Không phải Viagra, đây mới là cách chữa xuất tinh sớm và rối loạn cương dương hiệu quả nhất

Sống khỏe 18/01/2017 11:59

Các chuyên gia cho hay đây là cách hay nhất để chữa rối loạn cương dương và xuất tinh sớm của nam giới mà không cần Viagra, theo dailystar.

Không phải Viagra, đây mới là cách chữa xuất tinh sớm và rối loạn cương dương hiệu quả nhất - Ảnh 1
Cách chữa rối loạn cương dươngxuất tinh sớm hiệu quả nhất - Ảnh minh họa: Internet

Rối loạn cương dương và xuất tinh sớm là những vấn đề phổ biến nhất mà nam giới phải đối mặt. Không còn giới hạn ở những người lớn tuổi, ngày càng có nhiều đàn ông trẻ tuổi mắc phải căn bệnh khó nói này. Nguyên nhân có thể là do thể chất, bệnh tật, stress hay chế độ ăn uống thiếu lành mạnh. 

Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng tới lòng tự trọng của phái mạnh mà còn tác động xấu tới cuộc sống hôn nhân. Bởi vì sex là một phần rất quan trọng để có 1 cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Tuy nhiên, nhiều nam giới ngại ngần, không dám đi khám khiến cho bệnh tình ngày càng nặng hơn. Để giải quyết vấn đề, bạn cần biết nguyên nhân gây bệnh để có cách điều trị thích hợp.

Có nhiều phương pháp khác nhau để nam giới lấy lại bản lĩnh đàn ông. Tuy nhiên, cách an toàn và hiệu quả nhất được các bác sĩ xác nhận là tập thể dục cho ‘cậu nhỏ’. Đàn ông nên tập những bài tập kegel hay bài tập vùng chậu để cương cứng mạnh hơn và tăng cường ham muốn trên giường.

Khi cương cứng, các cơ vùng chậu sẽ giữ máu ở dương vật. Việc tăng cường sức mạnh cơ mu cụt bằng cách tập các bài tập vùng chậu có thể giúp bạn cải thiện sự kiểm soát đối với việc xuất tinh, đồng thời giúp bạn cương cứng mạnh hơn. Đó là do cơ mu cụt chính là bộ phận kiểm soát sự xuất tinh. Những bài tập kegel hàng ngày có thể tăng lưu lượng máu tốt hơn tới dương vật.

Bác sĩ nổi tiếng Pixie McKenna (Anh) cho biết bài tập này không chỉ dành cho phụ nữ mà còn có thể giúp nam giới kéo dài lâu hơn trên giường. Đây là tin mừng cho các quý ông đang bị rối loạn cương dương và xuất tinh sớm.

Trong 1 nghiên cứu đăng trên  Tạp chí General Practice (Anh), các nhà khoa học phát hiện kegel là cách hiệu quả để trị rối loạn cương dương và xuất tinh sớm, giúp 75% nam giới lành bệnh.

Không phải Viagra, đây mới là cách chữa xuất tinh sớm và rối loạn cương dương hiệu quả nhất - Ảnh 2
Bài tập vùng chậu là cách an toàn và hiệu quả nhất cho nam giới - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện bài tập vùng chậu:

Bài tập này rất đơn giản, dễ thực hiện và bạn có thể tập ở mọi lúc mọi nơi. Hãy bắt đầu bằng cách co cơ mu cụt lại, kiểu như bạn đang đi tiểu mà đột nhiên ngừng lại vậy. Hãy nín thở và giữ nguyên động tác này trong 3-5 giây rồi thả lỏng. Làm 10 lần liên tục cho 1 đợt và thực hiện 3 lần/ngày. 

Chúc bạn sống khỏe.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   rối loạn cương dương xuất tinh sớm rối loạn cương dương và cách điều trị cách chữa rối loạn cương dương và xuất tinh sớm cách chữa xuất tinh sớm cách chữa rối loạn cương dương bài tập kegel

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Video 14 phút trước
Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Video 1 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 2 giờ 14 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 2 giờ 14 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?