Cực chuẩn: Nhìn tháng sinh biết ngay khả năng tình dục của bạn

Sống khỏe 03/02/2017 08:35

Có thể bạn không tin nhưng ngày tháng năm sinh nói lên rất nhiều điều về khả năng tình dục của bạn đấy, theo Cosmopolitan.

Tình dục là câu chuyện muôn thuở của con người. Mặc dù là đề tài hot song người ta vẫn rất ngại thảo luận công khai. Tuy nhiên, ai cũng muốn biết khả năng tình dục của mình so với những người khác là như thế nào. Nếu bạn luôn thắc mắc không biết những người sinh mùa đông có mạnh về chuyện ấy hơn người sinh tháng hè hay ngược lại hay không, thế thì hãy đọc tiếp. 

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Tháng sinh ảnh hưởng gì tới khả năng tình dục của bạn? Ảnh minh họa: Internet

Trang cosmopolitan.com đã nói chuyện với nhà chiêm tinh học Suzie Kerr Wright để tìm hiểu xem tháng sinh của bạn có ảnh hưởng gì tới khả năng tình dục hay không. Theo bà Suzie, 'chuyện ấy' của bạn có liên quan rất nhiều tới tháng sinh. 

Tháng 1

Những người sinh tháng 1 hơi bảo thủ về chuyện quan hệ tình dục trước khi yêu ai đó. Tuy nhiên, một khi đã thích ai đó, họ sẽ không ngại chuyện lên giường với người đó. Những người sinh tháng này rất hoang dại, mãnh liệt trên giường, giống như những người sinh tháng 11.

Tháng 2

Những người sinh tháng 2 là những người thích phiêu lưu. Họ có nhiều đam mê tình dục, nhưng bạn cần phải cố gắng khơi dậy nó. Đầu óc họ tập trung vào những thứ lớn lao hơn, vì thế bạn cần làm cho họ kết nối về mặt cảm xúc.

Tháng 3

Những người sinh tháng 3 thích dành nhiều thời gian trên giường. Với họ, sex rất mãnh liệt và mang tính gắn kết vì họ sẽ cho đối tác mọi thứ mình có. Họ cũng thường coi sex là điều gì đó rất thiêng liêng.

Tháng 4

Những người sinh tháng 4 rất độc lập, vì thế khi họ yêu ai, họ sẽ dâng hiến tất cả. Với họ, sex rất mãnh liệt, đầy đam mê nhưng một khi sex kết thúc thì mọi thứ cũng chấm dứt. Niềm đam mê của họ rất lớn nhưng họ thường 'cả thèm chóng chán'.

Tháng 5

Người sinh tháng 5 thích quan hệ tình dục một cách nồng ấm, thoải mái và giàu cảm xúc. Họ thích bản thân hành động sex chứ không phải chỉ vì cực khoái. Họ muốn ân ái trên chiếc giường trải satin trong 1 căn phòng lộng lẫy hoặc không gì cả.

Tháng 6

Người sinh tháng 6 muốn thử mọi tư thế vì họ muốn biết mọi thứ. Họ không nồng nhiệt như người sinh tháng 2, nhưng vẫn mãnh liệt. Nếu bạn muốn ai đó nói chuyện tình dục với bạn thế thì những người sinh tháng này sẽ làm bạn thỏa mãn. Nếu bạn nói chuyện sex qua điện thoại với họ, họ sẽ yêu bạn mãi mãi.

Tháng 7

Quan hệ tình dục với người sinh tháng 7 cần phải có yếu tố cảm xúc sâu đậm. Họ cần cảm thấy an toàn với ai đó, và một khi cảm nhận được điều này, họ sẽ làm mọi thứ để thỏa mãn đối tác. Họ thích nuông chiều và đáp ứng mọi nhu cầu của đối tác.

Tháng 8

Những người sinh tháng 8 có thể cực kỳ ích kỷ hoặc vô cùng hào phóng. Họ muốn đảm bảo đối tác có mọi thứ hoặc họ sẽ ngủ với ai đó và rời đi ngay lập tức. Họ ghét bị yêu cầu làm gì đó trên giường và lòng tự trọng của họ rất dễ bị tổn thương.

Tháng 9

Họ giàu đam mê nhưng luôn kiểm soát cảm xúc, vì thế khi sex, họ cần nhiều thời gian để ham muốn và 'lên đỉnh'. Họ sẽ không lập tức lao vào sex, nhưng nếu như đã có cảm xúc, họ sẵn sàng làm mọi thứ trên giường.

Tháng 10

Những người sinh tháng này thích sự đam mê và lãng mạn. Họ thích sex chậm rãi và kéo dài. Họ thực sự thích thời gian ân ái với đối tác. Những người sinh tháng 10 có thể thiếu sự đam mê, nhưng họ bù lại cho điều này bằng sự lãng mạn.

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Ảnh minh họa: Internet

Tháng 11

Những người sinh tháng 11 là hiện thân của sự mãnh liệt khi sex. Họ cần chiếm hữu đối tác và muốn đối tác chiếm hữu họ. Họ sẽ thử mọi tư thế sex có thể nghĩ ra được chỉ để chứng minh họ có thể làm được.

Tháng 12

Những người sinh tháng 12 rất sáng tạo trên giường. Họ thích tạo ra các câu chuyện và chơi trò đóng vai với đối tác. Thường đối tác khó kết nối với họ một cách sâu sắc nhưng sex với họ thì luôn vui vẻ.

Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo).

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