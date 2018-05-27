Để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, chị em không nên rửa những thực phẩm này trước khi chế biến

Những loại thịt đỏ tươi như bò, heo, dê... bạn không nên rửa trước khi chế biến bởi vì dòng nước có thể làm vi khuẩn gây bệnh trong thực phẩm lây lan đến các vật dụng trong bếp.

Từ trước đến nay, để làm sạch bụi bẩn và hóa chất trên rau, thịt, cá... các chị em nội trợ thường rửa chúng vài lần trước khi chế biến. Cứ tưởng thói quen này là tốt nhưng theo các chuyên gia, có một số loại thực phẩm nếu rửa trước khi chế biến có thể sẽ khiến cả nhà bị ngộ độc.

Ngoài ra, để đảm bảo sức khỏe , chị em nội trợ cũng cần rửa sạch tay với xà phòng và nước ấm sau khi sơ chế các loại thịt đỏ này.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , cách tốt nhất để sơ chế thịt là ngâm chúng vào một tô nước muối loãng, đặt vào trong tủ lạnh khoảng 10 - 15 phút. Sau đó, bạn lấy ra và dùng khăn hoặc giấy thấm sạch nước trên bề mặt thịt.

Trứng

Nhiều chị em có thói quen rửa trứng trước khi chế biến hay bảo quản trong tủ lạnh mà không hề biết đây là một hành động sai lầm. Đó là vì trên bề mặt trứng có phủ một lớp màng tự nhiên giúp ngăn ngừa các vi khuẩn có hại xâm nhập vào bên trong.

Trứng có lớp bảo vệ tự nhiên nên bạn không cần rửa chúng - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế, việc rửa trứng bằng nước đã vô tình phá hủy lớp bảo vệ này và tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn gây bệnh xâm nhập vào.

Thịt gà

Vi khuẩn trên thịt gà tươi rất nguy hiểm cho sức khỏe, đặc biệt là salmonella. Đa số chị em cho rằng việc rửa gà trước khi nấu ăn giúp giải quyết vấn đề này nhưng điều này hoàn toàn vô ích.

Việc rửa thịt gà có thể khiến vi khuẩn trong chúng phát tán ra xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Jennifer Quinlan Đại học Rutgers (Mỹ) cho biết, nếu rửa thịt gà tươi rất dễ làm lây lan vi khuẩn salmonella hoặc các loại mầm bệnh khác khắp nhà bếp, ảnh hưởng đến sức khỏe của cả nhà. Ngoài ra, có một số vi khuẩn bám chặt đến nỗi chúng ta không thể loại bỏ dù rửa nhiều lần.

Để món gà vừa an toàn lại vừa ngon miệng, trước khi chế biến, hãy cho thịt gà vào nồi nước và đun đến khi sôi thì vớt ra, chế biến như bình thường.

Nấm

Nấm sinh trưởng ở những nơi ẩm ướt và mọc khá sát với mặt đất nên thường rất bẩn. Chính vì thế, nhiều người có thói quen rửa nấm rất lâu thậm chí ngâm chúng trong nước trước khi chế biến để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, nấm có khả năng hút nước rất mạnh, vì thế cách rửa trên sẽ khiến chúng bị trương và mất đi độ mềm vốn có, ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng món ăn.

Các chị em nội trợ chỉ nên rửa sơ nấm thật nhanh rồi dùng khăn giấy thấm khô. Ngoài ra, bạn cũng chỉ nên rửa nấm ngay trước khi nấu nếu không chúng sẽ rất nhanh hỏng.

Rửa nấm thật nhanh và dùng khăn giấy thấm sạch lại là bạn có thể an tâm chế biến - Ảnh minh họa: Internet

Biết được những thực phẩm không nên rửa trước khi chế biến nói trên, hy vọng các chị em nội trợ sẽ tìm được cách sơ chế đúng nhất để tránh làm hại đến sức khỏe.