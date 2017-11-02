Mẹo vặt gia đình: Nhà luôn thơm mát với cách khử mùi thuốc lá trong phòng cực hay

Khói thuốc lá là một mùi khó chịu mà lại bám rất lâu trên đồ đạc, quần áo, thậm chí là cả tường và cửa sổ trong phòng. Nó khiến người sống trong phòng cũng không thoải mái mà lại gây ấn tượng không tốt chút nào khi có khách đến thăm, đặc biệt là với những ai không hút thuốc lá. Nếu bạn đang tìm cách khử mùi thuốc lá trong phòng thì hãy tham khảo ngay các mẹo vặt gia đình được giới thiệu trong bài giúp bạn giải quyết vấn đề nhanh, gọn và hết sức tiết kiệm nhé.

Baking Soda, một chất khử mùi mạnh mẽ và khá rẻ tiền, là cách khử mùi thuốc lá trong phòng khá hiệu quả, bay hết mùi bám xung quanh tường, đồ đạc mà các bạn có thể áp dụng để làm sạch không khí trong nhà đấy nhé.

Nếu phòng bạn chỉ bị ám nhẹ mùi thuốc lá thì cách khử mùi thuốc lá trong phòng này khá hữu dụng. Bình xịt khử mùi có bán sẵn tại siêu thị. Một bình xịt khử mùi có thể khử mùi hàng chục lần mà không gây hại hay dị ứng cho người sử dụng. Các bình xịt loại này không chỉ loại bỏ mùi thuốc lá mà còn loại bỏ cả mùi hôi, mốc, ẩm,...trong phòng. Một cách nhẹ nhàng và thân thiện hơn giúp làm hết mùi thuốc lá trong phòng là bằng mùi thơm. Một bình nước hoa xịt phòng là giải pháp tối ưu cho trường hợp này. Mùi thơm của nước hoa sẽ át đi mùi thuốc lá, và phòng của bạn trở nên thơm tho và lãng mạn hơn bao giờ hết. Nếu bạn ngại việc sử dụng nước hoa thì hương trầm, hương tinh dầu là một giải pháp thay thế tuyệt vời và phù hợp với mọi gia đình Việt. Hương trầm, hương tinh dầu còn có thể giúp bạn bình tâm hơn.

Các bạn chỉ cần rắc baking soda lên toàn bộ bề mặt của phòng, đồ đạc, bàn ghế, cạnh cửa sổ,... để nó hấp thụ tối đa mùi khói thuốc xung quanh phòng. Sau 1- 2 ngày, dùng máy hút bụi cầm tay hút sạch chúng kết hợp làm sạch phòng luôn. Căn phòng chắc chắn đỡ mùi, thậm chí là hết sạch mùi thuốc lá hôi rình rồi đấy các bạn ạ. Có thể lặp lại nhiều lần đến khi bạn cảm thấy không khí trong phòng thoáng mát.

Mẹo khử mùi thuốc lá trong phòng với bột cà phê

Cà phê có tính chất khử mùi cũng như làm sạch mùi thuốc lá nhanh chóng. Chỉ cần để bột cà phê ở những góc nhỏ khó làm sạch, nó có thể làm biến mất mùi thuốc lá khu vực đó hiệu quả vô cùng.

Bạn chỉ cần để từ 2-3 thìa bột cà phê vào khăn vài hoặc khăn giấy, bọc kín lại tránh có ai đi lại giẫm phải, đặt ở khu vực bạn đang muốn tìm cách xử lý mùi thuốc lá trong phòng, nửa ngày sau quay lại kiểm tra chắc chắn bạn sẽ hài lòng khi mùi thuốc lá đã bay đi, hay ít nhất là đã dịu nhẹ đi vô cùng. Có thể thay bằng túi mới nếu thấy cần thiết.

Bỏ túi ngay cách khử mùi thuốc lá trong phòng bằng giấm trắng

Giấm có thể có mùi hơi chua, nhưng nó có khả năng hấp thụ mùi tuyệt vời, kể cả mùi khói. Nó giúp làm sạch mùi thuốc lá ám trên tường, đồ đạc xung quanh trong phòng tốt vô cùng. Bạn chỉ cần pha loãng giấm trắng với nước sạch, dùng khăn thấm rồi lau xung quanh phòng có thể làm bay mùi thuốc lá lập tức. Hoặc nếu không có thời gian, bạn cũng có thể áp dụng cách khử mùi thuốc lá trong phòng đơn giản là đặt vài bát giấm trắng quanh phòng vào buổi sáng trước khi đi làm và đổ hết dấm vào buổi tối khi bạn đi làm về. Mùi khói thuốc sẽ bị hút hết vào các bát giấm này. Đặc biệt là mùi giấm không giống như mùi khói, nó sẽ bay mất chỉ trong một vài phút sau khi bát giấm bị đổ đi, không hề lưu lại trong phòng lâu.

Lưu ý: Không sử dụng dung dịch giấm trên bề mặt gỗ, đá tự nhiên, hoặc đá cẩm thạch.

Cách khử mùi thuốc lá trong phòng kín hiệu quả bất ngờ

Với các phòng kín tình trạng ám mùi thuốc lá thường sẽ nặng hơn vì không khí trong phòng chính là môi trường chứa các mùi đó nhưng nó lại ít được lưu thông. Đẩy không khí có chứa mùi thuốc lá ra ngoài và nạp thêm không khí trong lành là cách đơn giản nhất để khử mùi thuốc lá trong phòng. Cách khử mùi thuốc lá trong phòng kín này có thể đơn giản chỉ là mở cửa sổ để không khí lưu thông. Hoặc bạn có thể đặt một chiếc quạt để thổi không khí bay ra khỏi phòng. Một cách khử mùi thuốc lá trong phòng kín cực kì hữu hiệu nữa là sử dụng điều hòa không khí hoặc máy lọc không khí. Bộ lọc trong điều hòa hay máy lọc sẽ loại bỏ hữu hiệu các vi khuẩn gây mùi, bụi bẩn và các hạt tàn thuốc li ti trong không khí. Loại bỏ được các nguyên nhân chính gây mùi trong phòng, phòng của bạn sẽ sạch sẽ mùi thuốc lá.

Đừng quên vệ sinh máy lọc khí, máy điều hòa thường xuyên để giúp không khí trong phòng được làm sạch với chất lượng tốt nhất nhé.

Những lưu ý với các mẹo vặt gia đình giúp khử mùi thuốc lá nhanh nhất