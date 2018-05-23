Thế nhưng, theo các chuyên gia dinh dưỡng, có một số loại thực phẩm được nhiều người ưa chuộng trong những ngày hè tưởng chừng tốt cho cơ thể nhưng hóa ra lại gây hại cho sức khỏe nếu lạm dụng.

Vào mùa hè, thời tiết oi bức khiến cơ thể dễ bị mất nước, thân nhiệt tăng cao và tiêu hao nhiều năng lượng hơn bình thường. Chính vì thế, chế độ ăn uống hợp lý, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng sẽ là điều vô cùng cần thiết để giúp cơ thể phục hồi năng lượng.

Thế nhưng, theo các chuyên gia dinh dưỡng Anh, việc tiêu thụ xoài quá nhiều vào những ngày nắng sẽ khiến cơ thể nóng hơn và dễ sinh ra mụn.

Xoài là một loại trái cây được nhiều người yêu thích không chỉ vì hương vị thơm ngon mà còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe và làm đẹp .

Thịt bò

Thịt bò là loại thực phẩm bổ dưỡng, thơm ngon. Thế nhưng loại thịt này chứa nhiều protein và chất béo, khiến hệ tiêu hóa hoạt động vất vả nên dễ làm cơ thể nóng hơn.

Do đó, mùa hè bạn không nên ăn quá nhiều thịt bò. Nếu muốn ăn tốt nhất nên cách 2 - 3 ngày dùng một lần để đảm bảo sức khỏe.

Các món có gia vị cay

Những món ăn cay sẽ kích thích vị giác giúp bạn ngon miệng ngon hơn. Tuy nhiên trong mùa hè, việc dùng quá nhiều có thể khiến cơ thể gặp một vài rắc rối.

Các loại gia vị cay làm cơ thể sinh nhiệt ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Các loại gia vị cay như ớt, gừng, hạt tiêu, quế... có thể sinh ra nhiệt làm tăng tốc độ quá trình trao đổi chất, gây đầy bụng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa.

Rượu, bia

Nhiều người có thói quen uống vài chai rượu hay bia ướp lạnh để giải khát vào những ngày nắng nóng. Thế nhưng, thay vì giúp cơ thể mát hơn những loại thức uống có cồn này lại làm tăng nhiệt độ nhanh chóng.

Ngoài ra, chất cồn còn gây ra tình trạng mất nước và làm suy yếu hệ thống miễn dịch của cơ thể, khiến bạn dễ bị các loại vi khuẩn, virus gây hại tấn công.

Kem

Những cây kem mát lạnh là món ăn vặt ngon lành không chỉ trẻ nhỏ mà ngay cả người lớn cũng vô cùng yêu thích, đặc biệt vào những ngày nắng nóng.

Thế nhưng, kem có hàm lượng chất béo và đường cao, làm tăng nguy cơ bị béo phì cũng như tiểu đường. Ngoài ra, việc tiêu thụ quá nhiều kem có thể làm mạch máu ở cổ họng co lại, gây ra các vấn đề hô hấp nghiêm trọng.

Ăn nhiều kem vào ngày hè dễ khiến cơ thể mắc bệnh viêm họng - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, để bảo vệ sức khỏe, bạn nên hạn chế dùng những thực phẩm kể trên và cố gắng ăn thêm nhiều loại rau xanh trong những ngày hè. Chúc các bạn luôn vui, khỏe nhé!