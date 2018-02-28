Vì thế, không ít người - đặc biệt là các chị em - bỏ ra nhiều thời gian và tiền bạc đến các trung tâm làm đẹp để giải quyết những vết sẹo lồi đáng ghét.

Mỗi khi có vết thương hở, hầu hết mọi người đều lo lắng về việc có thể xuất hiện sẹo lồi xấu xí. Nếu chẳng may vết sẹo lồi này ở những nơi dễ thấy trên cơ thể, nhiều người cảm thấy mất tự tin thậm chí ngại giao tiếp.

Thịt bò là một trong những loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe nhờ hàm lượng lớn các chất dinh dưỡng , vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, nếu bạn có vết thương hở hay mới phẫu thuật, việc tiêu thụ nhiều thịt bò sẽ khiến vùng da bị thương phát triển quá mức tạo sẹo lồi.

Để không phải rơi vào tình trạng trên, từ lúc vết thương còn chưa lành hẳn, bạn nên tránh xa những thực phẩm gây sẹo lồi dưới đây:

Các món ăn làm từ nếp

Xôi, bánh tét, bánh giầy... đều là những món ăn làm từ nếp thơm ngon được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, đối với những người bị thương, các món ăn làm từ nếp lại có thể gây ra sẹo lồi xấu xí.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, nếp có tính nóng và chứa một số chất gây nên tình trạng mưng mủ khiến vết thương sưng, lâu lành hơn bình thường.

Hải sản

Khi bị thương phải tránh xa hải sản để khỏi bị sẹo lồi xấu xí - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng biết các loại hải sản như tôm, cua, cá, ghẹ... đều là những món ăn ngon và chứa rất nhiều chất bổ dưỡng. Song đối với những người bị thương chúng lại là thực phẩm nên tránh xa vì có thể gây ngứa ngáy, khó chịu và hình thành sẹo lồi.

Các loại thực phẩm, thức uống dễ gây kích thích

Thuốc lá, bia rượu, cà phê, nước ngọt có ga... đều có tác động không nhỏ đến vết thương. Theo nhiều nghiên cứu, hàm lượng các chất kích thích trong chúng có thể gây rối loạn quá trình hình thành tế bào mới, tăng sắc tố đen ở chỗ vết thương và hình thành sẹo lồi.

Rau muống

Rau muống không chỉ có giá thành rẻ, dễ ăn mà còn có rất nhiều công dụng như giải độc, thanh nhiệt, nhuận tràng, lợi tiểu... Tuy nhiên, loại rau này có tác dụng làm tăng khả năng sinh da thịt nên rất dễ hình thành sẹo lồi.

Một số lưu ý khi có vết thương hở

- Luôn giữ vết thương khô thoáng, vệ sinh sạch sẽ với dung dịch sát khuẩn và tránh bụi bẩn để không gây nhiễm trùng.

- Không bóc vảy để tránh đưa vi khuẩn xâm nhập vào vết thương, gây nhiễm trùng và để lại sẹo.

- Những phương pháp thoa bên ngoài nhằm làm mờ sẹo chỉ nên sử dụng khi vết thương đã bắt đầu bong vảy và lên da non.

Để không phải tốn nhiều thời gian và tiền bạc, bạn nên tránh xa những thực phẩm gây sẹo lồi ở trên nhé!