Gặp nạn vì tắc dị vật ống tiêu hóa: Người cao tuổi nên làm gì để tránh? 

Sức khỏe 13/03/2023 15:55

Sau khi nuốt thức ăn khó tiêu, bệnh nhân bị chẩn đoán tắc dị vật ống tiêu hóa, tắc ruột nguy hiểm.

Thông tin chia sẻ từ VOV cho hay, cụ ông H. V. H. (85 tuổi), địa chỉ ở tỉnh Vĩnh Long được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vào 8h ngày 5/3 với tình trạng đau khắp bụng, nôn ra dịch xanh đen, mạch nhanh.

Trước đó, bệnh nhân có thói quen ăn quả chà là (đã ăn nhiều lần), gia đình không biết bệnh nhân đã nuốt quả chà là nguyên vỏ từ lúc nào, chỉ biết bệnh nhân có tình trạng khó tiêu, đau bụng khoảng nửa tháng, tình trạng đau bụng nôn ói tăng dần từ chiều đến tối trước ngày nhập viện, sau đó nôn ói dịch màu đen lợn cợn nên đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương điều trị. Tiền sử bệnh nhân bị đái tháo đường - tăng huyết áp và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Hội chẩn trước phẩu thuật tắc ruột chưa rõ nguyên nhân.

Các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp đã quyết định phẫu thuật thám sát, xử trí tổn thương, lòng hỗng tràng có 02 dị vật gây tắc ruột hoàn toàn, ê kíp lấy ra 02 dị vật dạng trái cây (chà là) kích thước 4x2cm, khâu lại ruột, dẫn lưu theo dõi.

Gặp nạn vì tắc dị vật ống tiêu hóa: Người cao tuổi nên làm gì để tránh?  - Ảnh 1
Bệnh nhân hóc dị vật. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, vết mổ khô, đã uống được sữa, súp, tiêu hóa tốt, dự kiến ra viện ngày 14/3/2023.

Cũng theo Tuổi Trẻ Thủ Đô, BSCK2 Bùi Phi Hùng, phẫu thuật viên chính ca phẫu thuật thông tin: Dị vật đường tiêu hóa là một trong những cấp cứu phổ biến trong quá trình ăn uống chủ yếu gặp ở người cao tuổi và trẻ em.

Tỉ lệ mắc dị vật ống tiêu hóa chung hiện nay là 1 đến 1,2 người/vạn dân. Trong đó, khoảng 20% các dị vật sẽ mắc lại ống tiêu hóa trên (từ hầu họng thực quản, dạ dày, tá tràng góc Treitz) xử trí bằng việc gắp qua nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng.

Các trường hợp còn lại chiếm gần 80% trường hợp là hầu hết các dị vật tự thoát và đào thải an toàn khỏi ruột. Tuy nhiên, khoảng 1% trong số các trường hợp dị vật dù đã di chuyển qua được môn vị dạ dày gây ra các biến chứng nguy hiểm như thủng ruột (do các dị vật sắc nhọn), tắc ruột (dị vật có kích thước lớn), khối áp xe trong ổ bụng (dị vật xuyên qua thành ruột và di chuyển vào trong khoang phúc mạc), thậm chí tử vong do nhiễm trùng nhiễm độc nặng.

Gặp nạn vì tắc dị vật ống tiêu hóa: Người cao tuổi nên làm gì để tránh?  - Ảnh 2
Đối tượng người già và trẻ em dễ hóc dị vật. Ảnh: Internet

 

 

Các loại dị vật thường gặp là: Xương động vật như xương cá, xương gà, xương vịt… hoặc các loại quả, hạt như hạt hồng xiêm, hạt vải… Ngoài ra, dị vật có thể là đồng xu, khuy áo, răng giả...

Tùy theo dị vật mà thương tổn đường tiêu hóa khác nhau; Các dị vật như xương cá, gà, heo… dễ gây viêm, thủng hoặc áp xe đường tiêu hóa.

Theo Báo Sức khỏe và đời sống, bác sĩ khuyến cáo phòng tránh dị vật ống tiêu hóa bằng các cách sau:

- Ăn chậm, nhai kỹ, tránh mất tập trung.

- Tránh thức ăn dai hoặc có lẫn xương.

- Lưu ý các loại thịt, cá còn lẫn xương.

- Xay nhỏ và nấu nhừ đồ ăn cho người già và trẻ nhỏ.

- Bỏ thói quen ngậm tăm sau khi xỉa răng xong.

- Bóc hết vỏ, vỉ thuốc trước khi sử dụng.

Khi nuốt phải hoặc hóc dị vật người bệnh tuyệt đối không nên tự ý điều trị tại nhà, không chữa theo mẹo dân gian, không cố nuốt thêm thức ăn với mục đích làm dị vật "trôi" xuống vì điều này có thể làm tổn thương thêm đường tiêu hóa và khiến vấn đề trở nên phức tạp.

Khi nuốt phải hoặc hóc dị vật cần đến cơ sở y tế ngay để được xử trí lấy dị vật càng sớm, càng tốt.

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