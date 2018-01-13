Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia trên thế giới, có một số dấu hiệu nhận biết sớm gan đang gặp vấn đề mà chúng ta nên lưu ý.

Hầu hết các bệnh liên quan đến gan như: xơ gan, gan nhiễm mỡ... đều không có dấu hiệu cụ thể. Chính vì thế, khi người bệnh đến gặp bác sĩ thì gan đã bị tổn thương nghiêm trọng không thể cứu chữa.

Màu da dưới mắt có thể phản ánh tình trạng sức khỏe của mỗi người. Vì thế, nếu bạn ngủ đủ giấc nhưng hiện tượng quầng thâm và mỏi mắt vẫn xảy ra, hãy nhanh chóng đi khám bác sĩ ngay. Đó có thể là một dấu hiệu cho thấy gan của bạn đang gặp nguy hiểm.

Thường xuyên mệt mỏi

Cơ thể thường xuyên mệt mỏi, yếu ớt cũng là một trong những dấu hiệu cảnh báo gan đang không khỏe. Tình trạng mệt mỏi ngày càng nghiêm trọng là do lượng chất độc trong cơ thể và máu tăng lên.

Tình trạng này là do gan không thải được độc tố ra ngoài đúng cách, vì thế bạn nên sớm đến bệnh viện để được điều trị.

Ăn không ngon

Mất cảm giác ngon miệng là một trong những dấu hiệu đầu tiên của các bệnh liên quan đến gan. Những người có gan bị tổn thương thường không muốn ăn do gan có vấn đề trong việc sản xuất mật.

Mật giúp phá vỡ các chất béo trong thực phẩm để cơ thể tiêu hóa thức ăn. Chính vì thế, khi thức ăn không được tiêu hóa đúng cách, người bệnh có cảm giác không ngon miệng, dẫn đến tình trạng sụt cân nhanh chóng.

Vàng mắt và da

Khi thấy mắt và da có màu vàng bạn nên nhanh chóng đến bệnh viện để kiểm tra - Ảnh minh họa: Internet

Khi cơ thể phân hủy các tế bào máu cũ, một hợp chất màu vàng tên bilirubin sẽ được tạo ra. Một lá gan khỏe mạnh có thể xử lý chất này dễ dàng. Tuy nhiên nếu gan đang gặp vấn đề thì việc này sẽ rất khó khăn, dẫn đến sự tích tụ bilirubin trong máu, khiến da và mắt của người bệnh có màu vàng.

Da trở nên nhạy cảm

Cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm tím và da thường xuyên ngứa ngáy là một trong những dấu hiệu cho thấy gan của bạn đang bị hư tổn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu da trở nên nhạy cảm hơn, thường ngứa ngáy hay dễ bị bầm thâm tím, điều này chứng tỏ gan của bạn đang không được khỏe. Bạn nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám và điều trị tốt nhất.

Màu phân thay đổi

Những thay đổi trong màu phân cũng có thể là dấu hiệu của bệnh gan. Viêm hoặc sẹo ở gan sẽ ảnh hưởng đến khả năng sản xuất dịch mật, khiến phân có màu xám hoặc màu đất sét.

Màu sắc nước tiểu thay đổi

Màu sắc nước tiểu cũng có thể cho bạn biết tình trạng sức khỏe của gan - Ảnh minh họa: Internet

Nước tiểu có màu đen, nâu đục là một trong những dấu hiệu cảnh báo gan đang bị tổn thương. Tình trạng đổi màu nước tiểu xảy ra là do bilirubin được sản xuất quá nhiều nhưng gan không lọc được. Vì thế cơ thể buộc phải thải ra ngoài qua thận.

Đừng bỏ qua những dấu hiệu nhận biết gan có vấn đề này để bảo vệ sức khỏe của mình và những người thân yêu nhé.