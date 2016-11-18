Quấn lát hành tây vào gan bàn chân rồi đi ngủ, kết quả sáng hôm sau thật tuyệt vời

Việc bạn cần làm chỉ là thái vài lát hành tây rồi đặt vào gan bàn chân trước khi đi ngủ và tháo bỏ vào sáng hôm sau là được. Cụ thể, phương pháp này giúp giảm sốt nhanh chóng, chống lại cơ thể và tác dụng tuyệt vời nhất chính là giải độc cho cơ thể chỉ qua một đêm duy nhất.

Hành tây là một trong những loại thực phẩm được sử dụng nhiều trong nhà bếp và hầu như gia đình nào cũng có lưu trữ nó thường xuyên. Không chỉ là loại thực phẩm ngon mà hành tây còn được xem là vị thuốc chữa khá nhiều chứng bệnh, nó được phổ biến từ thế kỷ 16 cho đến tận ngày nay.

Hành tây có đặc tính chữa bệnh mạnh, vì nó chứa khá nhiều hợp chất lành mạnh. Nguồn lưu huỳnh có trong hành tây giúp chống viêm mạnh mẽ, kháng vi rút, kháng khuẩn và mang đến khá nhiều lợi ích khác.

Có hơn 7.000 đầu dây thần kinh nằm trên đôi chân của chúng ta và một số điểm cụ thể trên bàn chân có liên quan trực tiếp đến các cơ quan khác của cơ thể, chẳng hạn như não, gan, và tim. Vì vậy, ngay sau khi hành tây được tiếp xúc với bàn chân, dược tính của nó có thể được đưa đến nhiều bộ phận khác trong cơ thể.

Nếu bạn đặt một lát hành tây ở gan bàn chân rồi cố định bằng vớ ở bên ngoài trước lúc đi ngủ, nó sẽ tiêu diệt vi khuẩn, vi trùng và vi rút gây bệnh trong cơ thể và từ đó giúp điều trị triệu chứng cảm lạnh và cúm. Bạn cũng có thể thử điều này bằng cách sử dụng một bọc nhựa thay vì một chiếc vớ. Nó sẽ đảm bảo có hiệu quả ngay sáng hôm sau.

Khi cơ thể có dấu hiệu nhiễm trùng, các hạch bạch huyết sẽ sưng lên, Tiến sĩ Lauren Feder, tác giả của quyển Natural Baby and Childcare, hành tây có thể giúp đỡ rất nhiều trong nhiều trường hợp bệnh khác nhau, trong đó có cả sưng hạch bạch huyết.

"Ngoài việc điều trị cảm lạnh, hành tây được đắp ở gan bàn chân có thể được sử dụng cho bệnh đau tai, mọc răng và nhiễm trùng bàng quang.", Tiến sĩ Lauren Feder chia sẻ.

Phương pháp dùng hành tây thanh lọc cơ thể đã được khá nhiều người áp dung và tất cả họ đều cho rằng đây là phương pháp hiệu quả cao. Hơn nữa, nó cũng có thể được sử dụng cho trẻ nhỏ chứ không chỉ dành cho người lơn.

Vì thế, nếu gia đình bạn mắc bệnh cảm lạnh, cảm cúm hoặc quá lâu chưa thanh lọc cơ thể, hãy kiếm một củ hành tây và áp dụng ngay tối nay. Chúc bạn thành công.

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