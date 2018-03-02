Sai lầm khi ăn trái cây gần 99% người Việt mắc phải khiến sức khỏe suy giảm nghiêm trọng

Do đó, để đảm bảo sức khỏe của bản thân và những người thân trong gia đình, bạn nên tránh xa các sai lầm dưới đây.

Ai cũng biết trái cây là một trong những nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, nhiều người đang mắc phải những sai lầm khi ăn trái cây khiến sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sau khi ăn no, dạ dày phải hoạt động liên tục để tiêu hóa thức ăn nên khi tiếp tục tiêu thụ trái cây - loại thực phẩm chứa nhiều carbohydrate, đường... sẽ gây ra tình trạng khó tiêu, đầy hơi. Để hạn chế tình trạng này, bạn nên ăn trái cây trước hoặc sau bữa ăn từ 1 - 2 giờ.

Rất nhiều gia đình đều có thói quen dùng trái cây sau mỗi bữa ăn. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu trên thế giới chứng minh đây là một thói quen gây hại cho sức khỏe.

Gọt vỏ trước khi ăn

Nhiều người cho rằng vỏ trái cây bám nhiều bụi bẩn và không có chất dinh dưỡng nên thường gọt bỏ trước khi ăn. Điều này hoàn toàn sai lầm, bởi nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho biết, vỏ của một số loại trái cây chứa nhiều chất xơ hay vitamin hơn cả phần thịt.

Bạn hãy ngâm các loại trái cây như táo, nho, ổi... vào nước muối hay giấm pha loãng khoảng 5 phút rồi rửa lại nhiều lần với nước sạch. Cách này sẽ rửa sạch mọi bụi bẩn cũng như có thể diệt hầu hết các loại vi khuẩn giúp bạn an tâm ăn luôn cả vỏ.

Chỉ uống nước ép

Không ít người cho rằng uống nước ép trái cây là cách nhanh nhất để hấp thụ tất cả những chất dinh dưỡng của chúng. Trên thực tế, khi ép lấy nước, trái cây đã bị mất phần lớn chất xơ - yếu tố chính giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Chính vì thế, thay vì chỉ dùng nước ép, bạn hãy cố gắng ăn trái cây nhiều hơn.

Để quá lâu sau khi gọt vỏ

Trái cây sau khi gọt vỏ mà không dùng ngay sẽ khiến nhiều vitamin và chất dinh dưỡng biến mất. Thậm chí, nếu để tiếp xúc quá lâu trong không khí, nhiều loại vi khuẩn có thể xâm nhập, gây ra những vấn đề cho sức khỏe như đau bụng, tiêu chảy.

Ăn quá nhiều trái cây

Nhiều người cho rằng ăn nhiều trái cây sẽ giúp giảm cân nhanh hơn song đây là một quan điểm sai lầm. Theo các nhà khoa học, nhiều loại trái cây chứa hàm lượng đường cao do đó nếu ăn càng nhiều có thể khiến lượng calo trong cơ thể tăng nhanh.

Hãy thay đổi ngay nếu mắc phải những sai lầm khi ăn trái cây này để bảo vệ sức khỏe nhé.