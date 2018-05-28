Không muốn mắc bệnh ung thư nguy hiểm, bạn nên tránh xa những thói quen ăn uống gây hại này

Sống khỏe 28/05/2018 15:03

Tiêu thụ nhiều thịt ít rau, ăn quá mặn, dùng nhiều rượu bia... là những thói quen ăn uống thường gặp ở nhiều người và đây cũng là nguyên nhân gây ra một số bệnh ung thư nguy hiểm.

Cuộc sống ngày càng bận rộn, nhiều người có thói quen những ăn uống qua loa hoặc không chú ý đến chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Không muốn mắc bệnh ung thư nguy hiểm, bạn nên tránh xa những thói quen ăn uống gây hại này - Ảnh 1
Thói quen ăn uống không lành mạnh là nguyên nhân phổ biến gây ra ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia, chế độ ăn uống không khoa học là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tỷ lệ mắc ung thư ngày càng nhiều. Do đó, để phòng ngừa ung thư, bạn cần sớm loại bỏ những thói quen ăn uống có hại sau.

Thói quen ăn uống gây ung thư cần tránh xa

Tiêu thụ nhiều thịt ít rau

Ung thư đại trực tràng là căn bệnh phổ biến có tỷ lệ tử vong cao và rất khó phát hiện vì không có biểu hiện rõ ràng. Nguyên nhân chủ yếu thường là do chế độ ăn uống không hợp lý, nhất là ở những người ít ăn rau.

Không muốn mắc bệnh ung thư nguy hiểm, bạn nên tránh xa những thói quen ăn uống gây hại này - Ảnh 2
Ăn quá nhiều thịt và ít dùng rau là 'thủ phạm' gây ra ung thư đại trực tràng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chỉ dùng thịt mà không ăn rau, cơ thể sẽ không được cung cấp đủ chất xơ dẫn đến táo bón, làm ứ đọng cặn bã trong ruột. Tình trạng này kéo dài sẽ làm cơ thể phải hấp thụ ngược lại các chất độc tố, lâu ngày dẫn đến ung thư đại trực tràng.

Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã phát hiện rằng những người mắc bệnh đều có chế độ ăn uống không cân bằng, tiêu thụ quá nhiều thịt, ít rau. Ngoài ra, các nhà khoa học thuộc trường Đại học Oxford (Mỹ) cho biết, nếu tiêu thụ quá nhiều chất béo động vật trong thời gian dài cũng sẽ thúc đẩy việc sản xuất các chất gây ung thư.

Ăn quá mặn

Thói quen ăn mặn không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch mà còn tác động lên lớp niêm mạc bao phủ thành dạ dày, gây tổn thương khiến vi khuẩn dễ tấn công.

Không muốn mắc bệnh ung thư nguy hiểm, bạn nên tránh xa những thói quen ăn uống gây hại này - Ảnh 3
Thói quen ăn quá mặn không chỉ ảnh hưởng đến huyết áp mà còn gây ra ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Ở các nước châu Á, nhất là những quốc gia có thói quen ăn dưa muối, cá muối nhiều như Việt Nam, tỷ lệ người mắc bệnh ung thư dạ dày rất cao. Các chuyên gia giải thích, các thực phẩm ướp muối tuy bảo quản được lâu và dễ ăn nhưng chúng lại chứa nhiều nitrit và amin thứ cấp khi vào dạ dày có thể kết hợp thành chất nitrosamines cực độc, gây ung thư.

Dùng nhiều rượu bia

Không muốn mắc bệnh ung thư nguy hiểm, bạn nên tránh xa những thói quen ăn uống gây hại này - Ảnh 4
Dùng nhiều bia rượu có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều nghiên cứu gần đây chứng minh thói quen dùng quá nhiều bia rượu và căn bệnh ung thư vòm họng có mối liên hệ mật thiết với nhau. Lạm dụng rượu bia trong thời gian dài làm tổn thương các tế bào lót trong vòm họng, tế bào niêm mạc và dạ dày từ đó dẫn đến ung thư.

Thời gian uống rượu bia càng lâu và số lượng càng nhiều thì nguy cơ mắc bệnh càng cao. Đặc biệt, những người vừa uống rượu bia vừa hút thuốc lá nguy cơ phát triển ung thư vòm họng cực lớn, nhất là ở nam giới.

Ăn quá nhiều chất béo hay đồ ăn nhanh

Thức ăn nhanh rất tiện lợi và có hương vị thơm ngon được nhiều bạn trẻ yêu thích. Tuy nhiên, việc tiêu thụ những món ăn chứa nhiều dầu mỡ này không chỉ gây ra tình trạng thừa cân, béo phì mà còn có thể dẫn đến căn bệnh ung thư nguy hiểm.

Đặc biệt, thói quen ăn quá nhiều thực phẩm chứa chất béo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự trao đổi estrogen, làm mất cân bằng hormone đồng thời gia tăng nguy cơ ung thư nội mạc tử cung cho chị em phụ nữ.

Không muốn mắc bệnh ung thư nguy hiểm, bạn nên tránh xa những thói quen ăn uống gây hại này - Ảnh 5
Dùng thức ăn chứa nhiều dầu mỡ không chỉ gây ra béo phì mà còn có thể dẫn đến ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Sớm thay đổi thói quen ăn uống gây bệnh ung thư ở trên sẽ giúp bạn tránh được những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra và đảm bảo sức khỏe luôn tốt. Chúc các bạn luôn vui khỏe nhé!

 

Những thói quen ăn uống ai cũng nghĩ là vô hại nhưng hóa ra lại khiến cơ thể gặp nhiều nguy hiểm

Những thói quen ăn uống ai cũng nghĩ là vô hại nhưng hóa ra lại khiến cơ thể gặp nhiều nguy hiểm

Phát hiện ra những thói quen ăn uống tuy nhỏ nhặt, nhưng lại dẫn đến các hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho sức khỏe bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   thói quen ăn uống gây ung thư thói quen ăn uống gây hại thói quen ăn uống không tốt

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 1 giờ 48 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 4 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?