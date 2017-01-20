Đây là cách chữa đau ngực hiệu quả nhất chị em nên lưu lại ngay

Vào một thời điểm nào đó trong đời, tất cả phụ nữ đều bị đau đau ngực ( đau vú ). Bầu vú và núm vú bị căng lên, chỉ cần chạm nhẹ cũng gây đau đớn khôn tả. Thông thường, ngực bị đau ngay trước ngày đèn đỏ và tiếp tục khó chịu cho đến khi hết chu kỳ. Dạng đau này được gọi là đau theo chu kỳ, xảy ra do sự thay đổi hormone vào kỳ kinh nguyệt hoặc khi bạn đang uống thuốc hormone.

Sau đây là một số bài thuốc dân gian giúp bạn giảm đau ngực ngay lập tức:

Tuyến sữa và các mô vú thường sưng lên, giữ nước khiến vú nhạy cảm, nặng nề và đau đớn. Những nguyên nhân khác có thể là do tăng cân bất thường, mặc sai áo ngực khiến ngực không được nâng đỡ hoặc do một chấn thương nào đó. Đau vú không theo chu kỳ có thể là do sự tạo thành các u nang khiến bạn cảm thấy đau rát bên trong vú. Với kiểu đau này, bạn cần đi khám ngay vì có thể đó là dấu hiệu ung thư vú.

Dầu mù tạt

Hâm nóng một ít dầu mù tạt rồi dùng nó để mát xa ngực trong khoảng 15 phút. Loại dầu này giàu magie và các dưỡng chất thiết yếu khác giúp xoa dịu mô vú và giảm viêm.

Việc mát xa cũng kích thích tuần hoàn máu, giảm tích tụ chất lỏng trong vú và giảm đau đáng kể. Hãy áp dụng cách này 2 lần/ngày.

Sữa nóng

Đau vú cũng có thể là do thiếu canxi. Sữa chứa nhiều dưỡng chất quý giúp cơ thể khỏe mạnh. Nó cũng giàu canxi, vốn là khoáng chất thiết yếu giúp loại bỏ tình trạng nhạy cảm và đau ở ngực. Thay vì uống canxi, bạn nên uống 1 ly sữa nóng 2 lần/ngày.

Hạt lanh

Hạt lanh chứa một khối lượng lớn axit béo omega 3 và phytoestrogen giúp duy trì sự cân bằng hormone trong cơ thể và ngăn ngừa đau ở ngực. Axit béo omega 3 cũng giúp giảm sưng đau đồng thời ngừa chất dịch tích tụ ở tuyến sữa. Nghiền một ít hạt lanh và trộn 2 thìa với ngũ cốc rồi ăn mỗi sáng.

Cải bó xôi

Loại rau cải này không chỉ giàu khoáng chất và vitamin giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa và dưỡng chất thực vật giúp phục hồi sự cân bằng hormone và ngăn đau vú. Hãy ăn 2 phần cải bó xôi hấp hơi mỗi ngày. Bạn cũng nên ăn thêm cà chua và bơ hàng ngày.

Gừng

Loại gia vị này cực kỳ hữu ích trong việc giảm đau bằng cách giảm viêm và sự tích tụ chất dịch trong tuyến sữa. Hãy đun sôi 1 ly nước rồi cho thêm 1 thìa gừng nghiền nhuyễn vào đó. Tiếp tục đun liu riu thêm vài giây sau đó tắt lửa. Lọc lấy nước sau 10 phút, cho thêm 1 thìa mật ong vào khuấy đều rồi uống ly trà này 3 lần/ngày.

Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo).