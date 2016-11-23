Vỏ khoai tây: chữa tóc bạc sớm không cần thuốc nhuộm hiệu quả 100%

Tóc bạc là tình trạng thường thấy ở người trung niên, cao tuổi, tuy nhiên, cũng có không ít các nam thanh nữ tú cũng rơi vào trường hợp này.

Mặc dù không ảnh hưởng quá lớn tới sức khỏe nhưng tóc bạc khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy thiếu tự tin trong giao tiếp vì triệu chứng này chứng tỏ rằng bạn ngày càng già đi, đây là điều mà rất nhiều phụ nữ lo sợ.

Khi bị bạc tóc, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới thuốc nhuộc, tuy nhiên, giờ đây, bạn không cần phải sử dụng tới hóa chất độc hại này nữa.

Có một cách rất đơn giản giúp bạn nhuộm nhanh tóc bạc sớm chỉ với 1 loại nguyên liệu duy nhất là vỏ khoai tây.

Đây là phương pháp được nghiên cứu và đưa ra bởi vị bác sĩ Anthoy Youn, là một trong 3 bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu tại Hoa kỳ.

Thành phần

- 250gr vỏ khoai tây.

- 500ml nước sạch.

Để có 250gr vỏ, bạn cần chọn khoảng 5 củ khoai tây lớn, để đảm bảo an toàn, không hóa chất, hãy mua chúng trong siêu thị.

Bạn sẽ thấy ngay kết quả ngay lần đầu tiên thực hiện chỉ mất vài phút.

Thực thiện

Vỏ khoai tây sau khi rửa sạch đất cát, gọt vỏ, cho tất cả vào nồi đã có sẵn lượng nước bên trong, đậy nắp, bắc lên bếp nấu sôi,

Đừng tắt bếp vội nhé, khi nước sôi, hãy giảm lửa và nấu thêm 5 phút để các chất làm đen tóc trong vỏ khoai tây tiết ra tồi tắt bếp.

Để nguội và lọc lấy nước cho vào chén.

Cách nhuộm tóc bạc

Lượng nước từ vỏ khoai tây thu được, bạn hãy dùng bàn chải cho vào trong chén, chải đều từ chân tóc xuống ngọn. Đặc biệt, hãy lặp lại nhiều lần tại vị trí tóc bạc nhiều.

Lượng nước thu được, bạn dùng bàn chải chấm nước này và chải đều từ chân tóc tới ngọn, lặp lại nhiều lần tại các vị trí tóc bị bạc nhiều.

Bạn sẽ thấy ngay kết quả ngay lần đầu tiên thực hiện chỉ mất vài phút.

Công thức này hoàn toàn an toàn, tự nhiên, vậy tại sao bạn không thử ngay hôm nay.

Lưu ý: Không xả lại với nước mà để khô tự nhiên.

Trước khi thực hiện, hãy gội đầu thật sạch và khô tóc để công thức này phát huy công dụng hiệu quả.

Tuy nhiên, để tốt nhất, bạn nên áp dụng 2-3 lần mỗi tuần , duy trì liên tục cho đến khi nào bạn cảm thấy hài lòng nhất thì ngừng lại.

Công thức này hoàn toàn an toàn, tự nhiên, vậy tại sao bạn không thử ngay hôm nay. Chúc bạn thành công với các gợi ý trên.

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