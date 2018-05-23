Không muốn đổ bệnh, bạn cần hạn chế dùng những thực phẩm này vào ngày hè

Sống khỏe 23/05/2018 16:21

Bên cạnh việc vệ sinh thân thể sạch sẽ vào những ngày hè oi bức, bạn cũng nên hạn chế một số thực phẩm quen thuộc sau đây để bảo vệ sức khỏe.

Vào mùa hè, thời tiết oi bức khiến cơ thể dễ bị mất nước, thân nhiệt tăng cao và tiêu hao nhiều năng lượng hơn bình thường. Chính vì thế, chế độ ăn uống hợp lý, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng sẽ là điều vô cùng cần thiết để giúp cơ thể phục hồi năng lượng.

Không muốn đổ bệnh, bạn cần hạn chế dùng những thực phẩm này vào ngày hè - Ảnh 1
Một số loại thực phẩm quen thuộc có thể khiến cơ thể gặp rắc rối trong những ngày hè oi bức - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, theo các chuyên gia dinh dưỡng, có một số loại thực phẩm được nhiều người ưa chuộng trong những ngày hè tưởng chừng tốt cho cơ thể nhưng hóa ra lại gây hại cho sức khỏe nếu lạm dụng.

Những thực phẩm nên hạn chế dùng vào ngày hè

Xoài

Xoài là một loại trái cây được nhiều người yêu thích không chỉ vì hương vị thơm ngon mà còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe và làm đẹp.

Không muốn đổ bệnh, bạn cần hạn chế dùng những thực phẩm này vào ngày hè - Ảnh 2
Nếu dùng nhiều xoài có thể khiến cơ thể trở nên nóng hơn và dễ sinh ra mụn - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, theo các chuyên gia dinh dưỡng Anh, việc tiêu thụ xoài quá nhiều vào những ngày nắng sẽ khiến cơ thể nóng hơn và dễ sinh ra mụn.

Thịt bò

Thịt bò là loại thực phẩm bổ dưỡng, thơm ngon. Thế nhưng loại thịt này chứa nhiều protein và chất béo, khiến hệ tiêu hóa hoạt động vất vả nên dễ làm cơ thể nóng hơn.

Do đó, mùa hè bạn không nên ăn quá nhiều thịt bò. Nếu muốn ăn tốt nhất nên cách 2 - 3 ngày dùng một lần để đảm bảo sức khỏe.

Các món có gia vị cay

Những món ăn cay sẽ kích thích vị giác giúp bạn ngon miệng ngon hơn. Tuy nhiên trong mùa hè, việc dùng quá nhiều có thể khiến cơ thể gặp một vài rắc rối.

Không muốn đổ bệnh, bạn cần hạn chế dùng những thực phẩm này vào ngày hè - Ảnh 3
Các loại gia vị cay làm cơ thể sinh nhiệt ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Các loại gia vị cay như ớt, gừng, hạt tiêu, quế... có thể sinh ra nhiệt làm tăng tốc độ quá trình trao đổi chất, gây đầy bụng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa.

Rượu, bia

Nhiều người có thói quen uống vài chai rượu hay bia ướp lạnh để giải khát vào những ngày nắng nóng. Thế nhưng, thay vì giúp cơ thể mát hơn những loại thức uống có cồn này lại làm tăng nhiệt độ nhanh chóng.

Ngoài ra, chất cồn còn gây ra tình trạng mất nước và làm  suy yếu hệ thống miễn dịch của cơ thể, khiến bạn dễ bị các loại vi khuẩn, virus gây hại tấn công.

Kem

Những cây kem mát lạnh là món ăn vặt ngon lành không chỉ trẻ nhỏ mà ngay cả người lớn cũng vô cùng yêu thích, đặc biệt vào những ngày nắng nóng.

Thế nhưng, kem có hàm lượng chất béo và đường cao, làm tăng nguy cơ bị béo phì cũng như tiểu đường. Ngoài ra, việc tiêu thụ quá nhiều kem có thể làm mạch máu ở cổ họng co lại, gây ra các vấn đề hô hấp nghiêm trọng.

Không muốn đổ bệnh, bạn cần hạn chế dùng những thực phẩm này vào ngày hè - Ảnh 4
Ăn nhiều kem vào ngày hè dễ khiến cơ thể mắc bệnh viêm họng - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, để bảo vệ sức khỏe, bạn nên hạn chế dùng những thực phẩm kể trên và cố gắng ăn thêm nhiều loại rau xanh trong những ngày hè. Chúc các bạn luôn vui, khỏe nhé!

6 loại thực phẩm nếu ăn uống càng nhiều càng tích tụ chất độc trong da khiến da trở nên xấu xí

6 loại thực phẩm nếu ăn uống càng nhiều càng tích tụ chất độc trong da khiến da trở nên xấu xí

Đôi khi những điều chúng ta yêu thương thực sự có thể có hại, tương tự như vậy, những gì chúng ta thích ăn lại có thể có hại cho làn da.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm nên hạn chế dùng ngày hè những thực phẩm không tốt cho sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 2 giờ 14 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?