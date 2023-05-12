Nếu bạn ngáp liên tục sau bữa ăn thì đó là dấu hiệu cảnh báo của việc bị rối loạn đường huyết.

Chuyên ra chỉ ra rằng, nếu tiêu thụ quá nhiều glucose thì tuyến tụy sẽ tiết ra một lượng lớn insulin. Khi cơ thể sản xuất quá nhiều insulin sẽ dẫn đến hiện tượng ức chế thần kinh, gây mệt mỏi, buồn ngủ và ngáp liên tục trong ngày.

Thiếu ngủ có thể khiến bạn ngáp liên tục, ngay cả khi bạn đang thấy rất tỉnh táo, đây là tín hiệu của não nói rằng cơ thể của bạn đang cần được nghỉ ngơi. Bên cạnh những nguyên nhân do lối sống, thói quen sinh hoạt khiến bạn thiếu ngủ thì các vấn đề sức khỏe như hội chứng ngưng thở khi ngủ hay mất ngủ cũng có thể là lý do khiến bạn phải ngáp liên tục trong ngày.

​Bệnh đa xơ cứng

Bệnh đa xơ cứng (Multiple Sclerosis - MS) là một chứng rối loạn não bộ và tủy sống làm suy giảm chức năng thần kinh. Bệnh thường gây viêm và nếu lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ phá hủy màng bọc myelin của dây thần kinh, để lại nhiều vùng mô sẹo dọc theo lớp phủ ngoài các tế bào thần kinh, gây hậu quả làm chậm hoặc tắc đường truyền xung điện thần kinh. Một trong những triệu chứng phổ biến của bệnh đa xơ cứng là cảm giác mệt mỏi kèm theo những cơn ngáp dài và liên tục ngay cả khi bạn đã ngủ một đêm thật ngon giấc. Sự mệt mỏi này làm ảnh hưởng đến khả năng hoạt động ở tất cả mọi thời điểm.

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Thiếu oxy lên não

Khi mức CO2 trong cơ thể tăng hoặc nồng độ oxy lên não bị sụt giảm thì bạn sẽ gặp phải hiện tượng ngáp liên tục. Lúc này, ngáp là một phản xạ tự nhiên của cơ thể giúp oxy vào phổi và cung cấp vào máu để duy trì hoạt động của các tế bào.

Suy yếu tuyến giáp

Luôn buồn ngủ (có thể ngủ từ 14-16 tiếng mỗi ngày) còn là dấu hiệu đặc trưng của suy tuyến giáp. Tuyến giáp có vai trò quan trọng trong điều hòa hoạt động của một số cơ quan trong cơ thể như hệ tim mạch, hệ thần kinh, hệ tiêu hóa… Khi chức năng của tuyến giáp suy giảm sẽ làm cơ thể uể oải và lúc nào cũng buồn ngủ.

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Gan có vấn đề

Mệt mỏi, kiệt sức dẫn đến ngáp vặt thường được cho là dấu hiệu liên quan đến các vấn đề về gan. Khi gan không khỏe mạnh, việc loại bỏ độc tố trong máu sẽ không được hiệu quả kéo theo ảnh hưởng đến nhiều hoạt động của cơ thể trong đó có giấc ngủ.

Thiếu sắt

Sắt là nguyên liệu để tổng hợp nên hemoglobin, chất có mặt trong tế bào hồng cầu và làm cho hồng cầu có màu đỏ. Hemoglobin có vai trò vận chuyển ôxy trong máu đến với các mô trong cơ thể. Nếu thiếu sắt, sự vận chuyển ôxy đến các mô cơ thể sẽ giảm sút, nhất là ở não, làm cho cơ thể mau mệt mỏi, dẫn đến hiện tượng hay buồn ngủ.

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Bệnh Parkinson

Parkinson là bệnh rối loạn thoái hóa hệ thần kinh trung ương. Một trong những triệu chứng thường thấy của bệnh là gây rối loạn giấc ngủ. Người bệnh có thể ban ngày ngáp liên tục, buồn ngủ không cưỡng lại được.