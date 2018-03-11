Không phải thuốc, đây mới là cách giảm khó chịu khi bị viêm xoang nhanh nhất

Sống khỏe 11/03/2018 13:57

Nghẹt mũi, nhức đầu, sổ mũi... là những triệu chứng của viêm xoang khiến người bệnh cảm thấy vô cùng phiền toái, mệt mỏi. Để giải quyết vấn đề này, bạn nên áp dụng ngay những cách làm giảm khó chịu khi bị viêm xoang dưới đây.

Viêm xoang là một căn bệnh khá phổ biến ở nước ta. Ai cũng có thể mắc phải không phân biệt giới tính hay độ tuổi. Mặc dù viêm xoang không đe dọa đến tính mạng nhưng cần nhiều thời gian điều trị và thường xuyên tái phát nếu thời tiết thay đổi thất thường hay môi trường sống bị ô nhiễm.

Không phải thuốc, đây mới là cách giảm khó chịu khi bị viêm xoang nhanh nhất - Ảnh 1
Những triệu chứng của viêm xoang khiến người bệnh vô cùng khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Những triệu chứng của viêm xoang như nghẹt mũi, sốt, nhức đầu... làm người bệnh vô cùng mệt mỏi và ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống hàng ngày. Chính vì vậy, để giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn, chúng tôi xin chia sẻ một số cách làm giảm khó chịu khi bị viêm xoang hiệu quả dưới đây.

Cách làm giảm khó chịu khi bị viêm xoang đơn giản

Dùng gừng

Theo các nhà nghiên cứu, gừng chứa nhiều chất có tác dụng tuyệt vời trong việc giảm chứng nghẹt mũi do viêm xoang gây ra vừa hiệu quả lại không có tác dụng phụ.

Bạn chuẩn bị 50ml sữa tươi không đường và 50g gừng tươi. Rửa sạch gừng, cạo vỏ rồi cắt thành lát nhỏ cho vào máy xay nhuyễn sau đó trộn với sữa tươi thành một hỗn hợp sền sệt.

Không phải thuốc, đây mới là cách giảm khó chịu khi bị viêm xoang nhanh nhất - Ảnh 2
Gừng có tác dụng làm giảm các triệu chứng của viêm xoang rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cho hỗn hợp này vào một chiếc khăn dày, đắp lên trán hoặc có thể thoa trực tiếp rồi massage trong vòng 5 - 10 phút, rửa lại bằng nước ấm.

Lưu ý: Bạn nên thử đắp một ít hỗn hợp gừng, sữa tươi lên bàn tay trước khi thoa trực tiếp lên trán để chắc chắn không bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào trong công thức này.

Chườm nóng

Khi bị nghẹt mũi, cách hiệu quả và đơn giản nhất để giúp người bệnh dễ thở hơn là chườm nóng.

Dùng một chiếc khăn hay vài miếng bông tẩy trang nhúng vào nước ấm, vắt ráo rồi đắp lên mũi. Đồng thời kết hợp với massage nhẹ nhàng dọc theo 2 bên sống mũi khoảng 20 - 30 giây cho đến khi hết nóng thì tiếp tục nhúng khăn vào nước ấm.

Mỗi khi bị hành hạ bởi cơn đau đầu hay nghẹt mũi do viêm xoang, bạn hãy áp dụng ngay phương pháp này để cảm thấy thoải mái hơn.

Rửa mũi bằng nước muối

Bạn hãy nhỏ hoặc dùng dạng nước muối phun sương mua ở ngoài tiệm thuốc để rửa sạch, loại bỏ chất nhầy, làm thông các đường dẫn khí trong mũi và các xoang.

Tắm nước nóng

Tắm nước nóng không chỉ giúp giảm cảm giác khó chịu do viêm xoang mà còn làm cho tinh thần người bệnh sảng khoái hơn rất nhiều. Việc hít hơi nóng trong phòng kín cũng là một cách giúp đường thở thông thoáng, hạn chế tiết dịch đờm như khi bạn xông mũi.

Không phải thuốc, đây mới là cách giảm khó chịu khi bị viêm xoang nhanh nhất - Ảnh 3
Tắm nước nóng là một trong những cách vô cùng đơn giản để làm giảm nghẹt mũi - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn mau khỏe với những cách làm giảm khó chịu khi viêm xoang đơn giản này!

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Vào mùa đông, thay vì dùng thuốc kháng sinh nhiều lợi bất cập hại, bạn có thể sử dụng bạc hà để chữa một số triệu chứng bệnh thường gặp ở mũi.

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