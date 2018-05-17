Tia cực tím xuyên qua da làm tổn thương các tế bào sống, làm gãy gen trong tế bào da. Những vùng da dễ tiếp xúc với ánh nắng như đầu, mặt, môi, tai, cổ, cánh tay hay chân là nơi ung thư da dễ phát triển nhất. Tuy nhiên bệnh vẫn có thể xuất hiện ở những vùng da còn lại, như lòng bàn tay, chân...

Vào mùa hè, tia cực tím (UV) trong ánh nắng mặt trời gay gắt không chỉ khiến bạn bị đen sạm mà còn có thể dẫn đến căn bệnh ung thư da.

Chính vì thế, bạn không nên chủ quan với ung thư da. Hãy ghi nhớ những dấu hiệu và cách phòng ngừa căn bệnh này, nhất là trong thời tiết nắng nóng như hiện nay.

Ung thư da là hiện tượng tăng trưởng bất thường của các tế bào da. Khi các tế bào này tăng đột biến và không thể kiểm soát được, chúng sẽ tạo nên những khối u gây ra tình trạng tổn thương ở da. Các chuyên gia cho biết, các khối u này sẽ trở thành ung thư nếu chúng được cấu tạo từ những tế bào ác tính. Nếu người bệnh có các khối u ác tính sẽ rất khó chữa trị và nguy cơ tử vong rất cao.

Dấu hiệu và cách phòng ngừa ung thư da ai cũng phải biết

Dấu hiệu ung thư da

Ung thư da có 3 loại, bao gồm: Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC), ung thư biểu mô tế bào vảy (SCC) và u ác tính. Trong đó ung thư tế bào đáy và biểu mô tế bào vảy có tốc độ phát triển chậm cũng như có khả năng chữa khỏi cao nếu được phát hiện sớm. Còn trường hợp khối u ác tính khá nguy hiểm, có nguy cơ tử vong cao nhưng hiếm gặp hơn.

Dưới đây là những dấu hiệu của ung thư da thường bị mọi người bỏ qua:

Màu sắc, kích cỡ bớt hay nốt ruồi thay đổi

Kích thước nốt ruồi thay đổi và có cảm giác đau rát bất thường là dấu hiệu nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết mọi người đều có bớt và nốt ruồi trên cơ thể. Tuy nhiên, nếu bớt và nốt ruồi của bạn bắt đầu lan rộng trên da và ngày càng lớn hơn, đây có thể là dấu hiệu sớm của ung thư da. Nếu bớt, nốt ruồi có triệu chứng ngứa dữ dội, sưng đỏ hoặc bắt đầu lan khắp cơ thể, bạn nên nhanh chóng đến bệnh viện thăm khám.

Nốt ruồi có cảm giác đau

Các nốt ruồi sẽ xuất hiện từ khi bạn còn rất nhỏ, nguyên nhân là do các tế bào sắc tố da sẫm màu phát triển thành nhóm. Đây là một yếu tố mang tính di truyền và không có gì nguy hiểm.

Ngoài yếu tố di truyền, việc thường xuyên để da tiếp xúc với ánh nắng cũng là nguyên nhân hình thành các nốt ruồi. Tuy nhiên, khi bạn đột nhiên phát hiện nhiều nốt ruồi mới xuất hiện hay khi chạm vào chúng có cảm giác đau hoặc chảy máu, bạn chớ nên coi thường vì đó rất có thể là dấu hiệu của ung thư da.

Vết thương trên da khó lành

Thông thường, những vết thương ngoài da sẽ khép miệng lại sau một thời gian nhưng đối với những ai bị mắc ung thư da thì sẽ khó lành hơn. Do đó, nếu thấy những vết bầm tím hay trầy xước trên da sau một thời gian bôi thuốc mà vẫn không khỏi, bạn nên đến gặp bác sĩ ngay.

Xuất hiện những nốt ruồi khác thường

Những nốt ruồi mới xuất hiện có thể là dấu hiệu của ung thư da - Ảnh minh họa: Internet

Hãy chú ý đến các nốt ruồi trên cơ thể bạn. Nếu thấy có một nốt ruồi khác thường, nham nhở hoặc không đều thì bạn nên đi kiểm tra sức khỏe ngay. Nhiều khả năng nốt ruồi này có thể phát triển thành ung thư da, do đó bạn cần chủ động tìm ra nguyên nhân sớm.

Cách phòng ngừa ung thư da hiệu quả

Hầu hết mọi người muốn tận hưởng những tia nắng mặt trời trong ngày, bởi vì chúng có thể làm chúng ta thư giãn và sảng khoái tinh thần hơn rất nhiều. Tuy nhiên, để tránh những tác hại của ánh nắng mặt trời, bạn cần lưu ý một số điều sau đây.

- Hạn chế tiếp xúc tối đa với ánh nắng mặt trời trong thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ, vì đây là thời điểm tia cực tím mạnh nhất.

- Khi phải hoạt động ngoài trời, bạn cần sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF ít nhất là 15.

Thoa kem chống nắng là cách tốt nhất để bảo vệ làn da khỏi tia cực tím - Ảnh minh họa: Internet

- Nên tăng cường bảo vệ bằng cách mặc quần áo che phủ cả cánh tay và chân, sử dụng mũ rộng vành rộng để che khuôn mặt khỏi ánh nắng mặt trời.

- Cần đeo kính râm khi ra ngoài, nên chọn những loại kính có thể chặn cả hai loại bức xạ là tia UVA và UVB.

- Nếu có những dấu hiệu bất thường trên da nên nhanh chóng đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Với những dấu hiệu và cách phòng ngừa ung thư da được chia sẻ ở trên, hy vọng mọi người sẽ ghi nhớ để đảm bảo sức khỏe luôn tốt trong thời tiết nắng nóng này nhé!