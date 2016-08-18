Dùng thức uống này trước khi ngủ, mỡ bụng giảm hẳn chỉ trong 7 ngày

Sống khỏe 18/08/2016 22:21

Có thức uống này, từ nay không còn phải phụ thuộc vào chế độ ăn kiêng khắc nghiệt và những bài tập thể dục nặng nề để giảm béo nữa.

Dùng thức uống này trước khi ngủ, mỡ bụng giảm hẳn chỉ trong 7 ngày - Ảnh 1

Sự tích tụ mỡ bụng (béo bụng) thường xảy ra do thói quen ăn đồ ăn vặt quá mức và lối sống ít vận động của chúng ta. Thực tế đã chứng minh, tăng cân thì dễ nhưng giảm cân thì rất khó, nhiều người đã thất bại trong việc ăn kiêng, tập luyện để giảm mỡ bụng. Tuy nhiên, giờ đây chúng ta đã có một công thức tạo nên thức uống đốt cháy chất béo tuyệt vời, giảm mỡ bụng hiệu quả, theo Healthy food team.

Thành phần chính của loại thức uống này là rau mùi (rau ngò) và dưa chuột. Chúng có đặc tính lợi tiểu, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và tốc độ trao đổi chất.Từ đó giúp bạn đốt cháy mỡ thừa và giải độc toàn thân.

Nguyên liệu:

Dùng thức uống này trước khi ngủ, mỡ bụng giảm hẳn chỉ trong 7 ngày - Ảnh 2
  • Một bó rau mùi (rau ngò)
  • 1 quả dưa chuột
  • 1 miếng gừng
  • ½ chén nước
  • ½ trái chanh

Thực hiện:

Đầu tiên băm nhỏ mùi tây và cắt dưa chuột thành lát. Sau đó bỏ tất cả các nguyên liệu vào máy xay sinh tố, xay cho đến khi ra được một loại nước sánh mịn. Bạn có thể thêm một chút mật ong nếu bạn thích vị ngọt.

Cách sử dụng:

Sử dụng thức uống này trước khi bạn đi ngủ. Sau một tuần, bạn sẽ nhận thấy mỡ bụng dần biến mất và cơ thể tràn trề năng lượng. Để có kết quả tốt hơn nữa, bạn có thể kết hợp với một số bài tập thể dục nhẹ nhàng và một kế hoạch chế độ ăn uống lành mạnh.

Chúc các bạn sớm có được vòng 2 lý tưởng!

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