Cảnh báo: Những người này tuyệt đối không được ăn gan lợn

Hơn thế, hàm lượng vitamin C và selen trong gan lợn giúp bạn chống lại quá trình oxy hóa của cơ thể. Đặc biệt, thực phẩm này rất tốt cho những người bị thiếu máu, suy nhược.

Gan lợn chứa hàm lượng cao vitamin A, B, D, đạm, sắt… cần thiết cho cơ thể. Món ăn bổ dưỡng này có tác dụng giúp sáng mắt, trị mỏi mắt hiệu quả.

Song, với một số trường hợp, đơn cử là người mắc bệnh huyết áp cao, mỡ máu, bệnh gan.... thì tuyệt đối nên tránh món ăn này.

Gan không khỏe sẽ cản trở sự chuyển hóa chất độc ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, gan lợn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, hàm lượng chất béo cao sẽ tạo gánh nặng cho bộ phận này trong quá trình chuyển hóa chất, điều này sẽ làm suy giảm tuổi thọ của gan.

Ngoài ra, gan lợn là nơi tập trung nhiều chất cặn bã gây hại sức khỏe. Những vi trùng như sán lá gan cũng trú ngụ ở bộ phận này nên những người có hệ tiêu hóa kém nên tránh.

Bệnh nhân cao huyết áp

Bệnh nhân cao huyết áp thường có hàm lượng cholesterol trong máu khá cao, do đó người bệnh cần có chế độ ăn uống lành mạnh và phù hợp, hạn chế những thức ăn giàu đạm và chất béo.

Chính vì thế, những người mắc bệnh huyết áp cao nên hạn chế ăn nội tạng động vật, đặc biệt là gan lợn, vì nó chứa chất béo và đường rất cao.

Người bệnh gout

Gout là bệnh do rối loạn chuyển hóa chất đạm và làm tăng lượng axit uric trong máu. Do đó, khi ăn nội tạng động vật, đặc biệt là gan lợn, sẽ làm tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn.

Mỡ máu cao

Gan lợn chứa lượng lớn protein, chất béo, do đó nếu người bệnh ăn món này sẽ khiến lượng mỡ trong máu tăng cao làm bệnh nghiêm trọng hơn.