Tiết lộ những bộ phận cơ thể càng mềm càng khỏe, có thể bạn chưa biết

Chúng ta thường nghe câu “chân cứng đá mềm” hàm ý mong có một sức khỏe tốt. Nhưng đôi khi “cứng” lại là kẻ thù của sức khỏe. Có những cơ quan trong cơ thể càng mềm càng là dấu hiệu của sức khỏe tốt .

Một trong những cách dưỡng gan tốt nhất chính là luôn giữ tâm trạng vui vẻ. Bởi tâm trạng tiêu cực có thể làm tổn thương gan. Nhiều người dễ bị căng thẳng, stress kèm với các thói quen, lối sống thiếu khoa học sẽ làm hỏng chức năng gan, gây ra các bệnh về gan.

Gan là cơ quan quan trọng bậc nhất của con người. Nhưng bạn có biết một lá gan khỏe là phải “mềm”? Nguồn gốc bệnh tật chủ yếu liên quan đến gan. Vì vậy, bạn phải biết chăm sóc gan đúng cách.

2. Mạch máu

Tương tự như gan, mạch máu phải “mềm” thì cơ thể mới khỏe mạnh. Bởi nếu mạch máu “cứng”, bạn có thể bị mắc căn bệnh xơ cứng động mạch rất nguy hiểm.

Khi ăn uống dư thừa chất dinh dưỡng, máu sẽ đặc quánh lại và hiện tượng máu bám vào thành mạch như bức tường sẽ xảy ra. Điều này khiến các mạch máu vốn mềm và đàn hồi tốt bị thu hẹp. Từ đó, gây ra các bệnh về tim mạch và mạch máu khác nhau, có thể đe dọa tới tính mạng.

Mạch máu phải 'mềm' thì cơ thể mới khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, bạn cần có chế độ ăn uống và vận động khoa học. Tránh việc dư thừa quá nhiều chất dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe một cách tốt nhất.

3. Vùng lưng eo

Với nhịp sống hiện đại, khi bạn phải ngồi làm việc nhiều giờ trong cùng một tư thế, khiến lưng mệt mỏi, đau nhức. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ gây ra nhiều căn bệnh khác nhau.

Ngồi lâu ở một tư thế khiến phần lưng eo đau nhức - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, bạn cần phải giữ cho vùng lưng eo của mình càng “mềm” càng tốt. Bạn có thể áp dụng các bài tập thể dục tốt cho vùng lưng và cột sống hoặc có thể massage thắt lưng. Hơn nữa, cần tránh ngồi cùng một tư thế trong một thời gian quá dài. Có như vậy bạn mới giữ cho cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai.

4. Vùng khớp

Khớp là điểm kết nối giữa các xương trong cơ thể. Nếu khớp gặp vấn đề, khả năng vận động của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Thậm chí, ở những người cao tuổi, các vấn đề về xương khớp sẽ gây nên những hậu quả nghiêm trọng như không thể đi lại hay vận động. Nguy hiểm hơn, những người bị bệnh khớp sẽ có nguy cơ mắc các căn bệnh về tim mạch và hệ cơ xương.

Khớp là vùng kết nối giữa các xương trong cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, bạn cần giữ cho vùng khớp trên toàn bộ cơ thể khỏe mạnh bằng cách ăn uống điều độ để tránh thừa cân, béo phì và không làm việc quá sức.