Thực hiện 5 động tác đơn giản này, tình trạng đau chân do mang giày cao gót sẽ biến mất tức khắc

Với 5 động tác đơn giản sau, hội chị em có thể dễ dàng "đánh bay" cảm giác đau chân do giày cao gót gây ra ngay tức thì.
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Những đôi giày cao gót là phụ kiện yêu thích và không thể thiếu của chị em phụ nữ. Chúng là "vũ khí bí mật" giúp các nàng thêm tự tin và tạo nét duyên dáng trong mỗi bước đi.
Tuy nhiên, nếu mang giày cao gót thường xuyên trong thời gian dài, đôi chân của bạn sẽ chịu nhiều áp lực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Để khắc phục và hạn chế tác hại của việc sử dụng giày cao gót, các nàng hãy thực hiện những bài tập đơn giản sau đây.
Bài tập giảm đau chân an toàn, nhanh chóng do mang giày cao gót
Xoay mắt cá chân
Giày cao gót với thiết kế đặc trưng khiến mắt cá chân của người mang chịu nhiều áp lực, rất dễ xảy ra chấn thương nếu không đi lại cẩn thận.
Khi di chuyển bằng giày cao gót trong thời gian dài và cảm thấy mắt cá chân đau nhức, bạn nên thực hiện bài tập hồi phục đơn giản sau:
Đầu tiên, bạn trên ghế và giơ chân lên rồi từ từ xoay cổ chân theo hình tròn. Khi xoay được 10 vòng bạn đổi chiều và thực hiện động tác này cho cả hai chân.
Kẹp khăn
Ngồi trên ghế, đưa chân phải giẫm lên một chiếc khăn tay đặt ở phía trước. Dùng các ngón chân kẹp lấy chiếc khăn và kéo nó về phía bạn, giữ 15 giây rồi thả ra. Thực hiện động tác 3 lần, sau đó đổi sang chân trái.
Động tác đơn giản này sẽ giúp những khớp ngón chân của bạn được hoạt động, từ đó làm giảm tê cứng hiệu quả.
Nhón chân
Với động tác này, các nàng cần sự hỗ trợ của một chiếc ghế có tựa lưng hoặc bàn. Bạn đứng phía sau và đặt hai tay lên thành ghế để tạo điểm tựa rồi từ từ nâng một gót chân lên, toàn bộ trọng lượng được dồn lên ngón chân.
Duy trì tư thế này khoảng 15 giây rồi từ từ hạ gót chân xuống, lặp lại động tác này 10 - 15 lần mỗi chân. Cảm giác đau sẽ nhanh chóng biến mất và giúp các cơ được thư giãn.
Lăn bóng
Đứng hoặc ngồi, sau đó đặt 1 quả bóng bàn hoặc bóng golf dưới lòng bàn chân. Dùng chân lăn bóng qua lại theo hình vòng cung khoảng 1 phút rồi đổi chân.
Đây là bài tập đơn giản các nàng có thể dễ dàng thực hiện ngay khi đang ngồi làm việc tại văn phòng.
Massage lòng bàn chân
Bạn ngồi trên ghế, chân trái đặt lên đầu gối chân phải, 2 tay giữ lấy bàn chân. Dùng 2 ngón tay cái áp sát vào gan bàn chân rồi nhẹ nhàng chà xát lên xuống theo chiều dọc trong vòng 1 phút. Sau đó, bạn lặp lại động tác này đối với chân kia.
Việc massage này sẽ giúp máu ở bàn chân lưu thông tốt hơn, giảm đau nhức nhanh và an toàn.
Chỉ cần thường xuyên áp dụng 5 bài tập đơn giản trên, chắc chắn các chị em sẽ không còn phải lo lắng về những cơn đau chân do giày cao gót mang lại nữa.