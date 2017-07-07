Cảnh báo: Những người này tuyệt đối không được ăn gan lợn

Sức khỏe 07/07/2017 13:35

Gan lợn là món ăn giúp bổ sung cho cơ thể lượng chất sắt rất cao, tuy nhiên những người mắc bệnh cao huyết áp, gout… không nên ăn vì nó có thể gây hại cho cơ thể.

Gan lợn chứa hàm lượng cao vitamin A, B, D, đạm, sắt… cần thiết cho cơ thể. Món ăn bổ dưỡng này có tác dụng giúp sáng mắt, trị mỏi mắt hiệu quả.

Hơn thế, hàm lượng vitamin C và selen trong gan lợn giúp bạn chống lại quá trình oxy hóa của cơ thể. Đặc biệt, thực phẩm này rất tốt cho những người bị thiếu máu, suy nhược.

Song, với một số trường hợp, đơn cử là người mắc bệnh huyết áp cao, mỡ máu, bệnh gan.... thì tuyệt đối nên tránh món ăn này.

Người mắc bệnh về gan

Cảnh báo: Những người này tuyệt đối không được ăn gan lợn - Ảnh 1
Gan lợn chứa rất nhiều dưỡng chất, do đó sẽ tạo gánh nặng khi chuyển hóa thức ăn của cơ thể - Ảnh: Internet

Gan không khỏe sẽ cản trở sự chuyển hóa chất độc ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, gan lợn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, hàm lượng chất béo cao sẽ tạo gánh nặng cho bộ phận này trong quá trình chuyển hóa chất, điều này sẽ làm suy giảm tuổi thọ của gan.

Ngoài ra, gan lợn là nơi tập trung nhiều chất cặn bã gây hại sức khỏe. Những vi trùng như sán lá gan cũng trú ngụ ở bộ phận này nên những người có hệ tiêu hóa kém nên tránh.

Bệnh nhân cao huyết áp

Cảnh báo: Những người này tuyệt đối không được ăn gan lợn - Ảnh 2
Bệnh nhân cao huyết áp nên tuyệt đối tránh ăn nội tạng động vật, đặc biệt là gan lợn - Ảnh: Internet

Bệnh nhân cao huyết áp thường có hàm lượng cholesterol trong máu khá cao, do đó người bệnh cần có chế độ ăn uống lành mạnh và phù hợp, hạn chế những thức ăn giàu đạm và chất béo.

Chính vì thế, những người mắc bệnh huyết áp cao nên hạn chế ăn nội tạng động vật, đặc biệt là gan lợn, vì nó chứa chất béo và đường rất cao.

Người bệnh gout

Gout là bệnh do rối loạn chuyển hóa chất đạm và làm tăng lượng axit uric trong máu. Do đó, khi ăn nội tạng động vật, đặc biệt là gan lợn, sẽ làm tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn.

Mỡ máu cao

Cảnh báo: Những người này tuyệt đối không được ăn gan lợn - Ảnh 3
Chị em nên lựa chọn những phần gan lợn tươi, không đổi màu - Ảnh: Internet

Gan lợn chứa lượng lớn protein, chất béo, do đó nếu người bệnh ăn món này sẽ khiến lượng mỡ trong máu tăng cao làm bệnh nghiêm trọng hơn.

Ngoài ra, khi ăn gan lợn, cần chú ý lựa chọn những phần gan tươi ngon, không có màu sắc khác thường chẳng hạn như ngả màu vàng, có nhiều đốm lạ, quá thâm… để không tích tụ độc tố gây hại cho cơ thể.

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