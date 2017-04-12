Tôi năm nay 25 tuổi. Tôi đã nghe nói nhiều về thủ dâm nữ nhưng chưa bao giờ thử. Tôi nghĩ nó sai về mặt đạo đức và không an toàn về mặt sức khỏe , tuy nhiên tôi rất muốn thử. Tôi phải làm như thế nào?

Thủ dâm có thể là cách tuyệt vời để giải phóng năng lượng tình dục tích tụ, đồng thời giúp giảm stress. Điều này chẳng có gì sai trái và nó hoàn toàn lành mạnh cho phụ nữ lẫn đàn ông. Thói quen này cũng không có tác dụng phụ về mặt sức khỏe. 'Tự sướng' giúp chị em khám phá cơ thể và có thể là liều thuốc giảm stress tự nhiên tuyệt vời.

Tiến sĩ Margaret Redelman, chuyên gia trị liệu tình dục cho biết thủ dâm là hoạt động rất phổ biến ở con người cũng như động vật. Đáng tiếc, nhiều người cảm thấy tội lỗi hoặc xấu hổ khi thực hiện điều này. Nhiều người còn cho rằng tự sướng là nguy hiểm, sai trái hoặc xấu xa. Đây là những quan niệm cực kỳ sai lầm.

Theo bà Redelman, thủ dâm bao gồm việc kích thích bộ phận sinh dục cho tới lúc đạt cực khoái. Bạn có thể thực hiện 1 mình hoặc với 1 đối tác. Trong khi phần lớn 'tự sướng' bằng tay, bạn có thể làm điều này bằng nhiều cách. Ví dụ, bạn có thể dùng khăn, chà sát vùng kín vào các bề mặt khác hoặc dùng đồ chơi tình dục.

Tương tự thủ dâm nam, có rất nhiều quan niệm sai lầm về thủ dâm nữ. Chẳng hạn, nhiều người tin rằng nó có thể gây mù hoặc mù màu, khiến lông mọc ở lòng bàn tay, bị lãnh cảm, gây điên loạn hoặc có vấn đề về sức khỏe tâm thần, giảm ham muốn tình dục, vv.

Trên thực tế, các chuyên gia cho biết chỉ cần bạn không bị ám ảnh quá mức và thực hiện quá thường xuyên, thủ dâm nữ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe và đời sống tình dục.

Sau đây là một số lời khuyên về thủ dâm mà chị em nên nhớ trong đầu, theo thehealthsite:

Tạo tâm trạng

Khác đàn ông, phụ nữ cần có tâm trạng tốt trước khi 'tự sướng'. Hãy tắm rửa sạch sẽ, dùng nến thơm và mở một số bài nhạc êm dịu trước khi bắt đầu. Bạn có thể muốn tắt điện thoại để tránh bị sao lãng.

Nghĩ về những thứ hấp dẫn

Một khi đã có tâm trạng tốt, hãy nghĩ về những thứ hấp dẫn với bạn.

Kích thích vùng nhạy cảm

Mỗi phụ nữ sẽ có phản ứng khác nhau trước các vùng nhạy cảm trên cơ thể. Do đó, bạn hãy thử chạm vào những khu vực khác nhau để tìm hiểu xem vị trí nào khiến mình hưng phấn nhất. Dĩ nhiên, bạn có thể ‘ồn ào’ (tùy thuộc vào sự riêng tư mà bạn có).

Đừng bắt chước phim ảnh

Nếu từng xem phim nóng, bạn sẽ thấy các diễn viên thủ dâm với những nguyên liệu như rau củ, chuối, nến và các vật dụng khác có hình dáng tương tự ‘cậu bé’. Tuy nhiên điều này cực kỳ nguy hiểm và không an toàn. Chúng có thể chứa vi khuẩn gây viêm nhiễm.

Vì thế, hãy giữ vệ sinh sạch sẽ khi ‘tự sướng’. Đồng thời, cần nhớ rằng thủ dâm chẳng có hại gì nếu bạn thực hiện 1 cách điều độ và nó chẳng có gì sai trái về mặt đạo đức cả.