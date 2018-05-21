Có xấu xí đến mấy, chị em cũng tuyệt đối không được nặn những loại mụn nguy hiểm này

Sống khỏe 21/05/2018 16:16

Những nốt mụn xuất hiện trên mặt khiến chị em vô cùng khó chịu, do đó nhiều người có thói quen nặn chúng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia da liễu, một số loại mụn tuyệt đối không được nặn vì có thể gây nguy hiểm.

Nhiều người có sở thích nặn mụn ngay khi chúng vừa xuất hiện trên da mặt, nhất là các chị em phụ nữ. Thế nhưng theo các chuyên gia, thói quen tưởng vô hại này hóa ra lại ẩn chứa nhiều nguy hiểm vì có thể gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương dẫn đến tình trạng sốc, nhiễm trùng...

Có xấu xí đến mấy, chị em cũng tuyệt đối không được nặn những loại mụn nguy hiểm này - Ảnh 1
Một số loại mụn tuyệt đối không được nặn vì có thể gây hại cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt bạn có nguy cơ tử vong nếu không biết cách nặn hay vô tình "đụng" vào những loại mụn "độc" sau đây.

Những loại mụn tuyệt đối không được nặn

Mụn thịt

Mụn thịt là một loại mụn nhỏ, đường kính từ 1 – 2mm, thường mọc thành đám ở quanh mắt. Khi mới xuất hiện, chúng có kích thước khá nhỏ, thường có màu trắng hoặc vàng, nếu bị kích thích sẽ có màu đỏ.

Có xấu xí đến mấy, chị em cũng tuyệt đối không được nặn những loại mụn nguy hiểm này - Ảnh 2
Mụn thịt là một trong những loại mụn không được nặn - Ảnh minh họa: Internet

Vì khá giống mụn trứng cá nên nhiều người vẫn dùng tay nặn chúng. Điều này có thể khiến vùng da tại đây bị tổn thương, dễ viêm nhiễm và lây sang các vùng xung quanh.

Chính vì thế, khi thấy mụn thịt xuất hiện, tốt nhất bạn nên đến gặp bác sĩ da liễu để tìm nguyên nhân và được điều trị đúng cách.

Mụn đầu đen

Hầu hết mọi người đều có mụn đầu đen và chúng thường tập trung ở vùng mũi. Tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng những chấm đen li ti này lại làm gương mặt trông xấu xí, khiến không ít người cảm thấy tự ti.

Vì thế, nhiều người thường có thói quen dùng tay nặn, vô tình gây tổn thương cấu trúc da cũng như tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập gây viêm nhiễm.

Có xấu xí đến mấy, chị em cũng tuyệt đối không được nặn những loại mụn nguy hiểm này - Ảnh 3
Dùng tay nặn mụn đầu đen có thể sẽ gây nhiễm trùng - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nặn mụn "chưa chín" sẽ để sót lại một phần nhân mụn trong nang lông, dễ gây ra nhiễm trùng và việc điều trị trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Do đó, với mụn đầu đen, bạn nên đợi đến khi "chín" và sử dụng những cách tự nhiên để loại bỏ như mặt nạ lòng trắng trứng gà, nước chanh...

Mụn đinh râu

Mụn đinh râu là một loại mụn (dạng nhọt) rất độc, thường xuất hiện ở vùng miệng (môi, mép, cằm), xung quanh mũi (nhiều trường hợp trong lỗ mũi)... Loại mụn này thường xuất hiện là do việc nặn mụn trứng cá không đúng cách, nhổ lông nách, cạo râu bị chảy máu... dẫn đến nhiễm trùng.

Có xấu xí đến mấy, chị em cũng tuyệt đối không được nặn những loại mụn nguy hiểm này - Ảnh 4
Nếu nặn mụn đầu đinh không đúng cách có thể gây nhiễm trùng máu, nguy hiểm đến tính mạng - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, một nguyên nhân khác cũng có thể gây ra mụn đinh râu là bệnh tiểu đường. Đối với loại mụn này, bạn tuyệt đối không được dùng tay, nhất là tay bẩn để nặn. Bởi điều này sẽ tạo điều kiện cho các vi khuẩn xâm nhập vào hệ thống tĩnh mạch, dẫn đến nhiễm trùng máu.

Đây là một dạng nhiễm trùng vô cùng nguy hiểm, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có nguy cơ tử vong rất cao. Chính vì thế, để đảm bảo an toàn, bạn nên đến gặp bác sĩ để được xử lý đúng cách.

Cách phòng ngừa những loại mụn nguy hiểm

- Vệ sinh da mặt bằng các sản phẩm sữa rửa mặt phù hợp để làn da luôn sạch sẽ, thông thoáng.

- Sát trùng các dụng cụ trang điểm, dao cạo, nhíp... để tránh bị nhiễm trùng.

- Bổ sung vào chế độ ăn nhiều rau xanh, trái cây để hạn chế mụn xuất hiện.

Có xấu xí đến mấy, chị em cũng tuyệt đối không được nặn những loại mụn nguy hiểm này - Ảnh 5
Bổ sung các loại rau và hoa quả vào chế độ ăn để ngăn ngừa mụn - Ảnh minh họa: Internet

- Tránh dùng những thức uống có chứa chất kích thích như rượu, bia, cà phê...

Biết được những loại mụn nguy hiểm không được nặn ở trên, hy vọng các bạn sẽ cẩn thận hơn và không tự ý xử lý chúng để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe nhé!

Lưu ý ngay những điều sau để việc nặn mụn không gây ra những hậu quả nghiêm trọng

Lưu ý ngay những điều sau để việc nặn mụn không gây ra những hậu quả nghiêm trọng

Với một số loại mụn, nếu biết nặn đúng cách và đúng thời điểm sẽ giúp quá trình trị mụn hiệu quả nhanh hơn đó!

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