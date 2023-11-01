Mật ong pha chanh mang đến nhiều công, nhưng thứ này pha với mật ong còn tốt gấp chục lần được ưu ái gọi là 'thuốc bổ thượng phẩm'

Sống khỏe 01/11/2023 06:00

Chung ta hay có thói quen pha mật ong với chanh để uống vào mỗi buổi sáng vì những công dụng tuyệt vời mà nó mang lại. Thế nhưng, khi kết hợp mật ong với thứ này còn nâng cao tác dụng của mật ong lên gấp nhiều lần.

Mật ong là một chất lỏng ngọt ngào được tạo ra bởi những con ong sử dụng mật hoa từ hoa, có khoảng 320 loại mật ong khác nhau về màu sắc, mùi và hương vị.

Mật ong chứa thành phần chủ yếu là đường, cũng như hỗn hợp các axit amin, vitamin, khoáng chất, sắt, kẽm và chất chống oxy hóa. Nó thường được sử dụng như một chất làm ngọt trong thực phẩm cũng như sử dụng như một loại thuốc.

Mật ong pha chanh mang đến nhiều công, nhưng thứ này pha với mật ong còn tốt gấp chục lần được ưu ái gọi là 'thuốc bổ thượng phẩm' - Ảnh 1
Mật ong kết hợp với giấm táo cho hiệu quả tăng tăng thêm gấp bội tạo thành thứ "thuốc bổ thượng phẩm". Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người thường pha mật ong với chanh vào buổi sáng. Tuy nhiên, ít ai biết kết hợp mật ong cùng giấm táo. Bởi khi đó nước mật ong sẽ được gia tăng gấp nhiều lần về hương vị cũng như công dụng.

Giấm táo là sản phẩm chứa nhiều dưỡng chất có lợi, sử dụng một cách hợp lý sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch và phòng tránh nhiều bệnh nguy hiểm. Người Nhật thường sử dụng giấm táo pha với mật ong để làm giảm độ chua của giấm. Hơn nữa với sự kết hợp này, hiệu quả của giấm táo sẽ được tăng thêm gấp bội tạo thành thứ "thuốc bổ thượng phẩm" có tác dụng điều trị không ít căn bệnh thường gặp.

Công dụng của mật ong và giấm táo đối với sức khỏe

Hỗ trợ tiêu hóa

Tuy giấm táo có tính axit nhưng khi đi vào cơ thể sẽ được kiềm hóa. Uống giấm táo cùng mật ong vào buổi sáng giúp cân bằng độ pH trong dạ dày. Giấm táo chứa nhiều enzyme và amino axit cũng như các vi khuẩn có lợi loại bỏ vi khuẩn có hại, làm giảm tình trạng đầy hơi và ngăn ngừa trào ngược axit dạ dày.

Mật ong pha chanh mang đến nhiều công, nhưng thứ này pha với mật ong còn tốt gấp chục lần được ưu ái gọi là 'thuốc bổ thượng phẩm' - Ảnh 2
Uống giấm táo cùng mật ong vào buổi sáng giúp cân bằng độ pH trong dạ dày. Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ miễn dịch

Hàm lượng axit malic trong giấm táo có tính kháng virus mạnh nên có thể tiêu diệt lượng lớn vi khuẩn có nguy cơ xâm nhập vào cơ thể gây ra cảm cúm. Ngoài ra giấm táo nguyên chất còn có thể làm sạch hạch bạch huyết và phá vỡ chất nhầy trong cơ thể làm giảm bệnh nghẹt mũi.

Hạn chế nguy cơ bệnh tim

Các thành phần có trong mật ong cũng có khả năng ngăn ngừa, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Một nghiên cứu còn chỉ ra mật ong làm chậm quá trình oxy hóa của cholesterol có hại, một tác nhân dẫn đến đau tim và đột quỵ. Axit chlorogenic trong

giấm được cho là có thể giảm mức cholesterol “xấu” LDL và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Tác dụng hạ đường huyết

Một nghiên cứu của trường Đại học bang Arizona chỉ ra dùng 2 thìa giấm trước khi ăn giúp giảm lượng đường hấp thu sau khi ăn nên giấm táo cũng có công dụng giảm lượng đường trong máu.

Giấm táo mang đặc tính kháng glycemic mạnh nên giúp ổn định đường huyết ở mức cân đối tự nhiên. Dùng 2 thìa giấm táo vào buổi sáng trước khi ăn sẽ hỗ trợ giảm lượng đường trong máu.

Mật ong pha chanh mang đến nhiều công, nhưng thứ này pha với mật ong còn tốt gấp chục lần được ưu ái gọi là 'thuốc bổ thượng phẩm' - Ảnh 3
Dùng 2 thìa giấm táo vào buổi sáng trước khi ăn sẽ hỗ trợ giảm lượng đường trong máu. Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý

Giấm táo có đặc tính rất chua nên trong một số trường hợp cần được pha loãng để tránh gây tổn thương cho bao tử và thực quản. Do tính axit mạnh nên giấm táo làm hao mòn men răng nhanh chóng vì thế nên dùng giấm táo pha loãng và súc miệng với nước sạch ngay sau đó.

Trong trường hợp người bị viêm loét dạ dày thì không nên dùng giấm táo vì dạ dày sẽ bị tổn thương nặng hơn.

Giấm táo và mật ong mang đến nhiều lợi ích cho cơ thể nhưng bạn vẫn nên cân nhắc, hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Giấm táo có lợi cho sức khỏe như thế nào?

Giấm táo có lợi cho sức khỏe như thế nào?

Giấm táo được làm bằng cách lên men đường từ táo. Điều này biến chúng thành axit axetic, một thành phần hoạt chất chính trong giấm và có thể chịu trách nhiệm cho lợi ích sức khỏe của nó.

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