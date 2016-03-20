Công thức trà giúp người bị cảm cúm khỏi cực nhanh không cần 1 viên kháng sinh nào

Gừng là một loại dược liệu và gia vị quý, nó có mùi hương rất dễ chịu, nhẹ nhàng, kèm theo nhiều công dụng giúp cho tinh thần bạn trở nên thoải mái và bình tĩnh. Gừng cũng thường được sử dụng trong các trường hợp đau bụng, nhức đầu, say xe hay sốt nhẹ. Bên cạnh đó, nếu bạn hay buồn nôn, lạnh toàn thân, hãy nghĩ ngay đến gừng.

- Tăng cường lưu thông máu

- Trị đầy hơi, đau bụng hoặc khó tiêu

- Giảm lượng đường trong máu

- Đổ mồ hôi

- Làm dịu cơn đau bụng kinh nguyệt

- Đánh tan chất béo

- Giúp giảm viêm xoang và đau họng

Tuy nhiên việc ăn trực tiếp gừng thường rất khó với nhiều người vì nó cay và đắng. Thay vào đó, hãy làm trà gừng để tận dụng hết lợi ích của gừng.

Thành phần:

- Củ gừng

- Nước sôi

- Mật ong

Cách làm:

Gừng mua về rửa và cạo sạch vỏ, bằm gừng ra thành những vụn nhỏ cho vào 1 cái ly hoặc chén. Đun sôi nước, khi nước sôi, bạn đổ vào ly gừng vừa chuẩn bị, ngâm trong khoảng 10 phút. Sau 10 phút, lọc bỏ bã gừng, thêm 1 muỗng cafe mật ong để ly nước gừng có vị hơi ngọt. Uống ngay khi nước gừng còn nóng.

Với người bị cảm cúm, bạn băm sẵn gừng, đậy kín để tủ lạnh, mỗi ngày 3 lần sáng, trưa, tối, lấy gừng băm nhuyễn đổ nước sôi vào ngâm 10 phút và thêm mật ong như trên, uống hết 1 ly khoảng 250ml. Uống liên tục cho đến khi thấy bệnh thuyên giảm thì giảm dần. Chú ý giữ ấm cơ thể, không nằm điều hòa, không uống nước đá, không ra ngoài trời nếu có gió lạnh.

Công thức có thể áp dụng cho người lớn và trẻ em 2 tuổi trở lên. Với trẻ dưới 2 tuổi, nên hỏi ý kiến bác sỹ trước khi dùng.