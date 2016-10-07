Khẩn cấp cho phụ nữ: Có các dấu hiệu này, cơ thể bạn đang thừa estrogen

Sống khỏe 07/10/2016 13:19

Rụng tóc, rối loạn chức năng tuyến giáp, khó ngủ…là các dấu hiệu cảnh báo thừa estrogen – một trong những hormone gây ung thư vú, theo foodsandhealthylife.

Như các bạn đã biết, estrogen là một trong các hormone tình dục nữ. Nó kiểm soát chu kỳ kinh nguyệt, sự phát triển của lông mu, lông nách và phát triển của mô vú. Estrogen cũng là nhóm hormone giúp cơ thể phụ nữ chuẩn bị cho quá trình rụng trứng. Tuy nhiên, estrogen cũng có thể gây vô sinh, sảy thai, ung thư vú hoặc u xơ tử cung.

thừa estrogen, nhất là estrogen không tốt chính là tín hiệu xấu đối với cơ thể. Có khá nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng thừa estrogen như: dùng thuốc tránh thai, uống nhiều caffeine hoặc hấp thụ estrogen từ một số loại thực phẩm và mỹ phẩm.

Tuy là hormone quan trọng đối với sự phát triển tính nữ nhưng dư thừa estrogen lại dẫn đến nguy cơ suy giảm khả năng sinh sản, sảy thai nhiều lần hoặc có thể vô sinh. Ngoài ra, hiện tượng cơ thể có quá thể gây ra nhiều bệnh phụ khoa như lạc nội mạc tử cung, u xơ tử cung… 

Dưới đây là một số dấu hiệu cảnh báo cơ thể bạn đang thừa estrogen:

Khẩn cấp cho phụ nữ: Có các dấu hiệu này, cơ thể bạn đang thừa estrogen - Ảnh 1

Rụng tóc

Các rối loạn chức năng của tuyến giáp

Trao đổi chất chậm

Khó ngủ

Mệt mỏi

Nhức đầu

Khẩn cấp cho phụ nữ: Có các dấu hiệu này, cơ thể bạn đang thừa estrogen - Ảnh 2
Ảnh minh họa.

Giảm ham muốn tình dục

Lạnh bàn tay, chân

Tâm trạng lâng lâng

Đầy hơi

Kinh nguyệt không đều

Nếu bạn đang có một trong các triệu chứng trên, hãy nghĩ ngay đến tình trạng thừa estrogen. Hãy đến bệnh viện để được kiểm tra và thực hiện các xét nghiệm để có kết quả chính xác nhất.

Ngoài can thiệp của bác sĩ để điều tiết lượng estrogen, bạn cần thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh, tránh tình trạng estrogen tích tụ nhiều trong gan. 

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Từ khóa:   vô sinh lạc nội mạc tử cung estrogen thừa estrogen

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