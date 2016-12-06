Uống nước ép này trước khi ngủ, hết sạch nghẹt mũi do viêm xoang chỉ trong 3 ngày

Bạn đã tìm đủ mọi cách mà vẫn không thể dứt điểm cơn nghẹt mũi dai dẳng? Đừng lo, đã có công thức tuyệt vời này giành riêng cho bạn

Viêm xoang là một bệnh xảy ra do viêm các xoang cạnh mũi, nguyên nhân chủ yếu bởi nhiễm trùng. Khi bị viêm xoang, mũi của bạn sẽ bị nghẹt, hít thở khó khăn và không thể ngửi thấy mùi vị gì. Kế đến bạn sẽ cảm thấy đau ở vùng giữa hai mắt hoặc đau trán, đôi lúc cơn đau lan khắp cả mặt.

Trước các triệu chứng này, người bệnh nên chủ động chăm sóc sức khỏe bởi chỉ cần đôi chút lơ là, viêm xoang có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm ở đường hô hấp, mắt hoặc sọ não, trường hợp xấu nhất gây ra tử vong.

Riêng với chứng nghẹt mũi cứng đầu, bạn có thể tự ra tay trị dứt điểm nó bằng cách sử dụng loại nước ép củ quả dưới đây, theo công thức của Boldsky.

Nguyên liệu:

Gừng, táo xanh, cam, cà rốt

Thực hiện:

Bỏ một lát gừng, một quả táo xanh, hai quả cam và hai củ cà rốt vào máy và ép hỗn hợp này lấy nước. (Lưu ý: uống nước nguyên chất, không thêm đường, sữa…). Sử dụng thức uống này 1-2 lần mỗi ngày. Ngoài ra trước khi ngủ, thêm một nhúm muối vào cốc nước và uống trước khi đi ngủ.

Hãy thử phương thuốc này trong vài ngày và cảm nhận sự chấm dứt cơn nghẹt mũi cũng như tình trạng viêm xoang được cải thiện rõ rệt.

Lưu ý: để thức uống phát huy tối đa hiệu quả, tránh xa các thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm nhiều đường và các sản phẩm được làm từ sữa.

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