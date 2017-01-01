Nếu bạn đã từng quan hệ tình dục, đừng bỏ qua bài viết này

Sống khỏe 01/01/2017 16:22

Nếu bạn đã ngừng làm 'chuyện ấy' trong một thời gian, hãy đọc ngay bài này kẻo trễ, theo healthyfoodteam.

Chắc chắn sẽ có những lúc bạn ngừng quan hệ tình dục, có thể là do bệnh tật, chia tay bạn trai, ly dị, con cái, côngt? việc bận rộn hay đi du lịch. Và dần dần, bạn quên mất lần cuối mình đã từng quan hệ tình dục là khi nào.

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Điều gì xảy ra nếu bạn đã lâu không sex? Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ ảnh hưởng tới lòng tự tin và ham muốn, việc ngừng sex cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn đáng kể. Một số triệu chứng phổ biến là thiếu tập trung, cảm thấy buồn chán, mất hứng thú, cũng như nguy cơ bệnh tật tăng lên. 

Sau đây là 9 điều xảy ra khi bạn ngừng sex:

Bạn dễ bị nhiễm virus

Theo tiến sĩ và chuyên gia tình dục Cory B. Honickman (Mỹ), hệ miễn dịch của chúng ta suy yếu khi ngừng làm ‘chuyện ấy’. Trên thực tế, sex nhiều hơn giúp bạn chống lại cảm cúm.

Tăng stress

Bạn trở nên lo âu nhiều hơn vì các hormone tạo cảm giác vui vẻ sụt giảm. Nhịn sex khiến bạn dễ gặp stress hơn.

Khó bị kích thích hơn

Những tình trạng rối loạn cương dương như xuất tinh sớm là điều thường ảnh hưởng tới những người đàn ông đã lâu không làm 'chuyện ấy'.

Thay đổi giấc mơ

Thiếu sex cũng ảnh hưởng tới giấc mơ của bạn. Bạn thường bắt đầu mơ về việc quan hệ tình dục, thậm chí đạt cực khoái khi ngủ.

Bạn mất động lực sex

Thiếu sex làm giảm ham muốn của bạn một cách đáng kể, khiến bạn ngày càng ít thấy muốn làm 'chuyện ấy' hơn.

Bạn trở nên xa cách với đối tác

Thiếu sex có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới mối quan hệ của bạn, nếu có. Bạn có thể bắt đầu cảm thấy bất an về cảm giác của mình với đối tác.

Sự tự tin bị tổn thương

Thiếu ân ái ảnh hưởng tới lòng tự tin của bạn. Trên thực tế, bạn cảm thấy mình ít hấp dẫn và buồn chán hơn. Người ta tin rằng tinh dịch có tác dụng chống trầm cảm.

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Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông dễ bị ung thư tuyến tiền liệt

Theo tiến sĩ Honickman, đàn ông dễ bị ung thư tuyến tiền liệt hơn nếu không quan hệ tình dục trong thời gian dài.

Vách âm đạo yếu đi

Ngoài những tác dụng tích cực khác, sex cũng có khả năng củng cố các cơ âm đạo. Trên thực tế, quan hệ tình dục là 1 sự thay thế tuyệt vời cho các bài tập Kegel. Vì thế, nếu thiếu sex, vách âm đạo sẽ bị lỏng lẻo và yếu đi. 

Do đó, bạn nên tăng cường làm 'chuyện ấy' nếu có thể. Không chỉ thú vị, sex còn mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe cũng như cải thiện mối quan hệ với bạn trai/chồng.

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