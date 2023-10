Theo thông tin từ Báo Người lao động, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng được chẩn đoán mắt trái bỏng mức độ II-III do hóa chất NAOH bắn vào mắt. Các bác sĩ đã lên liệu trình điều trị cho bệnh nhân trong vòng 1 tuần và theo dõi sát sao để tránh các biến chứng về sau.

Các chuyên gia chia sẻ rằng có rất nhiều trường hợp bỏng mắt gặp khó khăn trong điều trị. Bỏng mắt do hóa chất là một cấp cứu đặc biệt trong nhãn khoa, rất nguy hiểm vì có thể gây mù không hồi phục.

Cũng theo báo Tiền Phong, khi bị phỏng mắt, tùy nguyên nhân và độ đậm đặc của hóa chất mà người bệnh bị phỏng nặng hay nhẹ. Có bệnh nhân sau khi bị phỏng, mắt gần như mất thị lực hoàn toàn, chỉ nhìn thấy mờ mờ ở khoảng cách dưới 1m.

Có người phải múc bỏ mắt vì hóa chất làm rã, chết các tổ chức trong nhãn cầu. Không chỉ phỏng nhãn cầu, bệnh nhân còn thường bị phỏng mi mắt, phỏng kết mạc.

Khi mi mắt, kết mạc bị phỏng sẽ gây nhiều biến chứng như dính mi cầu (con mắt dính chặt vào mi làm bệnh nhân không mở mắt ra được, bị quặm mi rất khó chịu...).

Khi bị phỏng mắt do hóa chất, các bác sĩ khuyên quan trọng nhất là phải lấy hết chất gây phỏng ra. Nếu phỏng do axit, dung dịch kiềm bệnh nhân phải được rửa mắt càng sớm càng tốt, thời gian rửa mắt ít nhất 30 phút trở lên.

Để tránh tổn hại mắt do hóa chất, các chuyên gia khuyến cáo nên tuân thủ an toàn lao động một cách nghiêm ngặt - Ảnh: Internent.

Đa phần các ca bỏng mắt do hóa chất đều đến từ sự bất cẩn của người lao động, không tuân thủ các quy định an toàn lao động. Tùy vào loại hóa chất và nồng độ, mức độ tác động sẽ có những ca bỏng mắt với mức độ khác nhau. Các chuyên gia cũng khuyến cáo đối với những người làm nghề có nguy cơ bỏng mắt cao cần phải được trang bị đồ dùng bảo hộ lao động và chấp hành tốt các nội qui quy định về an toàn lao động.

Trường hợp không may tai nạn xảy ra, các chuyên gia cho hay nên cấp cứu bằng cách rửa mắt liên tục bằng nguồn nước sạch có sẵn gần nhất có thể. Sau đó đến ngay các cơ sở y tế có bác sĩ chuyên khoa Mắt để được tiếp tục xử trí nhằm hạn chế tối đa các tổn thương cho mắt.