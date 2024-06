Top 4 loại rau nhặt lá xong nhớ giữ lại cành, đem cắm xuống đất chẳng cần chăm bón nhiều nhưng quanh năm có rau sạch ăn

Ảnh minh họa: Internet

Khi trồng rau muống bằng cành trên cạn theo phương pháp giâm cành, có thể phân luống rau hoặc trồng trong các thùng chậu xốp, khay đựng đất sạch để trồng rau. Sau khi trồng, bạn cần giữ cho rau luôn có nguồn đất ẩm, luôn tưới nước sạch giữ ẩm cho cây. Cây sẽ nhanh chóng sinh trưởng sau vài ngày.

Cành rau muống bạn hãy ngắt hết lá đi, vì nếu không có lá sẽ ưu tiên tạo rễ và đâm mầm mới giúp cây nhanh thu hoạch hơn. Sau đó bạn vùi xuống đất sâu khoảng 5cm. Tốt nhất là đoạn vùi xuống đất tầm 1 - 2 đốt vì rễ sẽ mọc ra ở ngay phần đầu các đốt đó. Phần cành bên trên để dài khoảng 10 - 20cm cũng được.

Các cành rau muống bạn trồng thẳng hướng lên trên và cách đều nhau một khoảng để rau muống sau này có không gian phát triển. Sau khi trồng xong cành xuống đất, bạn nên để chậu trồng cây ở chỗ mát mẻ.

Rau dền

Rau dền có nhiều kẽm và khoáng chất tốt cho cơ thể, nó cũng cực kỳ dễ chăm sóc, không cần bón phân, rau dền vẫn có thể lên tươi tốt và gần như không có sâu bệnh. Ngoài ra, đây cũng là loại rau có thể trồng bằng phương pháp giâm cành. Bạn có thể lấy thân cây giâm vào đất sạch chuyên dụng trồng rau trong 2 đến 3 tuần đã có thể thu hoạch rau. Với cách trồng này hiệu quả thu được cao lại không tốn nhiều công chăm sóc.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên chọn những cây rau dền có thân to, chắc khỏe, ngắt hết lá to đi. Nếu có mầm hoặc lá non thì giữ lại. Tiếp đến ngâm cành vào nước, lưu ý chỉ cao tầm 2-3cm so với cành gốc là được. Khoảng 10 ngày sau, khi rễ mới từ thân cây mọc ra, bạn hãy mang nó trồng vào đất. Khoảng 2-3 tuần sau là bạn có thể thu hoạch rau được rồi.

Rau mồng tơi

Rau mồng tơi thuộc họ dây leo, mọng nước, nhớt, có sức sống mãnh liệt. Lá mồng tơi khá dày, có hình giống quả tim, mọc đan xen trên thân leo. Đây là loại ra cực kì ưa bóng râm do các bộ phận của cây đều mọng nước. Trong rau mồng tơi có chứa vitamin A3, vitamin B3, chất saponin và sắt nên ăn rau mống tơi rất tốt cho cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Rau mồng tơi là loại rau có tốc độ phát triển nhanh, tỉ lệ nảy mầm cao nên người ta chưa quan tâm đến việc giâm cành. Nhưng nếu bạn sử dụng những cọng mồng tơi già để giâm cành thì sẽ tận dụng được tốc độ phát triển rất nhanh của rau. Ngoài ra, đây cũng là loại rau dễ trồng, lại ít sâu bệnh, bạn chỉ cần tưới nước sạch và để nơi có độ ẩm cao thì chúng sẽ phát triển tốt.

Mồng tơi bạn cần chọn cành khỏe mạnh, có lá non hoặc mầm càng tốt. Để khoảng cách giâm mỗi cành cách nhau tầm 10cm. Trong thời gian đầu giâm cành, tưới nước đầy đủ và giữ chậu ươm trong bóng mát chờ khi chúng xuất hiện rễ và lá mới thì đưa ra ngoài ươm. Đảm bảo tưới nước đều đặn, mồng tơi sẽ mọc rễ và phát triển thành cây sau 3-4 tuần.

Rau lang

Trước đây, rau lang ít được sử dụng vì có vị hơi chát đắng. Nhưng hiện nay, rau lang trở thành loại rau phổ biến được ưa chuộng vì vị ngọt và dễ trồng. Loại cây này thường được trồng bằng cách giâm cành. Chỉ cần dùng những cành rau lang khỏe mạnh và cắm xuống đất, sau một thời gian, chúng sẽ nhanh chóng phát triển và bén rễ.

Ảnh minh họa: Internet

Để trồng rau lang, sau khi làm đất lên luống thẳng hàng, bạn tạo hố để giâm cành dây lang vào đất với độ nghiêng khoảng 45 độ và lấp đất chặt gốc. Hãy để lại 2 - 3 đốt và 3 lá ngọn phía trên mặt đất để cây có thể mọc nhánh.

Nếu trồng để lấy lá và ngọn, bạn nên để khoảng cách trồng mỗi dây khoảng 10 - 15cm. Còn nếu trồng để lấy củ, thì khoảng cách nên rộng hơn, từ 20 - 30cm. Sau khi trồng, hãy tưới nước đều và có thể độn thêm rơm rạ hoặc phân hữu cơ xanh giữa luống để giữ độ ẩm cho đất và tạo bóng mát cho dây lang phục hồi.