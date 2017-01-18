Rối loạn cương dương và xuất tinh sớm là những vấn đề phổ biến nhất mà nam giới phải đối mặt. Không còn giới hạn ở những người lớn tuổi, ngày càng có nhiều đàn ông trẻ tuổi mắc phải căn bệnh khó nói này. Nguyên nhân có thể là do thể chất, bệnh tật, stress hay chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

Có nhiều phương pháp khác nhau để nam giới lấy lại bản lĩnh đàn ông. Tuy nhiên, cách an toàn và hiệu quả nhất được các bác sĩ xác nhận là tập thể dục cho ‘cậu nhỏ’. Đàn ông nên tập những bài tập kegel hay bài tập vùng chậu để cương cứng mạnh hơn và tăng cường ham muốn trên giường.

Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng tới lòng tự trọng của phái mạnh mà còn tác động xấu tới cuộc sống hôn nhân. Bởi vì sex là một phần rất quan trọng để có 1 cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Tuy nhiên, nhiều nam giới ngại ngần, không dám đi khám khiến cho bệnh tình ngày càng nặng hơn. Để giải quyết vấn đề, bạn cần biết nguyên nhân gây bệnh để có cách điều trị thích hợp.

Khi cương cứng, các cơ vùng chậu sẽ giữ máu ở dương vật. Việc tăng cường sức mạnh cơ mu cụt bằng cách tập các bài tập vùng chậu có thể giúp bạn cải thiện sự kiểm soát đối với việc xuất tinh, đồng thời giúp bạn cương cứng mạnh hơn. Đó là do cơ mu cụt chính là bộ phận kiểm soát sự xuất tinh. Những bài tập kegel hàng ngày có thể tăng lưu lượng máu tốt hơn tới dương vật.

Bác sĩ nổi tiếng Pixie McKenna (Anh) cho biết bài tập này không chỉ dành cho phụ nữ mà còn có thể giúp nam giới kéo dài lâu hơn trên giường. Đây là tin mừng cho các quý ông đang bị rối loạn cương dương và xuất tinh sớm.

Trong 1 nghiên cứu đăng trên Tạp chí General Practice (Anh), các nhà khoa học phát hiện kegel là cách hiệu quả để trị rối loạn cương dương và xuất tinh sớm, giúp 75% nam giới lành bệnh.

Cách thực hiện bài tập vùng chậu:

Bài tập này rất đơn giản, dễ thực hiện và bạn có thể tập ở mọi lúc mọi nơi. Hãy bắt đầu bằng cách co cơ mu cụt lại, kiểu như bạn đang đi tiểu mà đột nhiên ngừng lại vậy. Hãy nín thở và giữ nguyên động tác này trong 3-5 giây rồi thả lỏng. Làm 10 lần liên tục cho 1 đợt và thực hiện 3 lần/ngày.

Chúc bạn sống khỏe.