Đây là công thức cực hay giúp bạn thải độc và đánh bay căn bệnh gan nhiễm mỡ trong thời gian ngắn, heo naturehealthandbeauty.

Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể. ‘Nhà máy’ mini này chịu trách nhiệm cho nhiều hoạt động cũng như thải độc khỏi máu. Tuy nhiên, việc cơ thể thường xuyên phơi bày trước chất độc và môi trường ô nhiễm khiến cho nhiệm vụ này không dễ dàng.

Khi gan bị quá tải chất độc, nó có thể gây sưng ở các mô cũng như mệt mỏi. Bộ phận này thường bị ảnh hưởng bởi chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, lối sống thiếu vận động, viêm nhiễm vi khuẩn và virus, thuốc lá và lạm dụng bia rượu. Nếu không chăm sóc, gan có thể bị tổn hại kinh khủng, dẫn tới nhiều bệnh tật đe dọa tính mạng. Bạn có thể bị gan nhiễm mỡ, xơ gan hay ung thư gan. Gan nhiễm mỡ là căn bệnh cực kỳ phổ biến hiện nay. Nó có thể khiến hoạt động của gan bị suy giảm nghiêm trọng, làm bạn dễ mắc thêm nhiều bệnh tật khác. Đó là lí do tại sao bạn cần thanh lọc gan ít nhất 2 lần/năm. Phục hồi hoạt động của gan sẽ khôi phục sự cân bằng của các hóa chất trong cơ thể và ngừa nhiều bệnh. Việc thanh lọc gan dễ hơn bạn nghĩ và có thể được thực hiện chỉ bằng cách uống nước nho khô. Công thức đáng kinh ngạc này đã được dùng bởi người dân Nga hàng thế kỷ qua, đặc biệt là để thanh lọc và trị gan nhiễm mỡ.

Đây là cách chuẩn bị nước nho khô: Đổ nước sôi lên nửa chén nho khô, sau đó ngâm khoảng 15 phút trước khi rửa lại bằng nước lạnh. Tiếp theo, đun sôi thêm ít nước rồi để nguội, sau đó bỏ nho khô vào chén rồi rót nước ấm lên. Ngâm trong vòng 24 giờ, sau đó ăn nho rồi uống nước này vào buổi sáng lúc bụng đói. Cuối cùng, hãy nằm yên trong khoảng 1 tiếng, đặt 1 chai nước nóng lên phía bụng phải. Phương pháp này nên được thực hiện 1 lần/tuần trong vòng 1 tháng. Bạn nên thực hiện cách này 2 lần/năm. Bạn cũng có thể uống nước nho khô trong vài ngày nếu không có thời gian, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên theo liệu trình 1 tuần. Bên cạnh đó, bạn cần tránh ăn thực phẩm nhiều dầu mỡ và uống nhiều rượu. Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo, bạn có thể hỏi ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thai-doc-va-danh-bay-gan-nhiem-mo-bang-cach-uong-nuoc-nay-1-lan-tuan-179159.html