Nếu có 3 thói quen ăn tối này, sớm muộn gì bạn cũng phải đối mặt với hàng loạt tác hại đáng sợ

Sống khỏe 05/06/2018 15:00

Ăn tối không đúng cách có thể là nguyên nhân dẫn đến nhiều nguy hiểm đối với sức khỏe. Vì thế, bạn cần sớm loại bỏ 3 thói quen xấu sau kẻo hối hận không kịp.

Mỗi ngày, con người cần ăn 3 bữa chính là sáng, trưa và tối để cung cấp năng lượng cho cơ thể.  Tuy nhiên, một số người do quá bận rộn nên hình thành thói quen ăn tối rất muộn, thậm chí phải dùng bữa một cách vội vã. Điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nếu bạn không sớm điều chỉnh.

Nếu có 3 thói quen ăn tối này, sớm muộn gì bạn cũng phải đối mặt với hàng loạt tác hại đáng sợ - Ảnh 1
Một số thói quen ăn tối gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Tác hại không ngờ của 3 thói quen ăn tối thường gặp

Ăn quá no

Béo phì: Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những người béo phì đều có điểm chung là thường xuyên ăn tối quá nhiều rồi đi ngủ ngay. Điều này khiến năng lượng không được tiêu thụ hết, tích tụ lại dưới dạng mỡ lâu dần dẫn đến thừa cân, béo phì.

Nếu có 3 thói quen ăn tối này, sớm muộn gì bạn cũng phải đối mặt với hàng loạt tác hại đáng sợ - Ảnh 2
Ăn quá no là một trong những thói quen ăn uống rất có hại cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

- Tăng nguy cơ ung thư trực tràng: Nếu trong bữa tối, bạn tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu protein như thịt, cá, trứng... sẽ khiến cơ thể không có đủ thời gian xử lý, gây ra khó tiêu hay trướng bụng. Hơn nữa, phần thức ăn còn tồn đọng dưới tác động của vi khuẩn đường ruột sẽ tạo ra chất độc hại, tăng nguy cơ ung thư trực tràng.

- Bệnh tiểu đường: Duy trì thói quen ăn tối quá no trong thời gian dài sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất insulin của cơ thể, từ đó gây ra bệnh tiểu đường.

Ăn quá nhanh

- Táo bón: Trong lúc nhai, bộ não sẽ nhận được tín hiệu từ đó ra hiệu cho hệ thống tiêu hóa hoạt động với mức độ phù hợp. Vì thế, nếu bạn có thói quen ăn quá nhanh, không nhai kỹ sẽ làm não bộ đưa ra tín hiệu thiếu chính xác, gây rối loạn tiêu hóa dẫn đến táo bón.

Nếu có 3 thói quen ăn tối này, sớm muộn gì bạn cũng phải đối mặt với hàng loạt tác hại đáng sợ - Ảnh 3
Dùng bữa vội vàng và không nhai kỹ sẽ khiến bạn dễ bị táo bón cũng như làm tổn thương hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

- Tổn thương hệ tiêu hóa: Ăn quá nhanh, không nhai kỹ sẽ làm cho phần lớn các thực phẩm vào dạ dày trong trạng thái thô, khiến hệ tiêu hóa làm việc vất vả hơn. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ gây ra những căn bệnh về dạ dày nguy hiểm.

Dùng bữa tối quá khuya

- Mắc bệnh sỏi thận: Khi ăn tối quá muộn, canxi trong thực phẩm không được hấp thu kịp sẽ bị tống xuống thận và tích tụ tại đây. Lâu dần bạn có thể bị mắc bệnh sỏi thận, niệu quản, bàng quang và đường tiết niệu.

- Tăng nguy cơ đột quỵ: Theo nghiên cứu của trường Đại học Harvard (Mỹ), thói quen ăn tối muộn sẽ làm tăng nguy cơ bị đột quỵ lên 3 lần. Để hạn chế vấn đề này, bạn nên cố gắng dùng buổi tối trước khi đi ngủ khoảng 60 - 70 phút trở lên.

Nếu có 3 thói quen ăn tối này, sớm muộn gì bạn cũng phải đối mặt với hàng loạt tác hại đáng sợ - Ảnh 4
Đột quỵ là một trong những tác hại của việc ăn tối quá khuya - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đang mắc phải một trong những thói quen ăn tối gây bệnh nói trên, bạn nên nhanh chóng thay đổi để tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe. 

Không muốn mắc bệnh ung thư nguy hiểm, bạn nên tránh xa những thói quen ăn uống gây hại này

Không muốn mắc bệnh ung thư nguy hiểm, bạn nên tránh xa những thói quen ăn uống gây hại này

Tiêu thụ nhiều thịt ít rau, ăn quá mặn, dùng nhiều rượu bia... là những thói quen ăn uống thường gặp ở nhiều người và đây cũng là nguyên nhân gây ra một số bệnh ung thư nguy hiểm.

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