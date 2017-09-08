Bài thuốc chữa viêm xoang hiệu quả đến mức bác sĩ cũng phải kinh ngạc

Bạn sẽ không còn phải chịu đựng những triệu chứng khó chịu của bệnh viêm xoang nếu biết bài thuốc từ gừng và ngó sen dưới đây.

Viêm xoang là căn bệnh rất nhiều người mắc phải và gây ra nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Các triệu chứng đau đầu, nhức xoang gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và chất lượng sống của người bệnh.

Để khắc phục tình trạng trên bạn có thể thử áp dụng bài thuốc dân gian đơn giản từ gừng và ngó sen để không còn phải chịu đựng những cơn đau khi bệnh tái phát nữa.

Gừng là loại gia vị quen thuộc đồng thời cũng là một vị thuốc hiệu quả trong việc điều trị xoang. Nguyên liệu này có đặc tính kháng viêm từ đó có thể giảm nhiễm trùng xoang. Ngó sen có tác dụng bổ huyết và làm lành các tổn thương do xoang gây nên. Kết hợp hai nguyên liệu này sẽ giúp điều trị bệnh vô cùng hiệu quả.

Chuẩn bị

Gừng tươi: 1 củ nhỏ

Ngó sen: 30g

Nước sạch

Khăn lớn

Thực hiện

Bước 1: Xông hơi

Thái gừng thành lát mỏng, cho vào nồi nước đun sôi trong khoảng 15 phút.

Trùm khăn lên đầu, xông cho đến khi nước nguội. Sau khi xông hơi với nước gừng bạn sẽ thấy dịch xoang chảy ra. Hãy lau sạch mủ xoang rồi chuyển sang bước 2.

Bước 2: Đắp gừng và ngó sen

Giã nhuyễn 4 lát gừng, xay nhuyễn ngó sen. Trộn đều 2 nguyên liệu với nhau rồi đắp hỗn hợp này từ chân mày lên trán, chú ý tránh vùng mắt.

Người bị viêm xoang dùng bài thuốc này sẽ giúp làm sạch mủ trong các hốc xoang, giúp làm giảm nhanh những khó chịu do bệnh gây ra và hạn chế khả năng tái phát.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bai-thuoc-chua-viem-xoang-hieu-qua-den-muc-bac-si-cung-phai-kinh-ngac-233503.html