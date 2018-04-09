Tỏi ngâm mật ong: 'Thần dược' chữa bách bệnh mà mỗi nhà nhất định phải có

Sống khỏe 09/04/2018 15:50

Tỏi ngâm mật ong nghe có vẻ lạ nhưng bạn sẽ bất ngờ khi biết chúng có thể chữa được nhiều căn bệnh như cảm lạnh, đau dạ dày, viêm họng... hiệu quả hơn cả thuốc.

Tỏi không chỉ là một loại gia vị phổ biến trong bếp giúp món ăn thêm phần thơm ngon hơn mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Anh, tỏi chứa allicin làm tăng cường hệ miễn dịch giúp bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các loại vi khuẩn. Tuy nhiên, tỏi lại có mùi rất nồng nên khá khó ăn và khiến nhiều người e ngại.

Tỏi ngâm mật ong: 'Thần dược' chữa bách bệnh mà mỗi nhà nhất định phải có - Ảnh 1
Tỏi ngâm mật ong được xem là bài thuốc chữa được bách bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, bạn hoàn toàn có thể làm giảm mùi vị đặc trưng của chúng bằng cách kết hợp tỏi cùng với mật ong nguyên chất. Ngâm tỏi trong mật ong không chỉ dễ ăn hơn mà còn có thể chữa được nhiều căn bệnh hiệu quả.

Tỏi ngâm mật ong chữa bệnh gì?

Cảm lạnh, viêm họng

Vào những ngày thời tiết mưa nắng thất thường, hệ miễn dịch của cơ thể bị suy giảm là cơ hội tuyệt vời cho các loại vi khuẩn gây bệnh xâm nhập ảnh hưởng đến sức khỏe, trong đó có cảm lạnh và viêm họng.

Tỏi ngâm mật ong: 'Thần dược' chữa bách bệnh mà mỗi nhà nhất định phải có - Ảnh 2
Cảm lạnh, viêm họng có thể được chữa khỏi nhanh chóng bằng hỗn hợp tỏi ngâm mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Trong Đông y, hỗn hợp tỏi ngâm mật ong được xem là bài thuốc chữa cảm lạnh, viêm họng an toàn và hữu hiệu nhất. Bởi chúng có chứa các thành phần tăng cường miễn dịch cho cơ thể, chống vi khuẩn xâm nhập đảm bảo sức khỏe luôn tốt.

Chữa huyết áp cao

Huyết áp cao dẫn đến một số vấn đề sức khỏe như đau đầu, mệt mỏi, các vấn đề tim mạch, đột quỵ... thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Để hạn chế những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra, bạn nên dùng hỗn hợp tỏi ngâm mật ong thường xuyên vì nó có khả năng làm giãn thành mạch máu, cho phép máu lưu thông ổn định trong cơ thể nhờ vậy làm giảm huyết áp.

Đau dạ dày

Cuộc sống ngày càng bận rộn, thời gian làm việc không ổn định khiến nhiều người ăn uống không đúng giờ thậm chí bỏ bữa, lâu dần dẫn đến đau dạ dày.

Tỏi ngâm mật ong: 'Thần dược' chữa bách bệnh mà mỗi nhà nhất định phải có - Ảnh 3
Cảm lạnh, viêm họng có thể được chữa khỏi nhanh chóng bằng hỗn hợp tỏi ngâm mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Để giảm những cơn đau thắt và nhanh hết bệnh, người đau dạ dày nên kiên trì sử dụng tỏi ngâm mật ong mỗi ngày.

Bên cạnh việc dùng tỏi ngâm mật ong, người bệnh cần hạn chế một số đồ ăn chua cay hay có nồng độ axit cao nhằm tránh làm tình trạng viêm loét dạ dày nặng hơn.

Cải thiện trí nhớ

Tỏi rất giàu allicin còn mật ong có một lượng cao chất chống oxy hóa. Kết hợp chúng với nhau sẽ giúp nuôi dưỡng các tế bào não, từ đó cải thiện trí nhớ hiệu quả.

Một nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật Bản đã phát hiện rằng tỏi có khả năng ngăn ngừa các bệnh như bệnh mất trí nhớ, Alzheimer's.

Cách ngâm tỏi mật ong đúng cách

Chuẩn bị nguyên liệu:

Tỏi

Mật ong nguyên chất

Lọ thủy tinh sạch

Cách làm:

Tỏi rửa sạch, bóc vỏ sau đó đập dập rồi cho vào lọ thủy tinh. Tiếp theo, bạn cho mật ong nguyên chất vào ngâm trong vòng 3 tuần là có thể dùng.

Người bệnh kiên trì dùng từ 1 - 2 muỗng cà phê hỗn hợp tỏi ngâm mật ong mỗi ngày trước bữa ăn để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Lưu ý: Nếu bạn dễ bị dị ứng, tốt nhất nên thử trước ít một hỗn hợp tỏi ngâm mật ong, nếu thấy phù hợp mới tiếp tục sử dụng lâu dài.

Tỏi ngâm mật ong: 'Thần dược' chữa bách bệnh mà mỗi nhà nhất định phải có - Ảnh 4
Tỏi ngâm mật ong vô cùng dễ làm nhưng lại có khả năng chữa được nhiều bệnh hữu hiệu - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ với vài bước đơn giản, bạn đã có ngay một lọ tỏi ngâm mật ong chữa được bách bệnh vô cùng hiệu quả và an toàn rồi đấy.

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