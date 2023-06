Viêm khớp đang ngày càng trở thành một vấn đề phổ biến và là một vấn đề khiến người bệnh phải chịu nhiều đau đớn và khó chịu hàng ngày. Mặc dù chưa có cách chữa khỏi bệnh viêm khớp, nhưng các chuyên gia cho chúng ta biết rằng một số loại trái cây có thể giúp giảm đau do viêm khớp. Cụ thể là những loại trái cây nào? Hãy cùng Phụ nữ và Gia đình điểm qua 5 loại trái cây tốt nhất cho người bệnh viêm khớp ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Viêm khớp là một thuật ngữ rộng đề cập đến một nhóm các tình trạng đặc trưng bởi viêm khớp, cứng khớp và đau. Nó có thể ảnh hưởng đến mọi người ở mọi lứa tuổi và có thể do nhiều yếu tố khác nhau gây ra, bao gồm tuổi tác, di truyền, chấn thương hoặc các rối loạn tự miễn dịch như viêm khớp dạng thấp. Mục tiêu chính trong điều trị viêm khớp là giảm đau, giảm viêm và cải thiện khả năng vận động của khớp. Bên cạnh đó, một số loại trái cây đã được phát hiện là có đặc tính có thể giúp giảm đau và viêm khớp.

TOP 5 loại trái cây tốt nhất cho người bệnh viêm khớp

1. Táo

Táo không chỉ ngon mà còn có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Các chuyên gia giải thích rằng táo là một nguồn giàu quercetin, một loại flavonoid được biết đến với tác dụng chống viêm. Trong đó, quercetin có thể giúp giảm viêm trong cơ thể, từ đó giúp giảm các triệu chứng viêm khớp. Bằng cách kết hợp táo vào chế độ ăn uống của bạn, bạn có thể giảm viêm và có khả năng giảm bớt các triệu chứng viêm khớp.

2. Anh đào

Quả anh đào, đặc biệt là quả anh đào chua, nổi tiếng với những lợi ích tiềm năng trong việc kiểm soát bệnh viêm khớp. Cụ thể, quả anh đào có chứa anthocyanins, là những hợp chất có đặc tính chống viêm có thể giúp giảm viêm và đau trong cơ thể. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ quả anh đào hoặc nước ép anh đào có thể làm giảm các dấu hiệu viêm và giảm mức độ đau ở những người bị viêm khớp.

3. Dứa (Thơm)

Dứa có chứa một loại enzyme gọi là bromelain, đã được nghiên cứu về tác dụng chống viêm tiềm ẩn. Bromelain đã được chứng minh là làm giảm sản xuất các chất gây viêm trong cơ thể và ức chế hoạt động của một số tế bào gây viêm. Bằng cách kết hợp dứa vào chế độ ăn uống của bạn, bạn có thể giúp giảm viêm, có thể giúp giảm các triệu chứng viêm khớp như đau khớp và sưng tấy.

4. Việt quất

Quả việt quất là một nguồn dinh dưỡng dồi dào, giàu chất chống oxy hóa và nhiều hợp chất có lợi khác nhau. Chúng chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm cả anthocyanins, khiến chúng có màu xanh lam rực rỡ. Chuyên gia giải thích rằng những chất chống oxy hóa này giúp chống lại chứng viêm trong cơ thể bằng cách trung hòa các gốc tự do có hại và giảm stress oxy hóa. Ngoài ra, quả việt quất có chứa anthocyanins đã được phát hiện là có đặc tính chống viêm. Bao gồm quả việt quất trong chế độ ăn uống của bạn có thể góp phần làm giảm viêm và có khả năng làm giảm các triệu chứng viêm khớp.

5. Cam

Cam không chỉ giúp giải khát mà còn mang lại những lợi ích tiềm năng cho việc kiểm soát bệnh viêm khớp. Cụ thể, chúng là một nguồn vitamin C tuyệt vời, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Theo các nghiên cứu, Vitamin C đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm viêm và bảo vệ chống lại stress oxy hóa. Bằng cách tiêu thụ cam hoặc nước cam, bạn có thể tăng lượng vitamin C và tăng cường khả năng phòng vệ chống oxy hóa của cơ thể. Điều này có thể giúp giảm bớt các triệu chứng viêm khớp và tăng cường sức khỏe khớp.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù những loại trái cây này có thể có những lợi ích tiềm năng đối với bệnh viêm khớp, nhưng chúng không nên thay thế các phương pháp điều trị khác được khuyến nghị bởi các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, điều quan trọng là phải nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với chế độ ăn uống của bạn, vì một số loại trái cây có thể tương tác với một số loại thuốc nhất định.

Hy vọng top 5 loại trái cây tốt nhất cho người bệnh viêm khớp mới được Phụ nữ và Gia đình chia sẻ trên đây sẽ hữu ích tới quý độc giả nhé!