Uống nước ép này trước khi ngủ, hết sạch nghẹt mũi do viêm xoang chỉ trong 3 ngày

Sống khỏe 06/12/2016 10:36

Bạn đã tìm đủ mọi cách mà vẫn không thể dứt điểm cơn nghẹt mũi dai dẳng? Đừng lo, đã có công thức tuyệt vời này giành riêng cho bạn

Viêm xoang là một bệnh xảy ra do viêm các xoang cạnh mũi, nguyên nhân chủ yếu bởi nhiễm trùng. Khi bị viêm xoang, mũi của bạn sẽ bị nghẹt, hít thở khó khăn và không thể ngửi thấy mùi vị gì. Kế đến bạn sẽ cảm thấy đau ở vùng giữa hai mắt hoặc đau trán, đôi lúc cơn đau lan khắp cả mặt.

Uống nước ép này trước khi ngủ, hết sạch nghẹt mũi do viêm xoang chỉ trong 3 ngày - Ảnh 1

Trước các triệu chứng này, người bệnh nên chủ động chăm sóc sức khỏe bởi chỉ cần đôi chút lơ là, viêm xoang có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm ở đường hô hấp, mắt hoặc sọ não, trường hợp xấu nhất gây ra tử vong.

Riêng với chứng nghẹt mũi cứng đầu, bạn có thể tự ra tay trị dứt điểm nó bằng cách sử dụng loại nước ép củ quả dưới đây, theo công thức của Boldsky.

Nguyên liệu:

Uống nước ép này trước khi ngủ, hết sạch nghẹt mũi do viêm xoang chỉ trong 3 ngày - Ảnh 2

Gừng, táo xanh, cam, cà rốt

Thực hiện:

Bỏ một lát gừng, một quả táo xanh, hai quả cam và hai củ cà rốt vào máy và ép hỗn hợp này lấy nước. (Lưu ý: uống nước nguyên chất, không thêm đường, sữa…). Sử dụng thức uống này 1-2 lần mỗi ngày. Ngoài ra trước khi ngủ, thêm một nhúm muối vào cốc nước và uống trước khi đi ngủ. 

Hãy thử phương thuốc này trong vài ngày và cảm nhận sự chấm dứt cơn nghẹt mũi cũng như tình trạng viêm xoang được cải thiện rõ rệt.

Lưu ý: để thức uống phát huy tối đa hiệu quả, tránh xa các thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm nhiều đường và các sản phẩm được làm từ sữa.

 

Xem thêm: trị thâm mụn bằng vitamin E, những nguyên nhân gây mỡ bụng

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   chữa nghẹt mũi Viêm xoang

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Đời sống 9 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

Sao quốc tế 19 phút trước
Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Đời sống 33 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Video 49 phút trước
Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Video 1 giờ 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?