Bị bắn hóa chất vào mắt, người đàn ông suýt mù vĩnh viễn

Sức khỏe 08/05/2023 17:38

Một người đàn ông (38 tuổi, ngụ tại Tây Ninh) suýt mù mắt vì NAOH 32% bắn vào mắt khi đang làm việc. Nếu không được cấp cứu kịp thời người đã ông đã mù vĩnh viễn.

Theo thông tin từ Báo Người lao động, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng được chẩn đoán mắt trái bỏng mức độ II-III do hóa chất NAOH bắn vào mắt. Các bác sĩ đã lên liệu trình điều trị cho bệnh nhân trong vòng 1 tuần và theo dõi sát sao để tránh các biến chứng về sau.

Ở thời điểm cấp cứu, bệnh nhân đã được chữa trị khẩn cấp bằng cách rửa mắt liên tục để tránh tác hại của hóa chất lên mắt.

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Bệnh nhân có các triệu chứng phỏng hóa chất như: Mắt đau nhức nhiều, kết mạc cương tụ phù - Ảnh: Internet. 

Sau khi khám sơ bộ, các bác sĩ kết luận mức độ tổn thương của nhãn cầu gồm: Mắt đau nhức nhiều, kết mạc cương tụ phù, thiếu máu vùng rìa khoảng 1/3 chu vi; giác mạc tróc toàn bộ biểu mô, phù đục giác mạc ở 1/3 dưới; phản ứng viêm trong tiền phòng, khó quan sát rõ các cấu trúc nội nhãn. Nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến mù lòa.

Các chuyên gia chia sẻ rằng có rất nhiều trường hợp bỏng mắt gặp khó khăn trong điều trị. Bỏng mắt do hóa chất là một cấp cứu đặc biệt trong nhãn khoa, rất nguy hiểm vì có thể gây mù không hồi phục.

Cũng theo báo Tiền Phong, khi bị phỏng mắt, tùy nguyên nhân và độ đậm đặc của hóa chất mà người bệnh bị phỏng nặng hay nhẹ. Có bệnh nhân sau khi bị phỏng, mắt gần như mất thị lực hoàn toàn, chỉ nhìn thấy mờ mờ ở khoảng cách dưới 1m.

Có người phải múc bỏ mắt vì hóa chất làm rã, chết các tổ chức trong nhãn cầu. Không chỉ phỏng nhãn cầu, bệnh nhân còn thường bị phỏng mi mắt, phỏng kết mạc.

Khi mi mắt, kết mạc bị phỏng sẽ gây nhiều biến chứng như dính mi cầu (con mắt dính chặt vào mi làm bệnh nhân không mở mắt ra được, bị quặm mi rất khó chịu...).

Khi bị phỏng mắt do hóa chất, các bác sĩ khuyên quan trọng nhất là phải lấy hết chất gây phỏng ra. Nếu phỏng do axit, dung dịch kiềm bệnh nhân phải được rửa mắt càng sớm càng tốt, thời gian rửa mắt ít nhất 30 phút trở lên.

Bị bắn hóa chất vào mắt, người đàn ông suýt mù vĩnh viễn - Ảnh 2
 Để tránh tổn hại mắt do hóa chất, các chuyên gia khuyến cáo nên tuân thủ an toàn lao động một cách nghiêm ngặt - Ảnh: Internent.

Đa phần các ca bỏng mắt do hóa chất đều đến từ sự bất cẩn của người lao động, không tuân thủ các quy định an toàn lao động. Tùy vào loại hóa chất và nồng độ, mức độ tác động sẽ có những ca bỏng mắt với mức độ khác nhau. Các chuyên gia cũng khuyến cáo đối với những người làm nghề có nguy cơ bỏng mắt cao cần phải được trang bị đồ dùng bảo hộ lao động và chấp hành tốt các nội qui quy định về an toàn lao động.

Trường hợp không may tai nạn xảy ra, các chuyên gia cho hay nên cấp cứu bằng cách rửa mắt liên tục bằng nguồn nước sạch có sẵn gần nhất có thể. Sau đó đến ngay các cơ sở y tế có bác sĩ chuyên khoa Mắt để được tiếp tục xử trí nhằm hạn chế tối đa các tổn thương cho mắt.

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Từ khóa:   mù mắt phỏng hóa chất an toàn lao động

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