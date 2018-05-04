Mách bạn cách chữa sỏi thận bằng thơm tại nhà: Hiệu quả, đơn giản và an toàn

Theo Đông y, thơm là loại quả có tính mát, vị ngọt, tính bình, giúp giải độc, lợi tiểu... rất tốt cho sức khỏe . Y học hiện đại cũng đã chứng minh, trong trái thơm có chứa một chất gọi là bromelain.

Trái thơm (hay còn gọi là dứa) là một trong những loại quả nhiệt đới rất quen thuộc ở nước ta. Chúng không chỉ được mọi người yêu thích vì mùi hương dễ chịu, vị chua ngọt ngon miệng mà còn có rất nhiều công dụng trong việc chữa bệnh.

Để điều trị sỏi thận bằng thơm, người bệnh có thể thực hiện một trong những phương pháp đơn giản sau đây ngay tại nhà.

Bromelain có khả năng cải thiện tiêu hóa, phá vỡ protein và quan trọng nhất là bào mòn sỏi, giảm cơn đau thận hiệu quả. Bên cạnh đó, thơm còn có khả năng làm giãn cơ, tạo điều kiện đưa sỏi ra ngoài cơ thể dễ dàng.

Chữa sỏi thận tại nhà bằng thơm đơn giản, hiệu quả bất ngờ

Thơm nướng

Với cách chữa sỏi thận này, bạn chọn mua một trái thơm hơi chín, để nguyên vỏ và rửa sạch với nước. Sau đó, bạn nướng trên bếp cho đến khi hơi cháy thì lấy xuống, gọt sạch vỏ, ép lấy nước rồi cho một quả trứng vào trộn đều. Lưu ý: Cho trứng gà vào nước thơm khi còn nóng để tránh bị tanh, khó uống.

Thơm nướng là một trong những cách chữa sỏi thận hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Dùng thức uống này 2 lần/ngày đều đặn trong một tuần, người bị sỏi thận sẽ thấy các triệu chứng thuyên giảm đáng kể.

Thơm nướng với phèn chua

Bạn chuẩn bị một trái thơm vừa chín tới, gọt sạch vỏ, khoét một lỗ có đường kính khoảng 2cm rồi cho 1 muỗng cà phê bột phèn chua vào. Tiếp theo cho trái thơm vào lò nướng ở nhiệt độ 250 độ C khoảng 30 - 45 phút.

Thơm và phèn chua có thể giúp bạn thoát khỏi sỏi thận nhanh và an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, bạn lấy thơm ra và ép được khoảng 2 ly nước. Người bệnh dùng thức uống này 2 lần/ngày, tốt nhất là uống trước khi ngủ và sáng hôm sau để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Thơm nấu với phèn chua

Dùng 1 quả thơm đã gọt sạch, khoét một lỗ và cho vào một muỗng cà phê phèn chua. Nấu nhừ thơm trong vòng 2 giờ, để nguội và cho người bệnh dùng cả cái lẫn nước.

Mỗi ngày bạn ăn 1 quả thơm như vậy, liên tục trong vòng 7 ngày để đạt được kết quả như mong muốn.

Những lưu ý khi chữa sỏi thận bằng thơm:

- Thơm tươi trước khi dùng nên ngâm và rửa bằng nước muối.

- Nếu sau khi dùng, xuất hiện những triệu chứng như bụng đau, tiêu chảy hoặc có cảm giác ngứa lưỡi, tê miệng bạn phải ngưng sử dụng ngay.

- Đối với những bệnh nhân bị sỏi thận lâu năm, cần hỏi ý kiến của bác sĩ điều trị trước khi áp dụng phương pháp này.

Chúc bạn nhanh lành bệnh với cách chữa sỏi thận đơn giản tại nhà bằng thơm.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.