Ngoài nước đá, bạn có thể chườm lạnh giảm đau bằng những vật dụng không ngờ này

Sống khỏe 25/06/2018 16:22

Chườm lạnh là một trong những phương pháp giảm đau đơn giản được nhiều người áp dụng. Tuy nhiên, nếu không có nước đá bạn hoàn toàn có thể dùng những vật dụng có sẵn trong nhà để thay thế.

Trong cuộc sống, bạn khó tránh khỏi những chấn thương gây đau nhức, chảy máu cần phải dùng đến biện pháp chườm lạnh. Theo các chuyên gia, nhiệt độ thấp sẽ làm mạch máu co lại, hạn chế lưu thông máu từ đó giúp cầm máu nhanh.

Ngoài nước đá, bạn có thể chườm lạnh giảm đau bằng những vật dụng không ngờ này - Ảnh 1
Chườm lạnh rất có hiệu quả trong việc giảm đau và sưng nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, áp dụng cách chườm lạnh sẽ làm tê các dây thần kinh, giúp giảm đau, sưng và hạn chế bầm tím hiệu quả. Tuy nhiên, trong trường hợp không có nước đá hay túi chườm lạnh, bạn có thể dùng những vật liệu sau để thay thế mà vẫn đảm bảo hiệu quả.

Những vật dụng dễ tìm thay nước đá chườm lạnh hiệu quả đến không ngờ

Khăn

Ngoài nước đá, bạn có thể chườm lạnh giảm đau bằng những vật dụng không ngờ này - Ảnh 2
Một chiếc khăn sạch có thể giúp bạn giảm đau hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không có nước đá, bạn có thể dùng một chiếc khăn ướt để chườm vào chỗ bị thương. Ngoài ra, bạn có thể cho khăn ướt vào một túi nilon đóng kín miệng rồi đặt vào ngăn đá khoảng 15 phút sau đó lấy ra để sử dụng.

Nước rửa chén

Ngoài nước đá, bạn có thể chườm lạnh giảm đau bằng những vật dụng không ngờ này - Ảnh 3
Với vài bước đơn giản, bạn đã có một túi chườm lạnh bằng nước rửa chén - Ảnh minh họa: Internet

Đổ nước rửa chén vào túi zipper, đóng chặt miệng rồi cho vào ngăn đá trong vài giờ. Tính chất dẻo của một gói gel cho phép nó bám sát vào phần cơ thể bị tổn thương. Điều này rất có hiệu quả trong việc giảm đau ở chân tay.

Nước muối

Một gói chườm từ nước muối có khả năng giữ lạnh lâu hơn. Ngoài ra, muối còn giúp túi chườm không quá cứng, giúp bạn dễ sử dụng.

Bọt biển

Ngoài nước đá, bạn có thể chườm lạnh giảm đau bằng những vật dụng không ngờ này - Ảnh 4
Một miếng bọt biển rẻ tiền có thể trở thành một túi chườm lạnh vô cùng tốt và tiện lợi - Ảnh minh họa: Internet

Không cần tốn tiền, bạn hoàn toàn có thể làm được túi chườm lạnh bằng một miếng bọt biển rẻ tiền. Bạn chỉ cần làm ẩm miếng bọt biển sạch, cho vào túi zipper rồi đặt vào ngăn đá vài giờ. Trước khi sử dụng, bạn nên dùng một miếng vải mỏng bọc miếng bọt biển lại rồi áp vào vùng bị thương.

Muỗng

Một chiếc muỗng kim loại có khả năng giữ nhiệt tốt, giúp giảm sưng và quầng thâm ở mắt. Chỉ cần đặt vài chiếc muỗng kim loại trong ngăn đá từ 30 - 40 phút, lấy ra áp lên mắt (nếu quá lạnh có thể quấn quanh muỗng một miếng vải mỏng).

Ngoài nước đá, bạn có thể chườm lạnh giảm đau bằng những vật dụng không ngờ này - Ảnh 5
Sử dụng muỗng lạnh chườm mắt sẽ giúp giảm sưng hữu hiệu - Ảnh minh họa: Internet

Khi muỗng trở nên ấm, bạn hãy thay thế bằng một chiếc khác. Làm điều này trong 10 phút cho mỗi mắt, tình trạng sưng sẽ giảm nhanh chóng.

Một số lưu ý khi chườm lạnh

- Một số cơn đau bạn nên áp dụng chườm lạnh: bong gân, trật khớp, vết bầm tím do vận động mạnh, đau răng, các vết sưng do côn trùng cắn, bỏng da nhẹ...

- Khi chườm lạnh, bạn cần kiểm tra sự thay đổi màu sắc trên vùng da. Nếu da trở nên đỏ ửng, bạn cần lấy túi đá ra để tránh bị bỏng lạnh.

- Đối với những bệnh mãn tính như viêm khớp, kích ứng, chườm lạnh không hiệu quả. Tốt nhất bạn nên chườm nóng.

Hãy ghi nhớ những vật dụng có thể chườm lạnh thay thế nước đá này phòng khi cần nhé.

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