Chuyên gia hướng dẫn chị em sử dụng dung dịch vệ sinh đúng cách

Sống khỏe 03/04/2018 11:32

Việc sử dụng dung dịch vệ sinh thường xuyên là cần thiết để bảo vệ "cô bé" khỏi vi khuẩn. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt nhất, chị em phụ nữ cần phải biết sử dụng dung dịch vệ sinh đúng cách.

Dung dịch vệ sinh phụ nữ hay còn gọi là nước rửa phụ khoa có tác dụng diệt khuẩn, giúp phòng ngừa nhiều căn bệnh nguy hiểm tại vùng kín. Vì những lợi ích đó, rất nhiều chị em có thói quen sử dụng dung dịch vệ sinh hàng ngày để làm sạch "cô bé".

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Dung dịch vệ sinh phụ nữ sẽ mang lại nhiều lợi ích nếu dùng đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

Đây là một thói quen cần thiết nhưng để phát huy hết công dụng và không gây ra tác dụng phụ, các nàng cần phải trang bị cho bản thân những kiến thức sử dụng dung dịch vệ sinh cần thiết dưới đây.

Sử dụng dung dịch vệ sinh đúng cách 

Không nên lạm dụng dung dịch vệ sinh

Trao đổi với Phụ nữ sức khỏe, bác sĩ Đặng Mai Phương (Khoa Sản - Bệnh viện quận Bình Thạnh) cho biết, việc dùng dung dịch vệ sinh là cần thiết với phái nữ nhưng nếu lạm dụng chúng có thể gây xáo trộn môi trường tự nhiên của âm đạo.

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Việc lạm dụng các dung dịch vệ sinh phụ nữ có thể gây ra nhiều tác hại đối với sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Bởi dung dịch này có chứa một số hóa chất tẩy rửa, nếu dùng thường xuyên có thể gây ra khô rát và tiêu diệt những vi khuẩn có lợi tại vùng kín. Bác sĩ Phương khuyên các chị em nên dùng vệ sinh dung dịch vệ sinh từ 1 - 2 lần/ngày là tốt nhất.

Ngoài ra, nếu sau khi sử dụng dung dịch bạn gặp các hiện tượng như ngứa, rát thì hãy đến bệnh viện thăm khám ngay.

Chỉ dùng bên ngoài "cô bé"

Nhiều chị em có thói quen thụt rửa hay ngâm vùng kín trong dung dịch vệ sinh với suy nghĩ như vậy sẽ tiêu diệt hết vi khuẩn. Tuy nhiên, đây là một quan điểm hoàn toàn sai lầm vì bên trong "cô bé" rất nhạy cảm với các hóa chất.

Đặc biệt trong nước rửa phụ khoa thường chứa chlorine - có khả năng sát khuẩn mạnh, gây khô da và tăng nguy cơ viêm âm đạo.

Chọn loại dung dịch vệ sinh phù hợp

Thông thường, độ pH tự nhiên trong môi trường âm đạo phụ nữ là từ 3,8 – 4,8. Do đó, cần chọn những dung dịch được điều chế phù hợp để không làm mất cân bằng độ pH vùng kín của bạn.

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Cần chọn dung dịch vệ sinh phù hợp để phòng ngừa các bệnh phụ khoa - Ảnh minh họa: Internet

Trong trường hợp bạn đang bị nấm vùng kín, nên sử dụng dung dịch có độ pH dưới 4,5 để ngăn chặn sự phát triển của bệnh. Tuy nhiên, nếu gặp các vấn đề về "cô bé", các chị em nên đến bệnh viện để được bác sĩ thăm khám và tư vấn loại dung dịch phù hợp,

Mẹo phòng ngừa bệnh phụ khoa

- Không nên mặc quần lót quá chật và nên thay 2 lần/ngày để đảm bảo vệ sinh vùng kín.

- Trong ngày "đèn đỏ" nên làm sạch vùng kín bằng dung dịch vệ sinh. Ngoài ra, các chị em cũng phải thường xuyên thay băng vệ sinh cũng như tránh quan hệ để đảm bảo sức khỏe.

- Nên chọn những loại nước rửa phụ khoa có chiết xuất từ thảo mộc, ít thành phần hóa học để không làm mất cân bằng độ pH tại vùng kín và giúp duy trì lợi khuẩn.

Sử dụng dung dịch vệ sinh đúng cách sẽ giúp các chị em luôn có một sức khỏe tốt và phòng ngừa được nhiều căn bệnh phụ khoa một cách hiệu quả nhất.

Điều cần nhớ khi dùng dung dịch vệ sinh phụ nữ

Điều cần nhớ khi dùng dung dịch vệ sinh phụ nữ

Loại dung dịch đặc trưng này chỉ được khuyến khích sử dụng khi "đến tháng" và vệ sinh trước/sau khi quan hệ tình dục

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Từ khóa:   dung dịch vệ sinh phụ nữ bệnh phụ khoa

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