Bộ Y tế khẳng định: Dịch COVID-19 đang được kiểm soát dù ca mắc tăng

Sức khỏe 13/04/2023 17:06

Số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam có xu hướng tăng cao từ đầu tháng 4 đến nay. 

Cấp độ dịch vẫn là màu xanh

Theo thông tin từ báo Công An Nhân Dân, chiều 13/4, trao đổi với báo chí, GS.TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, đánh giá về tình hình dịch COVID-19 hiện nay dựa trên 3 yếu tố: virus SARS-CoV-2; môi trường sống, hành vi của người dân và các biện pháp đáp ứng.

Bộ Y tế khẳng định: Dịch COVID-19 đang được kiểm soát dù ca mắc tăng - Ảnh 1
Giáo sư, Tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế - Ảnh: Báo Nhân Dân

Về virus SARS-CoV-2, đến nay, sự xuất hiện của chủng Omicron đã qua 16 tháng. Mặc dù Omicron có nhiều biến thể phụ (khoảng 500) nhưng đến nay hầu hết cho thấy chủng này có đặc tính lây lan rất nhanh và chưa có bằng chứng rõ ràng về việc Omicron sẽ gây ra tình trạng tăng ca nặng lên.

Omicron hiện lưu hành hầu hết trên thế giới, chiếm ưu thế. Trong khi đó, đặc tính hiệu quả của vaccine trong phòng lây nhiễm với biến thể Omicron còn hạn chế, vẫn có ca tăng nặng, phải nhập viện và tử vong.

Hầu hết các nước mở cửa, nới lỏng toàn bộ biện pháp phòng chống dịch làm gia tăng ca nhiễm. Nhờ vaccine, người dân chủ quan không đeo khẩu trang, khử khuẩn làm tăng ca lây nhiễm.

Bộ Y tế khẳng định: Dịch COVID-19 đang được kiểm soát dù ca mắc tăng - Ảnh 2
Bộ Y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi đến nơi đông người - Ảnh: Báo Công An Nhân Dân

Số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam có xu hướng tăng cao từ đầu tháng 4 đến nay. Với số mắc hiện nay tại Việt Nam, đánh giá sơ bộ cho thấy cấp độ dịch COVID-19 vẫn là màu xanh, chưa vượt quá cấp độ dịch.

Đại diện Bộ Y tế khẳng định: Dịch đang được kiểm soát dù ca mắc tăng. Kể cả có tăng cục bộ nhưng được kiểm soát tốt.

Hiện có 2 địa phương gia tăng số ca mắc đáng chú ý là Lào Cai và Hà Nội. Trong đó, Lào Cai có 2 ổ dịch đã được khống chế sớm, tiêu diệt triệt để. Dịch ở Hà Nội cũng được ngăn chặn để giảm lây nhiễm. 

Tại phía Bắc, hiện có sự giao mùa của thời tiết, nếu không kiểm soát sẽ có sự gia tăng ca nhiễm. "Hiện chưa có bằng chứng rõ ràng về tăng ca nặng. Người ta chỉ theo dõi và thấy nơi có số ca nặng tăng do số mắc tăng tương ứng", GS Phan Trọng Lân giải thích.

Hiện nay, trên nền người đã tiêm chủng hoặc người đã mắc, WHO đánh giá hầu hết trên thế giới 90% với người trong quần thể đã có miễn dịch do vaccine hoặc do mắc phải làm cho các trường hợp khi mắc phải có biểu hiện nhẹ hơn, ít có triệu chứng hoặc không có triệu chứng. Trên đối tượng nguy cơ cao, với người lớn tuổi, bệnh nền, suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai thì có nguy cơ cao hơn, dẫn đến nhập viện, thậm chí tử vong.

Bộ Y tế khẳng định: Dịch COVID-19 đang được kiểm soát dù ca mắc tăng - Ảnh 3
Tiêm đủ mũi vaccine để phòng COVID-19 - Ảnh: Báo Công An Nhân Dân

Dẫn tin từ báo Nhân Dân, PGS.TS Phan Trọng Lân nhận định: Hiện nay, chúng ta đã giảm một cách toàn diện cả về số ca mắc, tử vong, độ bao phủ vaccine, đáp ứng thu dung điều trị.

"Căn cứ theo tiêu chí đánh giá cấp độ dịch của Bộ Y tế, với số mắc mới Covid-19 hiện nay, đánh giá về mặt sơ bộ, hiện Việt Nam vẫn đang ở vùng xanh, không vượt qua cấp độ 1 của dịch. Kể cả chúng ta có tăng cục bộ số ca nhiễm mới nhưng dịch vẫn đang được kiểm soát tốt", ông Lân nhấn mạnh.

Bộ Y tế: Nguyên nhân số ca mắc COVID-19 bất ngờ tăng nhanh

Bộ Y tế: Nguyên nhân số ca mắc COVID-19 bất ngờ tăng nhanh

Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID-19 đang có xu hướng gia tăng trở lại trong hơn 1 tuần gần đây.

Xem thêm
Từ khóa:   tin nóng tin mới tin 24h tin covid-19 mới nhất

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 50 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 3 giờ 50 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm