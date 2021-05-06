Khám sức khỏe sinh sản ở đâu tốt?

Sống khỏe 06/05/2021 10:00

Khám sức khỏe sinh sản cần thiết với mọi cặp đôi, trước khi kết hôn và có ý định sinh con. Nó giúp kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề gặp phải. Vậy, khám sức khỏe ở đâu tốt? Nên khám sức khỏe tại cơ sở nào để thỏa mãn yêu cầu về thời gian, chi phí, chất lượng dịch vụ…

Khám sức khỏe sinh sản – lợi “đủ đường”

Khám sức khỏe sinh sản là việc là thể hiện trách nhiệm với bản thân và xã hội. Nó mang lại lợi ích tuyệt đối cho nhiều người như:

-Tư vấn quan hệ tình dục an toàn, phòng ngừa bệnh xã hội;

-Sinh sản theo kế hoạch;

-Tầm soát các bệnh về sức khỏe sinh sản;

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Khám sức khỏe sinh sản – việc làm cần thiết cho cả nam và nữ

Các bác sĩ chuyên khoa khuyên rằng, khám sức khỏe sinh sản 1 năm/ lần với những người trong độ tuổi sinh sản, 6 tháng/ lần với người trên 40 tuổi. Khám sức khỏe sinh sản gồm việc thăm khám, kiểm tra lâm sàng, cận lâm sàng, làm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, …

Để đảm bảo hiệu quả và nhanh chóng chúng ta nên chủ động, thẳng thắn chia sẻ thông tin bệnh lý, tiền sử gia đình, vấn đề gặp phải.

Khám sức khỏe sinh sản ở đâu tốt?

Phòng khám Đa khoa quốc tế Hà Nội là một trong những địa chỉ khám sức khỏe sinh sản tốt ở Hà Nội. Thương hiệu đã được khẳng định trong suốt 10 năm qua. Không chỉ nhận được sự tín nhiệm của người dân trên địa bàn thành phố mà còn cả các tỉnh lân cận.

Tính pháp lý rõ ràng

Phòng khám được Sở Y tế Hà Nội cấp giấy phép hoạt động. Mọi danh mục khám chữa bệnh đều được phê duyệt. Các thiết bị y tế được thẩm định, cấp giấy phép trước khi đưa vào sử dụng. Đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế đều được đào tạo bài bản, có giấy phép, chứng chỉ hành nghề. 

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Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hà Nội –địa chỉ khám sức khỏe sinh sản cho mọi nhà

Bác sĩ chuyên khoa giỏi

Phòng khám có hơn 100 đội ngũ nhân viên, cán bộ, cụ thể với 4 bác sĩ phụ khoa, 5 bác sĩ nam khoa, 2 bác sĩ nội khoa, 2 bác sĩ y học cổ truyền, 2 dược sĩ,…cùng rất nhiều các điều dưỡng, kỹ thuật viên, nhân viên tiếp đón, bảo vệ,…

Các bác sĩ trước khi về công tác tại phòng khám đều đã có thời gian dài công tác tại các bệnh viện lớn. Thậm chí có 1 số bác sĩ còn giữ chức Trường khoa, phó khoa như Bác sĩ CKI Trần Văn Vỵ -Nguyên Trưởng khoa thận tiết niệu Bệnh viện Thanh Nhàn, bác sĩ CKI Trần Thúy Vân –Nguyên Phó khoa tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 2, bác sĩ CKII Lê Đỗ Nguyên –từng là chuyên gia y tế tai Angola,…

Cơ sở vật chất khang trang, thiết bị y tế hiện đại

Phòng khám tọa lạc tại số 152 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội là tòa nhà 5 tầng khán trang, sạch sẽ. Với hệ thống phòng thủ thuật, phòng xét nghiệm, phòng thuốc, phòng khám,…đảm bảo sự riêng tư, thuận tiện cho bệnh nhân. Các phòng, khoa được trang bị hệ thống máy móc chuyên biệt gồm 8 máy phục vụ chẩn đoán, 7 máy phục vụ điều trị, giúp cho quá trình khám, chẩn đoán và điều trị hiệu quả.

Hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại tại phòng khám

Trong đó điển hình phải kể đến các thiết bị như máy xung kích, máy hồng ngoại, máy điều trị viêm tuyến tiền liệt, máy phục hồi chức năng phụ khoa, máy đo chức năng sinh lý nam giới. Đây đều là các thiết bị được nhập khẩu và kiểm định nghiêm ngặt trước khi đưa vào sử dụng. Do đó, đạt được hiệu quả cao, nhanh chóng, rút ngắn thời gian chờ đợi, hiệu quả khi điều trị.

Dịch vụ y tế chất lượng cao

Phòng khám được xây dựng với mô hình chuẩn quốc tế, do đó các dịch vụ y tế luôn đạt chất lượng cao, mang đến sự tiện nghi thoải mái cho mọi người bệnh và người nhà đi cùng.

Dịch vụ tư vấn và đặt lịch hẹn khám trực tuyến 24/24 hoàn toàn miễn phi giúp bạn tiết kiệm và làm chủ thời gian. Hơn nữa khi đặt hẹn online khách hàng còn được hưởng nhiều ưu đãi như lấy mã số khám, chọn bác sĩ, chọn thời gian,…

Các tiện ích tại phòng khám bao gồm: wifi, hệ thống nước sạch, tivi, bánh kẹo tại bàn tiếp đón, bữa ăn dinh dưỡng sau khi làm thủ thuật,…

Với tất cả sự nỗ lực cố gắng của toàn bộ cán bộ nhân viên nhằm mang lại dịch vụ khám sức khỏe sinh sản tốt nhất cho người bệnh. Cho đến nay, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hà Nội trở thành địa chỉ tin cậy cho mọi nhà.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hà Nội

Website: http://dakhoaxadan.com/ 

ĐT: 02437.152.152 - 0969.668.152

Địa chỉ: Số 152 Xã Đàn, Quận Đống Đa, Hà Nội

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