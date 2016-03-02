Những triệu chứng cho thấy tuyến giáp của bạn đang gặp vấn đề nghiêm trọng

Dưới đây là một số biểu hiện về bệnh tuyến giáp mà bạn không nên chủ quan:

Bài t? vi ết này sẽ cảnh báo đến mọi người một số biểu hiện chính dự đoán căn bệnh về tuyến giáp. Tuyến giáp là bộ phận nằm ở phía trước cổ của bạn, nó có hình giống cánh bướm. Nếu tuyến giáp hoạt động quá nhiều, nó sẽ sản xuất ra kích thích tố có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể con người.

Vấn đề rối loạn tuyến giáp có thể gây ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa. Điều này sẽ gây ra hiện tượng táo bón và các vấn đề về tiêu hóa khác.

2. Ngủ nhiều

Nếu bạn luôn cảm thấy buồn ngủ, cơ thể mệt mỏi và ngủ hơn 14 tiếng mỗi ngày. Đó có thể là biểu hiện của bệnh rối loạn tuyến giáp. Việc sinh hoạt như thế sẽ làm chậm chức năng của một số bộ phận trên cơ thể, gây ảnh hưởng tình hình sức khỏe chung.

3. Rụng tóc và da khô

Nếu tuyến giáp tiết ra ít hormone, nó có thể làm cho da bạn khô (thậm chí khô da ngay trong mùa hè). Điều đó cũng có thể xảy ra với mái tóc, tóc bạn có thể rụng nhiều hơn.



4. Tăng cân đột ngột

Suy giáp là nguyên nhân phổ biến gây tăng cân đột ngột. Nếu bạn ăn ít, luyện tập đều mà vẫn tăng cân đột ngột, hãy suy nghĩ đến căn bệnh suy giáp nhé.

5. Giảm ham muốn tình dục

Những phụ nữ có vấn đề về tuyến giáp sẽ gặp phải hiện tượng này, họ mất đi ham muốn tình dục thông thường.

6. Đau cơ

Nếu tuyến giáp tiết ra kích thích tố dù chỉ là một lượng nhỏ cũng có thể gây đau ở các cơ bắp và dây chằng. Nếu bạn không hoạt động mạnh, không chơi thể thao quá sức mà có hiện tượng đau cơ, hãy nghĩ đến kích thích tố ở tuyến giáp.

Bạn cũng nên biết rằng nếu tuyến giáp tiết ra kích thích tố trong một lượng nhỏ, nó có thể gây đau ở các cơ bắp và dây chằng, ngay cả khi bạn đã không thực hiện hoặc đã hoạt động thể chất khác - gần đây.

7. Mất tập trung và chóng mặt

Nếu bạn mất tập trung và thường chóng mặt, điều này có thể chỉ ra rằng cơ thể của bạn có nội tiết tố tuyến giáp quá nhiều.

8. Huyết áp cao

Khi tuyến giáp không hoạt động, huyết áp trong cơ thể con người sẽ tăng lên. Trong tình huống này, ngay cả những loại thuốc huyết áp có thể cũng không khắc phục được giúp bạn.

9. Đau họng và cổ

Như các bạn đã biết, tuyến giáp nằm ở khu vực này. Nên nếu bạn thấy dấu hiệu sưng trên cổ, đau họng bất thường, điều đó có thể là cảnh báo về bệnh ở tuyến giáp.

Nếu bạn nhận thấy các triệu chứng trên, hãy đến bác sĩ để được tư vấn và chẩn đoán chính xác nhất. Chúc bạn sống vui khỏe.