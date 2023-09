Đây là cách chữa đau ngực hiệu quả nhất chị em nên lưu lại ngay

Vào một thời điểm nào đó trong đời, tất cả phụ nữ đều bị đau đau ngực (đau vú). Bầu vú và núm vú bị căng lên, chỉ cần chạm nhẹ cũng gây đau đớn khôn tả. Thông thường, ngực bị đau ngay trước ngày đèn đỏ và tiếp tục khó chịu cho đến khi hết chu kỳ. Dạng đau này được gọi là đau theo chu kỳ, xảy ra do sự thay đổi hormone vào kỳ kinh nguyệt hoặc khi bạn đang uống thuốc hormone.

Tuyến sữa và các mô vú thường sưng lên, giữ nước khiến vú nhạy cảm, nặng nề và đau đớn. Những nguyên nhân khác có thể là do tăng cân bất thường, mặc sai áo ngực khiến ngực không được nâng đỡ hoặc do một chấn thương nào đó. Đau vú không theo chu kỳ có thể là do sự tạo thành các u nang khiến bạn cảm thấy đau rát bên trong vú. Với kiểu đau này, bạn cần đi khám ngay vì có thể đó là dấu hiệu ung thư vú.

Sau đây là một số bài thuốc dân gian giúp bạn giảm đau ngực ngay lập tức: