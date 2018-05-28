Theo các chuyên gia, chế độ ăn uống không khoa học là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tỷ lệ mắc ung thư ngày càng nhiều. Do đó, để phòng ngừa ung thư, bạn cần sớm loại bỏ những thói quen ăn uống có hại sau.

Cuộc sống ngày càng bận rộn, nhiều người có thói quen những ăn uống qua loa hoặc không chú ý đến chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe .

Nếu chỉ dùng thịt mà không ăn rau, cơ thể sẽ không được cung cấp đủ chất xơ dẫn đến táo bón, làm ứ đọng cặn bã trong ruột. Tình trạng này kéo dài sẽ làm cơ thể phải hấp thụ ngược lại các chất độc tố, lâu ngày dẫn đến ung thư đại trực tràng.

Ung thư đại trực tràng là căn bệnh phổ biến có tỷ lệ tử vong cao và rất khó phát hiện vì không có biểu hiện rõ ràng. Nguyên nhân chủ yếu thường là do chế độ ăn uống không hợp lý, nhất là ở những người ít ăn rau.

Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã phát hiện rằng những người mắc bệnh đều có chế độ ăn uống không cân bằng, tiêu thụ quá nhiều thịt, ít rau. Ngoài ra, các nhà khoa học thuộc trường Đại học Oxford (Mỹ) cho biết, nếu tiêu thụ quá nhiều chất béo động vật trong thời gian dài cũng sẽ thúc đẩy việc sản xuất các chất gây ung thư.

Ăn quá mặn

Thói quen ăn mặn không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch mà còn tác động lên lớp niêm mạc bao phủ thành dạ dày, gây tổn thương khiến vi khuẩn dễ tấn công.

Thói quen ăn quá mặn không chỉ ảnh hưởng đến huyết áp mà còn gây ra ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Ở các nước châu Á, nhất là những quốc gia có thói quen ăn dưa muối, cá muối nhiều như Việt Nam, tỷ lệ người mắc bệnh ung thư dạ dày rất cao. Các chuyên gia giải thích, các thực phẩm ướp muối tuy bảo quản được lâu và dễ ăn nhưng chúng lại chứa nhiều nitrit và amin thứ cấp khi vào dạ dày có thể kết hợp thành chất nitrosamines cực độc, gây ung thư.

Dùng nhiều rượu bia

Dùng nhiều bia rượu có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều nghiên cứu gần đây chứng minh thói quen dùng quá nhiều bia rượu và căn bệnh ung thư vòm họng có mối liên hệ mật thiết với nhau. Lạm dụng rượu bia trong thời gian dài làm tổn thương các tế bào lót trong vòm họng, tế bào niêm mạc và dạ dày từ đó dẫn đến ung thư.

Thời gian uống rượu bia càng lâu và số lượng càng nhiều thì nguy cơ mắc bệnh càng cao. Đặc biệt, những người vừa uống rượu bia vừa hút thuốc lá nguy cơ phát triển ung thư vòm họng cực lớn, nhất là ở nam giới.

Ăn quá nhiều chất béo hay đồ ăn nhanh

Thức ăn nhanh rất tiện lợi và có hương vị thơm ngon được nhiều bạn trẻ yêu thích. Tuy nhiên, việc tiêu thụ những món ăn chứa nhiều dầu mỡ này không chỉ gây ra tình trạng thừa cân, béo phì mà còn có thể dẫn đến căn bệnh ung thư nguy hiểm.

Đặc biệt, thói quen ăn quá nhiều thực phẩm chứa chất béo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự trao đổi estrogen, làm mất cân bằng hormone đồng thời gia tăng nguy cơ ung thư nội mạc tử cung cho chị em phụ nữ.

Dùng thức ăn chứa nhiều dầu mỡ không chỉ gây ra béo phì mà còn có thể dẫn đến ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Sớm thay đổi thói quen ăn uống gây bệnh ung thư ở trên sẽ giúp bạn tránh được những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra và đảm bảo sức khỏe luôn tốt. Chúc các bạn luôn vui khỏe nhé!