Bộ Y tế khẳng định: Dịch COVID-19 đang được kiểm soát dù ca mắc tăng

Theo thông tin từ báo Công An Nhân Dân, chiều 13/4, trao đổi với báo chí, GS.TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, đánh giá về tình hình dịch COVID-19 hiện nay dựa trên 3 yếu tố: virus SARS-CoV-2; môi trường sống, hành vi của người dân và các biện pháp đáp ứng.

Hầu hết các nước mở cửa, nới lỏng toàn bộ biện pháp phòng chống dịch làm gia tăng ca nhiễm. Nhờ vaccine, người dân chủ quan không đeo khẩu trang, khử khuẩn làm tăng ca lây nhiễm.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi đến nơi đông người - Ảnh: Báo Công An Nhân Dân

Số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam có xu hướng tăng cao từ đầu tháng 4 đến nay. Với số mắc hiện nay tại Việt Nam, đánh giá sơ bộ cho thấy cấp độ dịch COVID-19 vẫn là màu xanh, chưa vượt quá cấp độ dịch.

Đại diện Bộ Y tế khẳng định: Dịch đang được kiểm soát dù ca mắc tăng. Kể cả có tăng cục bộ nhưng được kiểm soát tốt.

Hiện có 2 địa phương gia tăng số ca mắc đáng chú ý là Lào Cai và Hà Nội. Trong đó, Lào Cai có 2 ổ dịch đã được khống chế sớm, tiêu diệt triệt để. Dịch ở Hà Nội cũng được ngăn chặn để giảm lây nhiễm.

Tại phía Bắc, hiện có sự giao mùa của thời tiết, nếu không kiểm soát sẽ có sự gia tăng ca nhiễm. "Hiện chưa có bằng chứng rõ ràng về tăng ca nặng. Người ta chỉ theo dõi và thấy nơi có số ca nặng tăng do số mắc tăng tương ứng", GS Phan Trọng Lân giải thích.

Hiện nay, trên nền người đã tiêm chủng hoặc người đã mắc, WHO đánh giá hầu hết trên thế giới 90% với người trong quần thể đã có miễn dịch do vaccine hoặc do mắc phải làm cho các trường hợp khi mắc phải có biểu hiện nhẹ hơn, ít có triệu chứng hoặc không có triệu chứng. Trên đối tượng nguy cơ cao, với người lớn tuổi, bệnh nền, suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai thì có nguy cơ cao hơn, dẫn đến nhập viện, thậm chí tử vong.

Tiêm đủ mũi vaccine để phòng COVID-19 - Ảnh: Báo Công An Nhân Dân

Dẫn tin từ báo Nhân Dân, PGS.TS Phan Trọng Lân nhận định: Hiện nay, chúng ta đã giảm một cách toàn diện cả về số ca mắc, tử vong, độ bao phủ vaccine, đáp ứng thu dung điều trị.

"Căn cứ theo tiêu chí đánh giá cấp độ dịch của Bộ Y tế, với số mắc mới Covid-19 hiện nay, đánh giá về mặt sơ bộ, hiện Việt Nam vẫn đang ở vùng xanh, không vượt qua cấp độ 1 của dịch. Kể cả chúng ta có tăng cục bộ số ca nhiễm mới nhưng dịch vẫn đang được kiểm soát tốt", ông Lân nhấn mạnh.