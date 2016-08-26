Nướng củ hành tây rồi đắp lên bụng, là phụ nữ nhất định phải áp dụng mẹo này ngay hôm nay

Sống khỏe 26/08/2016 13:50

Chỉ cần nướng một lát hành tây rồi áp lên bụng, bạn sẽ bất ngờ với kết quả mà nó mang lại, theo fitbodycenter.

Hành tây là một trong những loại thực phẩm được sử dụng thường xuyên trong các món ăn của hầu hết quốc gia trên thế giới. Ngoài công dụng trong việc chế biến món ăn, hành tây còn là một trong những vị thuốc tự nhiên.

Điều trị nhức đầu, ho 

Hành tây luôn có mặt trong các bữa ăn, nhất là món salad và nó cũng giúp điều trị nhiều bệnh khác nhau như đau đầu, ho, cảm lạnh…

Nếu bạn đau đầu, sưng, đau tai và lạnh, hãy thái nhỏ vài lát hành rồi đắp trực tiếp lên chỗ đau. Đối với sốt cao, đặt lớp hành tây xắt nhỏ phủ trên đôi chân của bạn là liệu pháp tốt nhất.

Trong trường hợp chảy máu mũi, đặt lớp hành tây xắt nhỏ trên cổ của bạn. Nếu bạn bị cắn bởi một con thú hoang, hãy đặt một lớp hành tây lên vết thương ngay lập tức.

Ngoài ra, nếu bạn bị mụn trứng cá, hãy xay nhuyễn 1 chút hành tây và trộn với dầu ô liu. Đắp hỗn hợp vào chỗ bị mụn trong 1-2 giờ đồng hồ.

Nước ép hành tây

Trộn 1 chút nước ép hành tây với mật ong và uống 2-3 lần mỗi ngày, cơn ho do viêm phổi sẽ nhanh chóng bị dập tắt.

Để ngăn ngừa rụng và kích thích tăng trưởng tóc, hãy massage da đầu bằng cách sử dụng nước ép hành tây nhiều lần trong ngày. Đối với các bệnh ngoài da, thoa nước ép hành tây vào da vài lần một ngày sẽ giúp da dịu hẳn đi.

Hành tây nấu chín

Với căn bệnh đi tiểu thường xuyên, bạn chỉ cần dùng 1 củ hành tây trộn với 500ml nước và 1 muỗng canh mật ong. Sau đó, nấu hỗn hợp trong khoảng 10 phút và lấy nước uống, mỗi giờ uống 1 muỗng canh hỗn hợp là được.

Hành tây nướng trị viêm tai, đau bụng kinh

Nếu bạn bị thương, đầu tiên rửa chỗ đau bằng dụng cụ y tế và sau đó áp lát hành tây nướng vào vết thương, chỗ bị thương sẽ lành nhanh chóng.

Hoặc nếu bạn bị viêm tau, đau bụng kinh, hãy đắp vài lát hành tây nướng lên tai hoặc bụng. Giữ nguyên hành tây trên bụng trong khoảng 1 giờ, cơn đau bụng kinh sẽ nhanh chóng được xoa dịu.

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