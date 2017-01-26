Người phụ nữ tự chữa lành tiểu đường với công thức mà bác sĩ cũng phải kinh ngạc

Hiện nay, tiểu đường đã trở thành đại dịch của toàn thế giới. Theo ước tính, hơn 50% dân số thế giới đang bị tiểu đường, nhất là ở độ tuổi trung niên. Căn bệnh này ảnh hưởng cực lớn đến cuộc sống hàng ngày của bệnh nhân, thậm chí gây tử vong nếu không chữa trị kịp thời. Các triệu chứng của tiểu đường rất nguy hiểm, có thể gây hoại tử, rụng chi, mù mắt, vv.

Bạn bị mắc tiểu đường khi mức glucocse huyết hay đường huyết trở nên quá cao, gây ra vô số triệu chứng đáng sợ. Khi có sự bất thường trong các hormone insulin trong cơ thể, mức đường huyết sẽ trở nên cực cao, gây ra bệnh tiểu đường . Đây là chứng rối loạn trao đổi chất mà hiện vẫn chưa có thuốc chữa.

Tiểu đường ảnh hưởng tới tất cả mọi người, mọi giới tính không phân biệt già trẻ lớn bé. Ngay cả phụ nữ mang thai cũng trở thành nạn nhân của một dạng tiểu đường được gọi là tiểu đường thai kỳ.

Mặc dù chưa có thuốc đặc trị tiểu đường, song các triệu chứng của nó là có thể chữa được. Y học cổ truyền có nhiều phương thuốc giúp đẩy lui căn bệnh này một cách hiệu quả và an toàn. Sau đây là bài thuốc chữa tiểu đường cực kỳ hiệu nghiệm mà bạn có thể thử ngay tại nhà. Các nguyên liệu của nó rất rẻ và dễ kiếm.

Bài thuốc này đã được 1 phụ nữ áp dụng sau khi được chẩn đoán mắc căn bệnh này. Sau 3 tháng uống liên tục, các bác sĩ đã bị sốc khi nhìn thấy kết quả xét nghiệm của bệnh nhân.

Nguyên liệu

Nửa chén nước ép bông cải xanh sống

Nửa chén nước ép bầu sống

Hỗn hợp này được xác nhận là có khả năng trị tiểu đường cực kỳ hiệu nghiệm khi bạn dùng thường xuyên. Lưu ý, bạn cần dùng liên tục không gián đoạn để phát huy hiệu quả tốt nhất của nó.

Bên cạnh đó, bạn cần tuân thủ chế độ ăn dành cho người bị tiểu đường theo khuyến nghị của bác sĩ và tập thể dục điều độ để kiểm soát bệnh.

Vì sao hỗn hợp này có khả năng trị căn bệnh nguy hiểm này? Bông cải xanh cực kỳ giàu vitamin B và chất xơ, vốn là 2 chất cần thiết để kiểm soát mức insulin trong cơ thể, do đó trị dứt các triệu chứng tiểu đường.

Nước ép bầu sống giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh, qua đó chống lại viêm nhiễm do bệnh tiểu đường gây ra trong cơ thể.

Hướng dẫn

Cho tất cả nguyên liệu vào chén, khuấy đều. Hãy uống ly nước này mỗi sáng trước khi ăn sáng. Lưu ý rằng, đừng cho thêm đường hay mật ong vào hỗn hợp này. Mặc dù hơi khó uống, song ‘thuốc đắng giã tật’, chỉ khi ở dạng này thì chúng mới phát huy hết khả năng chữa bệnh.

Bạn cần uống liên tục trong ít nhất 3 tháng. Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng).