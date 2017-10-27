Trị dứt điểm chứng viêm mũi dị ứng chỉ nhờ một nắm cây dại

Sống khỏe 27/10/2017 17:35

Dưới đây là các phương pháp dân gian giúp bạn xoa dịu chứng viêm mũi dị ứng chỉ trong tích tắc.

Thời tiết thay đổi hay khói bụi làm cho bệnh viêm mũi dị ứng tái phát và khiến bạn khó chịu. Hãy áp dụng ngay những bài thuốc dưới đây để loại bỏ chứng viêm mũi dị ứng nhanh nhất nhé!

Cây xuyến chi

Cây xuyến chi (còn gọi là cây ngũ sắc, cây cứt lợn) là một loại cây mọc dại rất phổ biến ở nước ta. Đây cũng là một trong những vị thuốc dân gian được dùng để chữa viêm mũi dị ứng rất hiệu quả.

Trị dứt điểm chứng viêm mũi dị ứng chỉ nhờ một nắm cây dại - Ảnh 1
Cây xuyến chi là loài cây dại phổ biến - Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp chữa viêm mũi dị ứng bằng cây xuyến chi rất đơn giản.

Chuẩn bị

100g cây xuyến chi

Nước muối sinh lý, bông gòn

Thực hiện

Cây xuyến chi rửa sạch, để ráo sau đó giã nát vắt lấy nước cốt.

Hàng ngày bạn vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý. Tiếp đó dùng bông gòn thấm nước cốt cây xuyến chi nhét vào bên lỗ mũi bị đau (nếu bị đau cả 2 bên thì hãy nhét tuần tự từng bên một). Chú ý chỉ để ngay lỗ mũi chứ không nhét bông gòn vào sâu bên trong.

Sau khoảng 15 phút phút rút bỏ bông và hỉ mũi. Cách này giúp làm sạch dịch và giúp mũi thông thoáng hơn.

Lá ngải cứu

Ngải cứu từ lâu đã là một vị thuốc Đông y quen thuộc được nhiều người tin dùng. Đặc tính kháng viêm, giảm đau của loại cây này có thể giúp giảm các triệu chứng viêm mũi vô cùng hiệu quả.

Trị dứt điểm chứng viêm mũi dị ứng chỉ nhờ một nắm cây dại - Ảnh 2
Ngải cứu là loại cây thuốc quen thuộc - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị

100g ngải cứu

Giấy cuốn thuốc (có thể mua tại các cửa hàng bán trầu cau ở chợ)

Thực hiện

Ngải cứu nhặt lá, rửa sạch và phơi khô.

Đem ngải cứu đã khô giã nhuyễn sau đó cuốn vào giấy như cuốn thuốc lá.

Đốt và hơ vào khu vực mũi, đỉnh đầu khoảng 5-10 phút sẽ giúp làm tan bớt dịch nhầy mũi và giảm các cơn đau đầu, sổ mũi đáng kể.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo

 

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