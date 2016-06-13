Độc tố tích tụ lâu ngày trong cơ thể sẽ gây nên nhiều biến chứng về sức khỏe. Từ đó, cơ thể sẽ gặp nhiều dấu hiệu như mệt mỏi, dễ nhiễm vi khuẩn, nhiễm trùng và thường xuyên gặp cảm lạnh.

Bạn nghĩ sao về phương pháp tự nhiên giúp cơ thể thanh lọc hết chất độc? Chắn chắn, đây là một cách rất tốt và phù hợp với hầu hết mọi độ tuổi.

Chỉ với 1 cốc nước đơn giản dưới đây, bạn đã có thể giúp tiêu diệt độc tố, cung cấp thêm năng lượng cho cơ thể và tăng cường chức năng của hệ tiêu hóa, theo Healthy Food House.

Dưới đây là tất cả những gì bạn cần phải làm:

Chuẩn bị:

- 1 cốc nước

- 1 củ gừng tươi

- 4 quả táo

- 1 trái chanh

Thực hiện:

Đặt tất cả các nguyên liệu vào một máy ép trái cây và ép lấy phần nước cốt. Tốt nhất, nên để nguyên vỏ tất cả các nguyên liệu.

Lưu ý: Nên rửa sạch táo, chanh với nước giấm loãng để đảm bảo sạch vi khuẩn cũng như thuốc trừ sâu còn tồn dư.

Sử dụng:

Bạn nên uống cốc nước này vào buổi sáng khi bụng đói, trước bữa ăn sáng chừng 30 phút để có kết quả tốt nhất.

Chúc bạn sống vui khỏe.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/uong-1-ly-nuoc-nay-co-the-het-doc-to-va-noi-tang-sach-nhu-moi-134747.html