Chuyên gia tình dục cảnh báo: Đây là điều nam giới tuyệt đối không nên làm khi sex

Sống khỏe 18/04/2017 06:27

Bạn có thực sự giỏi ‘chuyện ấy’ không? Nếu bạn thường xuyên làm 3 điều này, câu trả lời là không, theo các chuyên gia tình dục.

Theo Dailystar, bất kể bạn đã có bao nhiêu kinh nghiệm giường chiếu, hẳn lúc nào trong tâm trí bạn cũng tồn tại 1 câu hỏi: Mình có thực sự giỏi ‘chuyện ấy’ không?

Dù rất muốn biết, song nhiều nam giới chẳng dám hỏi câu này với đối tác vì lo câu trả lời khiến họ mất tự tin. Tuy nhiên bạn nên hỏi phụ nữ điều họ muốn trên giường. Theo chuyên gia tình dục Linda Banner, tác giả cuốn Advanced Sexual Techniques, phái mạnh thường bị ám ảnh bởi hiệu suất. Họ đo 'bản lĩnh đàn ông' bằng việc có thể giúp phụ nữ ‘lên đỉnh’ bao nhiêu lần. Họ cho rằng đó là biểu hiện của 1 người tình tuyệt vời.

Đây là những điều nam giới tuyệt đối không nên làm khi sex
Chuyên gia tình dục cảnh báo 3 điều nam giới không nên làm khi sex - Ảnh: Wikihow

Tuy nhiên, 1 nghiên cứu mới đây tiết lộ 68% phụ nữ giả vờ cực khoái. Điều này khiến nam giới khó biết họ có đang làm đúng hay không. Theo các chuyên gia tình dục, đàn ông nên tránh 3 điều sau nếu muốn trở thành 1 người giỏi ‘chuyện ấy’:

Đừng thay đổi tư thế khi nàng đang thích

Phụ nữ thích thời gian lâu hơn đàn ông để thăng hoa, vì thế đừng vội vàng. Nếu nàng đang thích tư thế nào đó, đừng gấp gáp chuyển sang tư thế khác.

Theo quan điểm của phụ nữ, 1 cuộc ‘yêu’ lí tưởng bao gồm 25 phút dạo đầu. Nếu nàng bảo rằng nàng đang thích điều gì đó, hãy tiếp tục làm điều ấy. Nhiều nam giới nghĩ rằng tư thế mới sẽ giúp nàng 'lên đỉnh' nhanh hơn, nhưng thực tế lại trái ngược.

Đừng cố gắng sex liên tục

Nhiều nam giới nghĩ rằng bạn luôn cần tuân theo ‘quy chuẩn’ khi sex: dạo đầu 1 chút rồi tới màn chính. Tuy nhiên, 1 nghiên cứu gần đây tiết lộ chìa khóa để giúp chị em 'lên đỉnh' mỗi khi sex thật ra không hề liên quan tới sex.

Đăng trên tờ Archives of Sexual Behaviour, cuộc khảo sát phát hiện 80% phụ nữ thăng hoa mỗi khi sex nếu đàn ông thực hiện ‘bộ ba vàng' – hôn sâu, kích thích vùng kín bằng tay và oral sex.

Nếu so sánh, chỉ 60% phụ nữ đạt cực khoái nhờ giao hợp qua đường truyền thống. Do đó, nam giới đừng nên bận tâm nhiều đến thời gian 'yêu' và khả năng 'dẻo dai' khi sex. 

Đừng xin lỗi vì kết thúc quá nhanh

Có lẽ bạn cảm thấy có lỗi khi xuất tinh trong 30 giây, nhưng phần lớn phụ nữ không thực sự quan tâm tới điều đó (trừ phi bạn luôn bị tình trạng này). Thay vì nghĩ mãi về cảm giác thất bại, hãy chuyển sự tập trung sang nàng. Như đã nói, phần lớn phụ nữ đạt cực khoái nhờ oral sex và kích thích vùng kín bằng tay, vì thế hãy làm điều đó cho nàng.

Trung bình, đàn ông chỉ ‘cầm cự’ được chừng 4.5 phút khi sex, trong khi phụ nữ cần tới 16 phút để thăng hoa, theo 1 nghiên cứu năm 2014 đăng trên tạp chí Sex Research. Đó là lí do dạo đầu thực sự quan trọng. Có nhiều cách để khiến phụ nữ thỏa mãn mà đàn ông nên biết để trở thành 1 người giỏi 'chuyện ấy'.

Chúc bạn sống khỏe.

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