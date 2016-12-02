Ngâm vỏ chanh với dầu ô liu, vĩnh biệt cơn đau khớp

Việc điều trị căn bệnh viêm khớp do tuổi già thường được sử dụng nhất ở các bệnh viện chính là thuốc giảm đau chống viêm. Tuy nhiên, ai cũng biết tác hại của các loại thuốc này lên cơ thể, chúng sẽ gây ra một số tác dụng phụ không mong muốn nếu sử dụng dài lâu. Ít nhất là có hại cho dạ dày, nóng trong người gây chứng táo bón.

Ngày nay, người ta thường hướng đến các liệu pháp tự nhiên giúp đẩy lùi cơn đau khớp mà không cần dùng thuốc hàng ngày. Trong bài viết này, chúng tôi xin gửi đến các bạn công thức ngâm vỏ chanh với dầu ô liu giúp làm giảm cơn đau khớp nhanh chóng và hiệu quả.

Sự kì diệu khi kết hợp 2 nguyên liệu này

Đây là 2 nguyên liệu thông dụng mà bạn có thể tìm mua ở bất cứ đâu. Vỏ chanh có hàm lượng tinh dầu và vitamin C nhiều gấp 15 lần nước chanh. Trước nay, người ta thường dùng vỏ chanh cho việc điều trị viêm bàng quang, ổn định huyết áp, giúp xương chắc khỏe, bảo vệ răng miệng...

Thế nhưng, ít người biết rằng chỉ cần tận dụng vỏ chanh ngâm vào dầu ô liu, cơn đau khớp sẽ nhanh chóng được xoa dịu. Dầu ô liu sẽ là chất hòa tan tinh dầu và vitamin trong vỏ chanh giúp ngấm vào các vết viêm đau nhanh chóng hơn.

Nguyên liệu:

- 2 - 3 trái chanh

- Dầu ô liu vừa đủ.

Thực hiện:

Rửa sạch chanh, dùng tay hoặc dao bóc lấy phần vỏ bên ngoài trái chanh. Sau đó dùng dao thái nhỏ vỏ chanh thành nhiều miếng chừng 2 - 3 cm để khi ngâm tinh dầu và vitamin dễ tiết ra hơn.

Đổ số vỏ chanh vào lọ thủy tinh rồi đổ dầu ô liu ngập lên trên. Sau đó, đậy nắp lọ thật chặt, giữ nguyên hỗn hợp trong 2 tuần tại nơi có nhiệt độ phòng, tránh tiếp xúc ánh nắng mặt trời. Sau 2 tuần, hỗn hợp có thể sử dụng được.

Cách dùng:

Bạn chỉ cần dùng một miếng gạc y tế hoặc một mảnh vải mỏng ngâm vào dung dịch. Sau đó, đặt miếng gạc lên chỗ bị đau và giữ nguyên trên khớp đau trong 4 tiếng đồng hồ. Ngay lần sử dụng hỗn hợp đầu tiên, cơn đau khớp sẽ nhanh chóng thuyên giảm. Sau đó, bạn có thể thực hiện đều đặn tuần 2 - 3 lần để cơn đau khớp không còn quay trở lại nữa.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng cho các trường hợp bong gân, chấn thương do vận động quá mạnh.

Chúc bạn thành công với công thức đơn giản trên.

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