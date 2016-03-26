Các chuyên gia y tế Mỹ khuyến cáo bạn cần tránh các thói quen xấu dưới đây để tinh thần thoải mái và tràn đầy sinh lực hơn khi làm t? vi ệc.

Tập thể dục thường xuyên sẽ giúp tăng cường sức mạnh và sự dẻo dai, đồng thời nó còn rất tốt cho tim mạch. Do đó, bạn nên cố gắng dành một ít thời gian trong ngày để vận động cơ thể nhằm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe .

Nhiều người cho rằng, bỏ qua việc luyện tập thể thao để tiết kiệm năng lượng cũng như không làm cho cơ thể bị đuối sức. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu khoa học từ trường Đại học Georgia (Mỹ) cho thấy, hầu hết các tình nguyện viên thường xuyên tập thể thao ít nhất 20 phút mỗi ngày (liên tục trong 6 tuần lễ) đều cảm thấy ít mệt mỏi và tràn đầy sinh lực hơn nhóm người không vận động.

Uống ít nước

Chuyên gia dinh dưỡng thuộc trường Đại học Y tế - Thể thao Ben Hogan ở Texas (Mỹ) cho biết, thiếu nước là một trong những nguyên nhân làm giảm thể tích máu, tạo nên nhiều huyết khối, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tim mạch.

Đồng thời, thiếu nước cũng làm cho lượng chất dinh dưỡng lưu thông đến cơ bắp và các cơ quan nội tạng bị suy giảm nghiêm trọng, khiến cho cơ thể mệt mỏi và xuống tinh thần.

Các chuyên gia khuyến cáo, chúng ta nên uống thật nhiều nước mỗi ngày (từ 1.5 – 2 lít) để không bị tình trạng mệt mỏi “tấn công”.

Không hấp thụ đủ sắt

Chuyên gia dinh dưỡng Mỹ còn cho biết thêm, thiếu hụt chất sắt trong cơ thể cũng khiến bạn trở nên chậm chạp, uể oải, tinh thần mệt mỏi và không thể tập trung làm việc được. Sỡ dĩ có những triệu chứng này là do cơ thể bị thiếu máu, không cung cấp đủ ôxy để nuôi dưỡng các tế bào.

Vì vậy, để tránh nguy cơ bị thiếu máu, bạn nên tiêu thụ các loại thực phẩm chứa nhiều sắt như thịt bò nạc, các loại đậu, trứng (bao gồm cả lòng đỏ), các loại rau lá màu xanh đậm và các loại hạt khô. Đồng thời, bạn cũng nên ăn kết hợp với các loại thực phẩm giàu vitamin C để quá trìịnh hấp thụ chất sắt và sự tạo máu trong cơ thể diễn ra hiệu quả hơn.

Quá cầu toàn

Irene S. Levine – giáo sư, tiến sĩ khoa tâm thần học thuộc trường Đại học Y khoa New York (Mỹ) cho biết, “Nhiều người quá cầu toàn trong cuộc sống cũng như công việc, họ đặt ra mục tiêu rất cao nhưng thực tế không thể đạt được những điều ấy.

Từ đó, họ cảm thấy mệt mỏi và không hài lòng với những gì mình mong muốn”. Giáo sư Levine đề nghị, chúng ta không nên tạo áp lực quá sức mình mà chỉ nên đặt ra một giới hạn phù hợp và cố gắng đạt được mục tiêu phấn đấu ấy.

Nhịn ăn sáng

Theo nghiên cứu của Viện dinh dưỡng quốc tế, hơn 1/4 số người trên thế giới thường xuyên bỏ bữa ăn sáng. Một nghiên cứu khác lại chỉ ra rằng, thói quen ăn sáng phát triển trong suốt thời gian con người còn nhỏ và thói quen này sẽ kéo dài tới tận cuối đời. Nếu trẻ em bỏ bữa ăn sáng thì thói quen này cũng sẽ kéo theo đến tận khi lớn lên.

Trong khi đó, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, bữa ăn sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày và là nền tảng để cung cấp dinh dưỡng có lợi nhất cho sức khoẻ. Nhiều nhà dinh dưỡng đã xác định được giá trị của bữa ăn nhanh vào buổi sáng, bữa ăn sáng chiếm 30 - 40% tổng năng lượng cả ngày nên cần phải là bữa ăn đầy đủ dưỡng chất nhất. Thiếu ăn sáng có thể gây nên các hậu quả bất lợi đến các hoạt động cơ thể và tinh thần, đồng thời tăng rủi ro tai nạn trong lao động.

Ngoài ra, những người không ăn sáng, lượng vitamin và khoáng chất sẽ bị thiếu trầm trọng đặc biệt là chất sắt và canxi, gây nên cảm giác mệt mỏi cho cơ thể. Các nhà khoa học khuyến cáo: "Tất cả mọi người nên ăn sáng mỗi ngày để nâng cao sức khoẻ và tinh thần minh mẫn suốt cả ngày”.

Không ngăn nắp, gọn gàng

Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Princeton (Mỹ) cho biết, sự lộn xộn trong cách sắp xếp vật dụng làm việc trong văn phòng và nhà cửa cũng có tác động xấu đến tâm lý của con người, chúng khiến cho tinh thần của bạn trở nên rối trí và kém tập trung hơn. Vì vậy, để khắc phục tình trạng này, bạn nên tập thói quen giữ gìn nơi làm việc thật ngăn nắp và gọn đẹp.

Uống nhiều rượu bia

Các nhà khoa học My cho biết, nồng độ cồn trong bia rượu sẽ loại nước khi chúng hấp thụ vào cơ thể, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và đau đầu. Do đó, để cơ thể không bị mất nước nhanh chóng, bạn cần phải tránh hoặc hạn chế uống bia rượu.

Đây cũng là cách làm hay để giúp cho sự trao đổi chất trong cơ thể diễn ra một cách tốt nhất. Thay vì uống rượu bia, bạn có thể uống nước trái cây hoặc trà xanh để mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Uống nhiều cà phê

Một nghiên cứu mới đây được xuất bản trong tạp chí Journal of Clinical Sleep Medicine cho biết, uống từ 1 – 2 ly cà phê mỗi ngày có thể giúp cho tinh thần của bạn cảm thấy sảng khoái và linh hoạt.

Tuy nhiên, tiêu thụ nhiều chất caffeine mỗi ngày có thể gây stress, làm suy giảm hệ miễn dịch, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tim mạch và ảnh hưởng rất xấu đến chất lượng giấc ngủ của bạn.

Thiếu ngủ

Không ngủ đủ giấc cũng là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều khả năng tăng cân cho cơ thể bạn. Đó là vì, bạn dành thời gian để ăn vặt nhiều hơn khi cảm thấy cơ thể mệt mỏi và đói bụng, nhưng bạn lại di chuyển rất ít.

Điều này sẽ khiến cho sự trao đổi chất trong cơ thể diễn ra chậm và kém hiệu quả hơn. Do đó, hãy cố gắng giữ cho tinh thần luôn thoải mái để “đi vào giấc mộng” dễ dàng, đồng thời cũng phải đảm bảo ngủ đủ 7 – 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày.