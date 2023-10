Bệnh nhân là nam, 50 tuổi (quê Nghệ An), nhập viện vì tức ngực trái, khó thở khi gắng sức. Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ông được chẩn đoán phình động mạch chủ khổng lồ, có thể bị vỡ, tử vong bất cứ lúc nào.

Theo thông tin từ Báo Công an Nhân dân, hình ảnh siêu âm tim và chụp cắt lớp vi tính cho thấy khối phình động mạch chủ rất lớn có đường kính lên đến gần 10 cm (kích thước bình thường là dưới 3cm, nếu từ 5,5cm trở lên thì cần phải phẫu thuật).

Đặc biệt, ở bệnh nhân này, mức độ phức tạp và nguy hiểm còn nhân lên nhiều lần do động mạch vành bị tắc, gây suy tim nặng, chức năng tim chỉ được gần một nửa. Khối phình động mạch chủ khổng lồ là căn nguyên chính chèn ép gây tắc động mạch vành trái, hở van hai lá nhiều, giãn lớn và giảm nặng chức năng co bóp của cơ tim…

Với chỉ riêng khối phình này, nếu không phát hiện kịp thời thì có thể bị vỡ làm người bệnh tử vong bất cứ lúc nào và phẫu thuật cũng là một trong những can thiệp tim hở lớn và phức tạp nhất.

Ở bệnh nhân này, mức độ phức tạp và nguy hiểm còn nhân lên nhiều lần do động mạch vành bị tắc gây suy tim nặng với chức năng tim chỉ được gần một nửa so với người bình thường, quả tim giãn lớn và van hai lá hở nặng cũng đòi hỏi phải can thiệp cùng lúc.

Tất cả các tổn thương của cả động mạch chủ và tim như vậy là rất hiếm gặp trong y học và đặt các bác sĩ vào tình huống phải đắn đo, cân não khi quyết định phẫu thuật.

Trong trường hợp này, phẫu thuật là giải pháp duy nhất giúp cho người bệnh tránh các biến chứng tử vong đột xuất cũng như đảm bảo kết quả lâu dài. Bên cạnh đó phẫu thuật hết sức phức tạp, cam go và nguy cơ tử vong là rất cao (gấp 10 – 20 lần mổ tim thông thường).

Dưới sự chủ trì của GS.TS Nguyễn Lân Việt, các bác sĩ Đơn vị Phẫu thuật Tim mạch – Lồng ngực, Trung tâm Tim mạch và các chuyên khoa liên quan trực tiếp của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã hội chẩn và đưa ra phương án phẫu thuật tối ưu nhất.

Bệnh nhân đã được phẫu thuật thay động mạch chủ lên, quai động mạch chủ, nối lại toàn bộ các động mạch cảnh, tạo hình van hai lá, giải phóng đoạn tắc động mạch vành cùng với sử dụng kỹ thuật ngừng tuần hoàn nửa dưới cơ thể, hạ thân nhiệt (chỉ còn 24 độ C), tưới máu riêng rẽ từng mạch máu nuôi não. Thời gian phẫu thuật kéo dài, cam go hơn 10 giờ đồng hồ liên tục đã hết sức thành công.

Chỉ sau 3 ngày phẫu thuật, người bệnh đã được rút nội khí quản, hoàn toàn tỉnh táo, chức năng các tạng được duy trì ổn định. Các kết quả chẩn đoán hình ảnh của người bệnh trước khi ra viện cũng cho thấy khối phồng động mạch chủ được xử lý triệt để, động mạch vành bị tắc được tái tạo, van hai lá sau tạo hình và kích thước buồng tim trở lại giống như ở người bình thường.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân, phình động mạch chủ ngực là bệnh ít triệu chứng, thường chỉ biểu hiện khi đã có các biến chứng nặng. Yếu tố nguy cơ hàng đầu của bệnh là tăng huyết áp và những người có tiền sử gia đình mắc bệnh tương tự. Vì vậy, việc khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị bệnh là hết sức quan trọng.