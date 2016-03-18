Trị trầm cảm, suy nhược thần kinh, giảm viêm não chỉ với ly nước này

Với 1 ly nước này, bạn có thể ‘đánh bay’ rất nhiều bệnh tật, theo Healthyfoodhouse.

Nghệ là gia vị cực kỳ có lợi cho sức khỏe. Cụ thể, nghệ giàu chất chống oxy hóa, có đặc tính kháng viêm, chống ung thư, kháng khuẩn và chống vi rút. Nghệ cũng rất tốt cho sức khỏe não, giảm nguy cơ bệnh tim, và cực kỳ hữu ích trong việc điều trị trầm cảm, thậm chí tốt hơn bất kỳ loại thuốc phổ biến nào khác.

Một thử nghiệm lâm sàng đối với chứng rối loạn trầm cảm nặng (MDD) nhận thấy hoạt chất curcumin của nghệ có hiệu quả tương đương fluoxetine, vốn là loại thuốc được kê để trị trầm cảm, nhưng lại không có tác dụng phụ.

Cách điều trị bệnh trầm cảm hiệu quả

Bác sĩ Ajay Goel thuộc Viện nghiên cứu Baylor, đồng tác giả nghiên cứu tuyên bố: “Đó là ứng dụng mới đáng kinh ngạc đối với vị thuốc tự nhiên này”.

Những người bị trầm cảm có mức viêm não cao. Họ cũng có mức sinh thần kinh (neurogenesis) thấp hơn, nghĩa là họ tạo ra ít tế bào não mới hơn những người không có tiền sử mắc trầm cảm. Curcumin vừa là chất kháng viêm mạnh vừa là chất kích thích mạnh đối với việc sinh thần kinh.

Nhiều nghiên cứu đã xác nhận việc dùng nghệ thường xuyên giúp giảm chứng viêm trong cơ thể và góp phần trong việc điều trị bệnh trầm cảm hiệu quả.

Chúng tôi xin giới thiệu công thức nước chanh nghệ cực kỳ hữu ích sau.

Thành phần

+ 2 thìa bột nghệ hoặc nghệ tươi nghiền.

+ 4 thìa mật ong, xi rô gỗ thích 100% hoặc xi rô cỏ ngọt (stevia).

+ Nước ép của 1 ½ quả chanh hoặc chanh lá cam.

+ 4 li nước lọc lạnh hoặc nước xô đa.

+ Nước của 1 quả cam múi đỏ (cái này thì tùy ý).

Phương pháp pha chế để điều trị bệnh trầm cảm bằng thảo dược

Bỏ tất cả nguyên liệu vào 1 bình nhỏ rồi trộn đều. Trang trí thêm với 1 lát chanh trên bề mặt rồi thưởng thức. Bạn sẽ kinh ngạc với hiệu quả của công thức đơn giản này.

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