di chuyển qua được môn vị dạ dày gây ra các biến chứng nguy hiểm như thủng ruột (do các dị vật sắc nhọn), tắc ruột (dị vật có kích thước lớn), khối áp xe trong ổ bụng (dị vật xuyên qua thành ruột và di chuyển vào trong khoang phúc mạc), thậm chí tử vong do nhiễm trùng nhiễm độc nặng.

Đối tượng người già và trẻ em dễ hóc dị vật. Ảnh: Internet

Các loại dị vật thường gặp là: Xương động vật như xương cá, xương gà, xương vịt… hoặc các loại quả, hạt như hạt hồng xiêm, hạt vải… Ngoài ra, dị vật có thể là đồng xu, khuy áo, răng giả...

Tùy theo dị vật mà thương tổn đường tiêu hóa khác nhau; Các dị vật như xương cá, gà, heo… dễ gây viêm, thủng hoặc áp xe đường tiêu hóa.

Theo Báo Sức khỏe và đời sống, bác sĩ khuyến cáo phòng tránh dị vật ống tiêu hóa bằng các cách sau:

- Ăn chậm, nhai kỹ, tránh mất tập trung.

- Tránh thức ăn dai hoặc có lẫn xương.

- Lưu ý các loại thịt, cá còn lẫn xương.

- Xay nhỏ và nấu nhừ đồ ăn cho người già và trẻ nhỏ.

- Bỏ thói quen ngậm tăm sau khi xỉa răng xong.

- Bóc hết vỏ, vỉ thuốc trước khi sử dụng.

Khi nuốt phải hoặc hóc dị vật người bệnh tuyệt đối không nên tự ý điều trị tại nhà, không chữa theo mẹo dân gian, không cố nuốt thêm thức ăn với mục đích làm dị vật "trôi" xuống vì điều này có thể làm tổn thương thêm đường tiêu hóa và khiến vấn đề trở nên phức tạp.

Khi nuốt phải hoặc hóc dị vật cần đến cơ sở y tế ngay để được xử trí lấy dị vật càng sớm, càng tốt.